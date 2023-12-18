https://ria.ru/20231218/voda-1916455546.html

В ДНР после обстрела обесточена фильтровальная станция

В ДНР после обстрела обесточена фильтровальная станция - РИА Новости, 18.12.2023

В ДНР после обстрела обесточена фильтровальная станция

Фильтровальная станция в ДНР обесточена в результате боевых действий, подача воды в Донецке, Ясиноватой и части Макеевки приостановлена, сообщили в минстрое... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T12:38

2023-12-18T12:38

2023-12-18T12:39

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донецкая народная республика

денис пушилин

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ДОНЕЦК, 18 дек - РИА Новости. Фильтровальная станция в ДНР обесточена в результате боевых действий, подача воды в Донецке, Ясиноватой и части Макеевки приостановлена, сообщили в минстрое республики. "В результате боевых действий обесточена фильтровальная станция", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале регионального министерства. О какой фильтровальной станции идет речь, не уточняется. Отмечается, что подача воды в Донецк, где проживают около 600 тысяч жителей, Ясиноватую и часть Червоногвардейского района Макеевки в понедельник не будет осуществляться, водоснабжение будет возобновлено после восстановления электроснабжения. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что поручил всем муниципалитетам и ГУП "Вода Донбасса" обеспечить подвоз питьевой воды для жителей, в дома которых она не поступает в установленный графиком день.

https://ria.ru/20231218/taynik-1916384144.html

https://ria.ru/20231216/obstrel-1916190399.html

донецкая народная республика

донецк

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в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, вода донбасса, донецк, ясиноватая, жкх