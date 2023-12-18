ВСУ признали сокращение масштаба операций из-за снижения помощи Запада
ВСУ пришлось снизить масштаб военных операций из-за сокращения помощи Запада
© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные эвакуируют раненого
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные эвакуируют раненого. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. ВСУ пришлось сократить масштаб некоторых операций из-за снижения западной помощи, заявил командующий украинской оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в интервью агентству Reuters.
"Есть проблема с боеприпасами, особенно с постсоветскими (снарядами. — Прим. ред.) —122 и 152 миллиметра. Сегодня эти проблемы существуют по всей линии фронта. <...> Тех объемов (иностранной помощи. — Прим. ред.), которые мы имеем, недостаточно, учитывая наши потребности. Поэтому мы перераспределяем их. Перепланируем задачи, которые ставили перед собой, и делаем их меньше, потому что нам нужно их обеспечить", — пояснил он.
Кроме того, по словам военного, есть определенные сложности с личным составом, который находится на передовой.
"Да, сегодня они не такие свежие, не такие отдохнувшие", — признал Тарнавский.
Накануне депутат Верховной рады Александра Устинова заявила, что Украина из-за нехватки боеприпасов готовит три линии фортификационных укреплений для перехода к обороне. По ее мнению, США и Европа, даже объединив усилия, не могут изготовить то количество снарядов, которое есть у России.
Кроме того, в минувшую пятницу телеканал CNN со ссылкой на официальные лица сообщил, что украинским войскам приходится нормировать использование боеприпасов, пока российская армия атакует их позиции с интенсивностью, в пять-семь раз превосходящей возможности ВСУ.
Как рассказали изданию некоторые чиновники, без дополнительной помощи от США постсоветская республика сначала исчерпает запасы ракет большой дальности, потом ракеты ПВО, а затем артиллерийские снаряды и ракеты малой дальности, такие как Javelin и Stinger.