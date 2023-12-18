В Кремле заявили, что внимательно следят за выборами в Сербии
Песков: в Кремле следят за выборами в Сербии и приветствуют успех Вучича
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВид на башни Московского Кремля со смотровой площадки храма Христа Спасителя в Москве
Вид на башни Московского Кремля со смотровой площадки храма Христа Спасителя в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. В Кремле внимательно следят за выборами в Сербии, приветствуют успех Александра Вучича и надеются, что это поможет дальнейшему развитию отношений, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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"Мы действительно очень внимательно за этим следим, это исключительно внутреннее дело Сербии, дружественной для нас Сербии, братской для нас Сербии. Мы, конечно же, приветствуем такой успех господина Вучича, и мы надеемся, что это будет способствовать дальнейшему развитию республики… Мы рассчитываем на то, что траектория дальнейшего укрепления нашей дружбы, нашего взаимовыгодного и вузаимоуважительного взаимодействия будет продолжена", - сказал Песков журналистам.
В воскресенье прошли внеочередные выборы в Скупщину Сербии. Согласно данным Республиканской избирательной комиссии по итогам обработки 91% голосов, на выборах лидирует коалиция "Александр Вучич - Сербия не смеет останавливаться" с 47,21%. На втором месте прозападный оппозиционный блок "Сербия против насилия" с 22,9%. Сам Вучич в избирательном штабе в ночь на понедельник отмечал, что коалиция будет иметь абсолютное большинство в парламенте - 128, 129 или 130 из всего 250 мандатов.