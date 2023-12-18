https://ria.ru/20231218/vsu-1916478993.html

Залужный рассказал о найденной в кабинете прослушке

Залужный рассказал о найденной в кабинете прослушке - РИА Новости, 18.12.2023

Залужный рассказал о найденной в кабинете прослушке

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подтвердил, что в одном из его кабинетов нашли прослушивающее устройство. РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T13:31

2023-12-18T13:31

2023-12-18T14:43

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подтвердил, что в одном из его кабинетов нашли прослушивающее устройство."Скажу вам так: это то помещение, которое я должен использовать сегодня. В нем вчера в ходе проверки нашли (прослушку. — Прим. ред.)", — сказал генерал в комментарии агентству РБК-Украина.Залужный пояснил, что есть несколько кабинетов, в которых он работает. Жучок нашли в одном из них, где он давно не был.Главнокомандующий расценивает этот инцидент "как войну"."Все может быть. Следствие докажет, что это было", — добавил он отметив, что устройства были найдены не только у него.Об обнаружении прослушки накануне сообщила СБУ. Заведено уголовное дело. "Украинская правда" написала, что прослушивающие устройства нашли и у подчиненных Залужного.Украинское издание "Цензор" со ссылкой на источники в спецслужбах сообщило, что жучок нашли и в кабинете личного помощника Залужного Константина Бушуева.Украинские журналисты на фоне напряженных отношений между главкомом ВСУ и Владимиром Зеленским увидели намек на украинский след в этой ситуации.Как ранее писали СМИ, между президентом и генералом, вероятно, существует конфликт. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся популярностью среди граждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. Одним из косвенных признаков конфликта между ними журналисты сочли недавнее заявление генерала о тупике на фронте и невозможности "глубокого и красивого прорыва" украинских войск, от которого Зеленский постарался отмахнуться, заявив об усталости военных. "Страна.ua" со ссылкой на источник в украинских политических кругах утверждало, что Зеленский хочет провести выборы на Украине, но их не объявят, пока не будут получены гарантии неучастия Залужного.

https://ria.ru/20231211/preemniki-1915009788.html

https://ria.ru/20231213/zaluzhnyy-1915351268.html

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в мире, вооруженные силы украины, валерий залужный, украина, владимир зеленский, служба безопасности украины