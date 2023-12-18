Рейтинг@Mail.ru
В ДНР после обстрела обесточена фильтровальная станция - РИА Новости, 18.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:38 18.12.2023 (обновлено: 12:39 18.12.2023)
https://ria.ru/20231218/voda-1916455546.html
В ДНР после обстрела обесточена фильтровальная станция
В ДНР после обстрела обесточена фильтровальная станция - РИА Новости, 18.12.2023
В ДНР после обстрела обесточена фильтровальная станция
Фильтровальная станция в ДНР обесточена в результате боевых действий, подача воды в Донецке, Ясиноватой и части Макеевки приостановлена, сообщили в минстрое... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T12:38
2023-12-18T12:39
в мире
донецкая народная республика
денис пушилин
вода донбасса
донецк
ясиноватая
жкх
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871773578_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_07211bb737fdbf8bed6d2a7d1b7826bb.jpg
ДОНЕЦК, 18 дек - РИА Новости. Фильтровальная станция в ДНР обесточена в результате боевых действий, подача воды в Донецке, Ясиноватой и части Макеевки приостановлена, сообщили в минстрое республики. "В результате боевых действий обесточена фильтровальная станция", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале регионального министерства. О какой фильтровальной станции идет речь, не уточняется. Отмечается, что подача воды в Донецк, где проживают около 600 тысяч жителей, Ясиноватую и часть Червоногвардейского района Макеевки в понедельник не будет осуществляться, водоснабжение будет возобновлено после восстановления электроснабжения. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что поручил всем муниципалитетам и ГУП "Вода Донбасса" обеспечить подвоз питьевой воды для жителей, в дома которых она не поступает в установленный графиком день.
https://ria.ru/20231218/taynik-1916384144.html
https://ria.ru/20231216/obstrel-1916190399.html
донецкая народная республика
донецк
ясиноватая
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871773578_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_47903e55b18117d7a24bbeaa87d4281a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, денис пушилин, вода донбасса, донецк, ясиноватая, жкх
В мире, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вода Донбасса, Донецк, Ясиноватая, ЖКХ
В ДНР после обстрела обесточена фильтровальная станция

Фильтровальная станция обесточена в ДНР, Донецк и Ясиноватая остались без воды

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкОтключение воды
Отключение воды - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Отключение воды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 18 дек - РИА Новости. Фильтровальная станция в ДНР обесточена в результате боевых действий, подача воды в Донецке, Ясиноватой и части Макеевки приостановлена, сообщили в минстрое республики.
«
"В результате боевых действий обесточена фильтровальная станция", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале регионального министерства.
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
В ДНР обнаружили тайник с секретной документацией СБУ
Вчера, 04:04
О какой фильтровальной станции идет речь, не уточняется.
Отмечается, что подача воды в Донецк, где проживают около 600 тысяч жителей, Ясиноватую и часть Червоногвардейского района Макеевки в понедельник не будет осуществляться, водоснабжение будет возобновлено после восстановления электроснабжения.
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что поручил всем муниципалитетам и ГУП "Вода Донбасса" обеспечить подвоз питьевой воды для жителей, в дома которых она не поступает в установленный графиком день.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
Число пострадавших из-за обстрела ДНР возросло до пяти
16 декабря, 13:37
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВода ДонбассаДонецкЯсиноватаяЖКХ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала