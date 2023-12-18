Рейтинг@Mail.ru
Возьмут лопаты. Солдаты ВСУ рассказали шокирующие подробности с фронта - РИА Новости, 18.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:03 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/vsu-1916577746.html
Возьмут лопаты. Солдаты ВСУ рассказали шокирующие подробности с фронта
Возьмут лопаты. Солдаты ВСУ рассказали шокирующие подробности с фронта - РИА Новости, 18.12.2023
Возьмут лопаты. Солдаты ВСУ рассказали шокирующие подробности с фронта
По мере приближения двухлетнего рубежа российско-украинского конфликта в рядах ВСУ воцаряется уныние из-за растущих человеческих потерь и нехватки боеприпасов и РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T19:03
2023-12-18T19:03
в мире
авдеевка
валерий залужный
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873411142_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_24b923f092c51668699106ca6fc94493.jpg
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. По мере приближения двухлетнего рубежа российско-украинского конфликта в рядах ВСУ воцаряется уныние из-за растущих человеческих потерь и нехватки боеприпасов и экипировки, передает Associated Press."Бойцы ВСУ беспокоятся, что российская армия лучше оснащена для ведения боевых действий, и расстраиваются из-за того, что они могут лишь обороняться в изнурительном конфликте. Некоторые сомневаются в правильности суждений своих командиров", — пишет издание.Украинские солдаты недоумевают, почему приказы о сложных операциях, которые им приходится проводить в зимние холода, не были отданы заранее, несколько месяцев назад."Я не понимаю. Сейчас все сложнее и холоднее. И это не мое воображение, во многих подразделениях мое мнение разделяют ", — поделился солдат ВСУ с позывным "Боксер".Более того, возмутился другой военнослужащий, подготовка операторов беспилотников, которые стали одним из главных оружий в конфликте, слишком затягивается – в результате ВСУ теряют людей."Мы потратили время впустую", — посетовал собеседник издания.Командир 59-й бригады, действующей в районе Авдеевки, заявил AP, что, если у его бойцов не останется патронов, он отдаст им приказ идти с лопатами на российских солдат.В начале ноября главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный признал в интервью журналу The Economist, что ВСУ зашли в тупик и "глубокого и красивого прорыва не будет". По его словам, он не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.В Кремле отмечали, что чем раньше киевский режим поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
https://ria.ru/20231216/zelenskiy-1916248202.html
https://ria.ru/20231217/budanov-1916354569.html
авдеевка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873411142_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_c0bbe2a989e7b80404859901022ba0d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, авдеевка, валерий залужный, вооруженные силы украины
В мире, Авдеевка, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины
Возьмут лопаты. Солдаты ВСУ рассказали шокирующие подробности с фронта

AP: командир ВСУ пообещал вооружить солдат лопатами, когда кончатся патроны

© AP Photo / LIBKOSРаненый украинский солдат
Раненый украинский солдат - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© AP Photo / LIBKOS
Раненый украинский солдат. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. По мере приближения двухлетнего рубежа российско-украинского конфликта в рядах ВСУ воцаряется уныние из-за растущих человеческих потерь и нехватки боеприпасов и экипировки, передает Associated Press.
"Бойцы ВСУ беспокоятся, что российская армия лучше оснащена для ведения боевых действий, и расстраиваются из-за того, что они могут лишь обороняться в изнурительном конфликте. Некоторые сомневаются в правильности суждений своих командиров", — пишет издание.
Украинские солдаты недоумевают, почему приказы о сложных операциях, которые им приходится проводить в зимние холода, не были отданы заранее, несколько месяцев назад.
"Я не понимаю. Сейчас все сложнее и холоднее. И это не мое воображение, во многих подразделениях мое мнение разделяют ", — поделился солдат ВСУ с позывным "Боксер".
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Джо Байденом - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
СМИ: у Зеленского пропало "новогоднее настроение"
16 декабря, 22:44
Более того, возмутился другой военнослужащий, подготовка операторов беспилотников, которые стали одним из главных оружий в конфликте, слишком затягивается – в результате ВСУ теряют людей.
"Мы потратили время впустую", — посетовал собеседник издания.
Командир 59-й бригады, действующей в районе Авдеевки, заявил AP, что, если у его бойцов не останется патронов, он отдаст им приказ идти с лопатами на российских солдат.
В начале ноября главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный признал в интервью журналу The Economist, что ВСУ зашли в тупик и "глубокого и красивого прорыва не будет". По его словам, он не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.
В Кремле отмечали, что чем раньше киевский режим поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
Руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов
В ГУР Украины признали нулевой КПД от насильно мобилизованных
17 декабря, 19:56
 
В миреАвдеевкаВалерий ЗалужныйВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала