https://ria.ru/20231218/vsu-1916518646.html

ВСУ признали сокращение масштаба операций из-за снижения помощи Запада

ВСУ признали сокращение масштаба операций из-за снижения помощи Запада - РИА Новости, 18.12.2023

ВСУ признали сокращение масштаба операций из-за снижения помощи Запада

ВСУ пришлось сократить масштаб некоторых операций из-за снижения западной помощи, заявил командующий украинской оперативно-стратегической группировкой войск... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T15:22

2023-12-18T15:22

2023-12-18T16:19

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

киев

александр тарнавский

сергей лавров

шарль мишель

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913145554_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0f956aad8478c7786152491f252e24b2.jpg

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. ВСУ пришлось сократить масштаб некоторых операций из-за снижения западной помощи, заявил командующий украинской оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в интервью агентству Reuters."Есть проблема с боеприпасами, особенно с постсоветскими (снарядами. — Прим. ред.) —122 и 152 миллиметра. Сегодня эти проблемы существуют по всей линии фронта. <...> Тех объемов (иностранной помощи. — Прим. ред.), которые мы имеем, недостаточно, учитывая наши потребности. Поэтому мы перераспределяем их. Перепланируем задачи, которые ставили перед собой, и делаем их меньше, потому что нам нужно их обеспечить", — пояснил он. Кроме того, по словам военного, есть определенные сложности с личным составом, который находится на передовой. "Да, сегодня они не такие свежие, не такие отдохнувшие", — признал Тарнавский.Накануне депутат Верховной рады Александра Устинова заявила, что Украина из-за нехватки боеприпасов готовит три линии фортификационных укреплений для перехода к обороне. По ее мнению, США и Европа, даже объединив усилия, не могут изготовить то количество снарядов, которое есть у России. Кроме того, в минувшую пятницу телеканал CNN со ссылкой на официальные лица сообщил, что украинским войскам приходится нормировать использование боеприпасов, пока российская армия атакует их позиции с интенсивностью, в пять-семь раз превосходящей возможности ВСУ.Как рассказали изданию некоторые чиновники, без дополнительной помощи от США постсоветская республика сначала исчерпает запасы ракет большой дальности, потом ракеты ПВО, а затем артиллерийские снаряды и ракеты малой дальности, такие как Javelin и Stinger.

https://ria.ru/20231218/ukraina-1916413008.html

https://ria.ru/20231217/ukraina-1916344656.html

россия

украина

киев

европа

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, киев, александр тарнавский, сергей лавров, шарль мишель, нато, евросоюз, вооруженные силы украины, верховная рада украины, европа, сша