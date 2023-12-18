https://ria.ru/20231218/uslugi-1916559577.html

Новая цифровая услуга стала доступна на платформе "Мой экспорт"

Новая цифровая услуга стала доступна на платформе "Мой экспорт" - РИА Новости, 18.12.2023

Новая цифровая услуга стала доступна на платформе "Мой экспорт"

На сервисе "Профессионалы экспорта" на платформе "Мой экспорт" стала доступна еще одна услуга с государственной поддержкой, предоставляемой с помощью Центров... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T17:39

2023-12-18T17:39

2023-12-18T17:39

экономика

россия

технологии

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. На сервисе "Профессионалы экспорта" на платформе "Мой экспорт" стала доступна еще одна услуга с государственной поддержкой, предоставляемой с помощью Центров поддержки экспорта (ЦПЭ), сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ). "Теперь компании могут воспользоваться содействием в организации и транспортировки продукции. Одной из основных проблем, с которыми сталкиваются экспортеры, является выбор оптимального по цене и срокам доставки маршрута и способа транспортировки", - говорится в сообщении. Геополитические особенности, таможенные и транспортные ограничения, а также объем финансовых затрат на транспортировку критически влияют на выбор транспортных маршрутов и логистических операторов. Однако, с развитием цифровых технологий, возникают новые инструменты, которые значительно упрощают и позволяют сэкономить время и силы на организацию перевозок. Одним из таких инструментов стала новая цифровая услуга с государственной поддержкой, предоставляемая компаниям сегмента МСП региональными ЦПЭ. Так, экспортно-ориентированные компании могут воспользоваться содействием в организации транспортировки продукции и, помимо возможности отбора подходящих логистических операторов, рассчитывать также на компенсацию до 80% стоимости транспортировки товаров до границы Российской Федерации. Новый вид поддержки обеспечивает удобство и надежность выбора логистического оператора и предоставляет возможность получить компенсацию стоимости его услуг, что позволяет сократить издержки на транспортировку товаров и, таким образом, усилить конкурентные преимущества экспортера. Экспортер в рамках услуги получает транспортировку продукции, погрузочно-разгрузочные работы, перегрузки с одного вида транспорта на другой, сортировку, консолидацию, разукрупнение, маркировку, паллетирование, переупаковку продукции на территории РФ для дальнейшего экспорта продукции на внешние рынки. "Одним из ключевых элементов продвижения российских товаров на целевые рынки является оптимальная логистика. Практически каждый экспортер при планировании и реализации экспортной поставки имеет разные ресурсы и возможности и, как правило, нуждается в привлечении компетенций специализированных транспортных компаний для осуществления различных транспортно-логистических операций. Цифровая площадка "Профессионалов экспорта" создает новые возможности для прямого оперативного взаимодействия экспортеров и участников рынка транспортно-логистических услуг, обладающих достаточными компетенциями для организации доставки грузов за рубеж на выгодных условиях, а софинансирование затрат на транспортировку по линии ЦПЭ позволит субъектам МСП существенно повысить экономическую эффективность экспортных проектов", - отметила руководитель проекта по развитию экспортной логистики Галина Эрендженова. Все шаги для получения услуги проходят онлайн на сервисе "Профессионалы экспорта". Договор автоматически формируется и визируется электронной подписью. После получения услуги экспортеру предлагается оценить подрядчика, что поможет другим предпринимателям с выбором исполнителя для своих задач в сфере ВЭД. Заказ и пользование услугой в онлайн-формате повышает прозрачность процессов и позволяет компаниям более эффективно взаимодействовать с бизнес-партнером и делиться своим опытом с другими пользователями. Услуги на сервисе оказывают аккредитованные бизнес-партнеры, обладающие большим опытом работы. На сегодняшний день логистические услуги на сервисе готовы оказывать 140 компаний. "Наша компания занимается экспортными отправками, а также организацией мультимодальных грузоперевозок. В начале 2023 года мы присоединились к пулу аккредитованных на сервисе "Профессионалы экспорта" бизнес-партнеров. За время сотрудничества нам удалось познакомиться с большим количеством экспортеров - пользователей платформы. Считаем, что государственная поддержка в это непростое для экспортеров время, когда сломалась часть ранее существовавших цепочек поставок и поменялся рынок сбыта - просто необходима", - рассказала ведущий менеджер по развитию ООО "Модерн Форвардинг" Анастасия Черезова. Сервис "Профессионалы экспорта" стремится обеспечить своим клиентам оптимальные условия для развития и успешного ведения экспортных операций. Он предлагает компаниям весь спектр необходимых для экспорта услуг и помогает найти надежных и проверенных бизнес-партнеров. Платформа "Мой экспорт" работает в режиме "одного окна", а ее услуги обеспечивают решение основных задач на каждом этапе экспортного цикла. Это помогает обеспечить своевременное оказание экспертной поддержки во всех уголках страны и реализовать их потенциал на зарубежных рынках.

https://ria.ru/20231212/vostochnyy_poligon-1915399616.html

https://ria.ru/20231019/transport-1903943725.html

https://ria.ru/20231206/veb-1914120142.html

https://ria.ru/20231207/veb-1914460227.html

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экономика, россия, технологии