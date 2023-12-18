Глава Пентагона прибыл в Тель-Авив
Глава Пентагона Остин прибыл в Тель-Авив, где встретится с руководством Израиля
© AP Photo / Matthias SchraderМинистр обороны США Ллойд Остин на открытии заседания контактной группы по Украине на авиабазе Рамштайн
© AP Photo / Matthias Schrader
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин сообщил в социальной сети X, что прибыл в Тель-Авив, где намерен встретиться с руководством Израиля.
"Приземляюсь в Тель-Авиве. Я встречусь с министром обороны Йоавом Галантом, премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и кабинетом военных действий, чтобы подтвердить непоколебимую приверженность Америки Израилю, обсудить операции Армии обороны Израиля по уничтожению ХАМАС и подчеркнуть необходимость защиты гражданского населения от вреда и обеспечения потока гуманитарной помощи в Газу", - написал Остин.
Ранее телеканал CNN сообщал, что Остин в ходе предстоящего визита в Израиль намерен добиваться от властей страны информации о конкретных целях, которые ставит перед собой израильское командование в ходе операции в секторе Газа для перехода к ее следующей стадии.
Ранее президент Палестины Махмуд Аббас на встрече с советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном в Рамалле заявил о необходимости остановить продолжающуюся израильскую операцию в секторе Газа. Палестинский лидер призвал американскую администрацию вмешаться и заставить Израиль прекратить военные действия.
Салливан ранее провел переговоры с правительством Израиля и встретился с Нетаньяху и Галантом. По итогам встреч он заявил, что обсудил с властями страны переход от фазы высокой интенсивности в проводимой операции в секторе Газа против палестинского движения ХАМАС, добавив, что вопрос о том, когда это произойдет, обсуждается. Советник президента США также согласился со словами Галанта, который ранее заявил, что достижение победы над палестинским движением ХАМАС займет более, чем несколько месяцев.