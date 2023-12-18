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Путин сдал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты

Путин сдал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты - РИА Новости, 18.12.2023

Путин сдал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты

Владимир Путин сдал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты, сообщил РИА Новости его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T16:46

2023-12-18T16:46

2023-12-18T19:29

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Владимир Путин сдал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты, сообщил РИА Новости его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Да. Сдал", — сказал собеседник агентства.Путин приехал в ЦИК в понедельник днем, у входа его встретила глава комиссии Элла Памфилова.Президент предоставил паспорт и его заверенную копию, справку с основного места работы, заявление о согласии баллотироваться, уведомление о предоставлении документов для регистрации группы избирателей, ходатайство о регистрации группы избирателей, заверенную копию документов об образовании, сведения об источниках доходов, сведения об имуществе, сведения о расходах, заявление о назначении полномочных представителей по финансовым вопросам."Я там, где нужно было написать фамилию, имя и отчество, — я написал, у меня там чуть-чуть не хватило места, пришлось завернуть", — сказал Путин, но сотрудники ЦИК заверили его, что в этом нет ничего страшного.Путин подал документы лично, как того требует законодательство.Документы у него приняли член ЦИК Константин Мазуревский и руководитель управления аппарата ЦИК Ольга Голованова. Главу государства сопровождал уполномоченный группы избирателей, ректор Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина Виктор Блажеев. Он передал сотрудникам ЦИК флешку с электронными копиями всех требующихся документов.Действующий глава государства стал первым, кто подал документы на выдвижение кандидатом на должность президента России.Выборы пройдут в течение трех дней с 15 по 17 марта 2024 года.Путин в начале декабря объявил, что будет выдвигать свою кандидатуру. До этого его четырежды избирали на высший государственный пост: в 2000, 2004, 2012 и 2018 годах.Глава государства пойдет на выборы в качестве самовыдвиженца. "Единая Россия" будет помогать в предвыборной кампании и сборе подписей вместе с "Народным фронтом". Съезд ЕР единогласно поддержал кандидатуру Путина.

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политика, россия, владимир путин, единая россия