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В Кремле заявили, что внимательно следят за выборами в Сербии - РИА Новости, 18.12.2023
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13:03 18.12.2023 (обновлено: 13:14 18.12.2023)
https://ria.ru/20231218/vybory-1916465577.html
В Кремле заявили, что внимательно следят за выборами в Сербии
В Кремле заявили, что внимательно следят за выборами в Сербии - РИА Новости, 18.12.2023
В Кремле заявили, что внимательно следят за выборами в Сербии
В Кремле внимательно следят за выборами в Сербии, приветствуют успех Александра Вучича и надеются, что это поможет дальнейшему развитию отношений, заявил... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T13:03
2023-12-18T13:14
сербия
в мире
россия
дмитрий песков
александр вучич
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. В Кремле внимательно следят за выборами в Сербии, приветствуют успех Александра Вучича и надеются, что это поможет дальнейшему развитию отношений, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы действительно очень внимательно за этим следим, это исключительно внутреннее дело Сербии, дружественной для нас Сербии, братской для нас Сербии. Мы, конечно же, приветствуем такой успех господина Вучича, и мы надеемся, что это будет способствовать дальнейшему развитию республики… Мы рассчитываем на то, что траектория дальнейшего укрепления нашей дружбы, нашего взаимовыгодного и вузаимоуважительного взаимодействия будет продолжена", - сказал Песков журналистам.В воскресенье прошли внеочередные выборы в Скупщину Сербии. Согласно данным Республиканской избирательной комиссии по итогам обработки 91% голосов, на выборах лидирует коалиция "Александр Вучич - Сербия не смеет останавливаться" с 47,21%. На втором месте прозападный оппозиционный блок "Сербия против насилия" с 22,9%. Сам Вучич в избирательном штабе в ночь на понедельник отмечал, что коалиция будет иметь абсолютное большинство в парламенте - 128, 129 или 130 из всего 250 мандатов.
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сербия, в мире, россия, дмитрий песков, александр вучич
Сербия, В мире, Россия, Дмитрий Песков, Александр Вучич
В Кремле заявили, что внимательно следят за выборами в Сербии

Песков: в Кремле следят за выборами в Сербии и приветствуют успех Вучича

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВид на башни Московского Кремля со смотровой площадки храма Христа Спасителя в Москве
Вид на башни Московского Кремля со смотровой площадки храма Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Вид на башни Московского Кремля со смотровой площадки храма Христа Спасителя в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. В Кремле внимательно следят за выборами в Сербии, приветствуют успех Александра Вучича и надеются, что это поможет дальнейшему развитию отношений, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«
"Мы действительно очень внимательно за этим следим, это исключительно внутреннее дело Сербии, дружественной для нас Сербии, братской для нас Сербии. Мы, конечно же, приветствуем такой успех господина Вучича, и мы надеемся, что это будет способствовать дальнейшему развитию республики… Мы рассчитываем на то, что траектория дальнейшего укрепления нашей дружбы, нашего взаимовыгодного и вузаимоуважительного взаимодействия будет продолжена", - сказал Песков журналистам.
В воскресенье прошли внеочередные выборы в Скупщину Сербии. Согласно данным Республиканской избирательной комиссии по итогам обработки 91% голосов, на выборах лидирует коалиция "Александр Вучич - Сербия не смеет останавливаться" с 47,21%. На втором месте прозападный оппозиционный блок "Сербия против насилия" с 22,9%. Сам Вучич в избирательном штабе в ночь на понедельник отмечал, что коалиция будет иметь абсолютное большинство в парламенте - 128, 129 или 130 из всего 250 мандатов.
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