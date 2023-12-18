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Воробьев приехал с деловым визитом в Минск и встретился с Лукашенко
Воробьев приехал с деловым визитом в Минск и встретился с Лукашенко - РИА Новости, 18.12.2023
Воробьев приехал с деловым визитом в Минск и встретился с Лукашенко
Губернатор Московской области Андрей Воробьев прибыл в Минск и встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, чтобы обсудить партнерство республики... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T16:01
2023-12-18T16:01
2023-12-18T16:10
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев прибыл в Минск и встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, чтобы обсудить партнерство республики и Подмосковья, сообщается в официальном Telegram-канале губернатора. "Сегодня с командой приехали в Минск, чтобы вместе с Александром Григорьевичем Лукашенко обсудить партнерство Республики Беларусь и Московской области", - отметил Воробьев. По словам главы региона, Подмосковье вносит большой вклад в развитие экономического, торгового и гуманитарного российско-белорусского сотрудничества. И для региона Белоруссия — лидер по экспорту товаров и ключевой партнер по импорту и товарообороту. Также Воробьев отметил, что перед встречей с Лукашенко он совместно с делегацией возложил цветы к монументу Победы в Минске.
https://ria.ru/20230915/otnosheniya-1896308222.html
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минск, андрей воробьев, александр лукашенко, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Минск, Андрей Воробьев, Александр Лукашенко, Московская область (Подмосковье)