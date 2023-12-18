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Глава Пентагона прибыл в Тель-Авив - РИА Новости, 18.12.2023
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12:17 18.12.2023 (обновлено: 12:42 18.12.2023)
https://ria.ru/20231218/vizit-1916448224.html
Глава Пентагона прибыл в Тель-Авив
Глава Пентагона прибыл в Тель-Авив - РИА Новости, 18.12.2023
Глава Пентагона прибыл в Тель-Авив
Министр обороны США Ллойд Остин сообщил в социальной сети X, что прибыл в Тель-Авив, где намерен встретиться с руководством Израиля. РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T12:17
2023-12-18T12:42
в мире
тель-авив
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ллойд остин
сша
биньямин нетаньяху
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин сообщил в социальной сети X, что прибыл в Тель-Авив, где намерен встретиться с руководством Израиля."Приземляюсь в Тель-Авиве. Я встречусь с министром обороны Йоавом Галантом, премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и кабинетом военных действий, чтобы подтвердить непоколебимую приверженность Америки Израилю, обсудить операции Армии обороны Израиля по уничтожению ХАМАС и подчеркнуть необходимость защиты гражданского населения от вреда и обеспечения потока гуманитарной помощи в Газу", - написал Остин.Ранее телеканал CNN сообщал, что Остин в ходе предстоящего визита в Израиль намерен добиваться от властей страны информации о конкретных целях, которые ставит перед собой израильское командование в ходе операции в секторе Газа для перехода к ее следующей стадии.Ранее президент Палестины Махмуд Аббас на встрече с советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном в Рамалле заявил о необходимости остановить продолжающуюся израильскую операцию в секторе Газа. Палестинский лидер призвал американскую администрацию вмешаться и заставить Израиль прекратить военные действия.Салливан ранее провел переговоры с правительством Израиля и встретился с Нетаньяху и Галантом. По итогам встреч он заявил, что обсудил с властями страны переход от фазы высокой интенсивности в проводимой операции в секторе Газа против палестинского движения ХАМАС, добавив, что вопрос о том, когда это произойдет, обсуждается. Советник президента США также согласился со словами Галанта, который ранее заявил, что достижение победы над палестинским движением ХАМАС займет более, чем несколько месяцев.
https://ria.ru/20231214/izrail-1915637221.html
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тель-авив
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в мире, тель-авив, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ллойд остин, сша, биньямин нетаньяху
В мире, Тель-Авив, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Ллойд Остин, США, Биньямин Нетаньяху
Глава Пентагона прибыл в Тель-Авив

Глава Пентагона Остин прибыл в Тель-Авив, где встретится с руководством Израиля

© AP Photo / Matthias SchraderМинистр обороны США Ллойд Остин на открытии заседания контактной группы по Украине на авиабазе Рамштайн
Министр обороны США Ллойд Остин на открытии заседания контактной группы по Украине на авиабазе Рамштайн - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© AP Photo / Matthias Schrader
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин сообщил в социальной сети X, что прибыл в Тель-Авив, где намерен встретиться с руководством Израиля.
"Приземляюсь в Тель-Авиве. Я встречусь с министром обороны Йоавом Галантом, премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и кабинетом военных действий, чтобы подтвердить непоколебимую приверженность Америки Израилю, обсудить операции Армии обороны Израиля по уничтожению ХАМАС и подчеркнуть необходимость защиты гражданского населения от вреда и обеспечения потока гуманитарной помощи в Газу", - написал Остин.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
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14 декабря, 08:00
Ранее телеканал CNN сообщал, что Остин в ходе предстоящего визита в Израиль намерен добиваться от властей страны информации о конкретных целях, которые ставит перед собой израильское командование в ходе операции в секторе Газа для перехода к ее следующей стадии.
Ранее президент Палестины Махмуд Аббас на встрече с советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном в Рамалле заявил о необходимости остановить продолжающуюся израильскую операцию в секторе Газа. Палестинский лидер призвал американскую администрацию вмешаться и заставить Израиль прекратить военные действия.
Салливан ранее провел переговоры с правительством Израиля и встретился с Нетаньяху и Галантом. По итогам встреч он заявил, что обсудил с властями страны переход от фазы высокой интенсивности в проводимой операции в секторе Газа против палестинского движения ХАМАС, добавив, что вопрос о том, когда это произойдет, обсуждается. Советник президента США также согласился со словами Галанта, который ранее заявил, что достижение победы над палестинским движением ХАМАС займет более, чем несколько месяцев.
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В миреТель-АвивИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуЛлойд ОстинСШАБиньямин Нетаньяху
 
 
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