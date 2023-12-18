Рейтинг@Mail.ru
Залужный рассказал о найденной в кабинете прослушке - РИА Новости, 18.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:31 18.12.2023 (обновлено: 14:43 18.12.2023)
https://ria.ru/20231218/vsu-1916478993.html
Залужный рассказал о найденной в кабинете прослушке
Залужный рассказал о найденной в кабинете прослушке - РИА Новости, 18.12.2023
Залужный рассказал о найденной в кабинете прослушке
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подтвердил, что в одном из его кабинетов нашли прослушивающее устройство. РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T13:31
2023-12-18T14:43
в мире
вооруженные силы украины
валерий залужный
украина
владимир зеленский
служба безопасности украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873874761_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_0dd8dc11336cb2ceb8f60ba62b800141.jpg
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подтвердил, что в одном из его кабинетов нашли прослушивающее устройство."Скажу вам так: это то помещение, которое я должен использовать сегодня. В нем вчера в ходе проверки нашли (прослушку. — Прим. ред.)", — сказал генерал в комментарии агентству РБК-Украина.Залужный пояснил, что есть несколько кабинетов, в которых он работает. Жучок нашли в одном из них, где он давно не был.Главнокомандующий расценивает этот инцидент "как войну"."Все может быть. Следствие докажет, что это было", — добавил он отметив, что устройства были найдены не только у него.Об обнаружении прослушки накануне сообщила СБУ. Заведено уголовное дело. "Украинская правда" написала, что прослушивающие устройства нашли и у подчиненных Залужного.Украинское издание "Цензор" со ссылкой на источники в спецслужбах сообщило, что жучок нашли и в кабинете личного помощника Залужного Константина Бушуева.Украинские журналисты на фоне напряженных отношений между главкомом ВСУ и Владимиром Зеленским увидели намек на украинский след в этой ситуации.Как ранее писали СМИ, между президентом и генералом, вероятно, существует конфликт. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся популярностью среди граждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. Одним из косвенных признаков конфликта между ними журналисты сочли недавнее заявление генерала о тупике на фронте и невозможности "глубокого и красивого прорыва" украинских войск, от которого Зеленский постарался отмахнуться, заявив об усталости военных. "Страна.ua" со ссылкой на источник в украинских политических кругах утверждало, что Зеленский хочет провести выборы на Украине, но их не объявят, пока не будут получены гарантии неучастия Залужного.
https://ria.ru/20231211/preemniki-1915009788.html
https://ria.ru/20231213/zaluzhnyy-1915351268.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873874761_222:0:2890:2001_1920x0_80_0_0_ee0a9f2e40df6852043349ac8f6153b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вооруженные силы украины, валерий залужный, украина, владимир зеленский, служба безопасности украины
В мире, Вооруженные силы Украины, Валерий Залужный, Украина, Владимир Зеленский, Служба безопасности Украины
Залужный рассказал о найденной в кабинете прослушке

Залужный заявил, что должен был работать в кабинете с прослушкой в понедельник

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подтвердил, что в одном из его кабинетов нашли прослушивающее устройство.
«
"Скажу вам так: это то помещение, которое я должен использовать сегодня. В нем вчера в ходе проверки нашли (прослушку. — Прим. ред.)", — сказал генерал в комментарии агентству РБК-Украина.
Залужный пояснил, что есть несколько кабинетов, в которых он работает. Жучок нашли в одном из них, где он давно не был.
Главнокомандующий расценивает этот инцидент "как войну".
"Все может быть. Следствие докажет, что это было", — добавил он отметив, что устройства были найдены не только у него.
Об обнаружении прослушки накануне сообщила СБУ. Заведено уголовное дело. "Украинская правда" написала, что прослушивающие устройства нашли и у подчиненных Залужного.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
СВР: ЕС рассматривает Залужного и Буданова в качестве преемников Зеленского
11 декабря, 10:14
Украинское издание "Цензор" со ссылкой на источники в спецслужбах сообщило, что жучок нашли и в кабинете личного помощника Залужного Константина Бушуева.
Украинские журналисты на фоне напряженных отношений между главкомом ВСУ и Владимиром Зеленским увидели намек на украинский след в этой ситуации.
Как ранее писали СМИ, между президентом и генералом, вероятно, существует конфликт. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся популярностью среди граждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. Одним из косвенных признаков конфликта между ними журналисты сочли недавнее заявление генерала о тупике на фронте и невозможности "глубокого и красивого прорыва" украинских войск, от которого Зеленский постарался отмахнуться, заявив об усталости военных. "Страна.ua" со ссылкой на источник в украинских политических кругах утверждало, что Зеленский хочет провести выборы на Украине, но их не объявят, пока не будут получены гарантии неучастия Залужного.
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
Валерий Залужный: что известно о главнокомандующем ВСУ
13 декабря, 14:43
 
В миреВооруженные силы УкраиныВалерий ЗалужныйУкраинаВладимир ЗеленскийСлужба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала