https://ria.ru/20231218/vsu-1916577746.html

Возьмут лопаты. Солдаты ВСУ рассказали шокирующие подробности с фронта

Возьмут лопаты. Солдаты ВСУ рассказали шокирующие подробности с фронта - РИА Новости, 18.12.2023

Возьмут лопаты. Солдаты ВСУ рассказали шокирующие подробности с фронта

По мере приближения двухлетнего рубежа российско-украинского конфликта в рядах ВСУ воцаряется уныние из-за растущих человеческих потерь и нехватки боеприпасов и РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T19:03

2023-12-18T19:03

2023-12-18T19:03

в мире

авдеевка

валерий залужный

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. По мере приближения двухлетнего рубежа российско-украинского конфликта в рядах ВСУ воцаряется уныние из-за растущих человеческих потерь и нехватки боеприпасов и экипировки, передает Associated Press."Бойцы ВСУ беспокоятся, что российская армия лучше оснащена для ведения боевых действий, и расстраиваются из-за того, что они могут лишь обороняться в изнурительном конфликте. Некоторые сомневаются в правильности суждений своих командиров", — пишет издание.Украинские солдаты недоумевают, почему приказы о сложных операциях, которые им приходится проводить в зимние холода, не были отданы заранее, несколько месяцев назад."Я не понимаю. Сейчас все сложнее и холоднее. И это не мое воображение, во многих подразделениях мое мнение разделяют ", — поделился солдат ВСУ с позывным "Боксер".Более того, возмутился другой военнослужащий, подготовка операторов беспилотников, которые стали одним из главных оружий в конфликте, слишком затягивается – в результате ВСУ теряют людей."Мы потратили время впустую", — посетовал собеседник издания.Командир 59-й бригады, действующей в районе Авдеевки, заявил AP, что, если у его бойцов не останется патронов, он отдаст им приказ идти с лопатами на российских солдат.В начале ноября главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный признал в интервью журналу The Economist, что ВСУ зашли в тупик и "глубокого и красивого прорыва не будет". По его словам, он не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.В Кремле отмечали, что чем раньше киевский режим поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.

https://ria.ru/20231216/zelenskiy-1916248202.html

https://ria.ru/20231217/budanov-1916354569.html

авдеевка

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в мире, авдеевка, валерий залужный, вооруженные силы украины