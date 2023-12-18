https://ria.ru/20231218/vizit-1916448224.html

Глава Пентагона прибыл в Тель-Авив

Глава Пентагона прибыл в Тель-Авив - РИА Новости, 18.12.2023

Глава Пентагона прибыл в Тель-Авив

Министр обороны США Ллойд Остин сообщил в социальной сети X, что прибыл в Тель-Авив, где намерен встретиться с руководством Израиля. РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T12:17

2023-12-18T12:17

2023-12-18T12:42

в мире

тель-авив

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

ллойд остин

сша

биньямин нетаньяху

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин сообщил в социальной сети X, что прибыл в Тель-Авив, где намерен встретиться с руководством Израиля."Приземляюсь в Тель-Авиве. Я встречусь с министром обороны Йоавом Галантом, премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и кабинетом военных действий, чтобы подтвердить непоколебимую приверженность Америки Израилю, обсудить операции Армии обороны Израиля по уничтожению ХАМАС и подчеркнуть необходимость защиты гражданского населения от вреда и обеспечения потока гуманитарной помощи в Газу", - написал Остин.Ранее телеканал CNN сообщал, что Остин в ходе предстоящего визита в Израиль намерен добиваться от властей страны информации о конкретных целях, которые ставит перед собой израильское командование в ходе операции в секторе Газа для перехода к ее следующей стадии.Ранее президент Палестины Махмуд Аббас на встрече с советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном в Рамалле заявил о необходимости остановить продолжающуюся израильскую операцию в секторе Газа. Палестинский лидер призвал американскую администрацию вмешаться и заставить Израиль прекратить военные действия.Салливан ранее провел переговоры с правительством Израиля и встретился с Нетаньяху и Галантом. По итогам встреч он заявил, что обсудил с властями страны переход от фазы высокой интенсивности в проводимой операции в секторе Газа против палестинского движения ХАМАС, добавив, что вопрос о том, когда это произойдет, обсуждается. Советник президента США также согласился со словами Галанта, который ранее заявил, что достижение победы над палестинским движением ХАМАС займет более, чем несколько месяцев.

https://ria.ru/20231214/izrail-1915637221.html

https://ria.ru/20231211/veto-1914943659.html

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в мире, тель-авив, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ллойд остин, сша, биньямин нетаньяху