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Американский журнал указал на ущемление прав русскоязычных на Украине - РИА Новости, 18.12.2023
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21:22 18.12.2023 (обновлено: 22:48 18.12.2023)
https://ria.ru/20231218/ukraine-1916599107.html
Американский журнал указал на ущемление прав русскоязычных на Украине
Американский журнал указал на ущемление прав русскоязычных на Украине - РИА Новости, 18.12.2023
Американский журнал указал на ущемление прав русскоязычных на Украине
На Украине ущемляют свободу вероисповедания и печати, а также преследуют русскоязычное население, написал профессор политологии Род-Айлендского университета... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T21:22
2023-12-18T22:48
в мире
украина
россия
верховная рада украины
специальная военная операция на украине
сергей лавров
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. На Украине ущемляют свободу вероисповедания и печати, а также преследуют русскоязычное население, написал профессор политологии Род-Айлендского университета Николай Петро в статье под заголовком "У Украины проблемы с гражданскими правами" для журнала Foreign Policy. По словам автора, в постсоветской республике русских не считают коренным населением страны или даже национальным меньшинством, поэтому они не могут рассчитывать на защиту своего культурного наследия или языка, что противоречит десятой статье конституции страны.За последнее время процент украинцев, которые называют себя и русских одним народом, резко упал. При этом выросло число тех, кто наблюдает систематическую дискриминацию в отношении русскоговорящих на Украине, отметил профессор, сославшись на проведенные опросы."Напряженность, окружающая права меньшинств, будет только усугубляться дальше после окончания конфликта", — указал он.С начала конфликта свобода вероисповедания на Украине "приняла крутой оборот" для связанных, даже символически, с Россией групп. Так, УПЦ, которую в Киеве рассматривают как "агента российского влияния", приняла на себя самый серьезный удар в этом преследовании, подчеркнул политолог. Похожую тенденцию Петро увидел и в ситуации со свободой прессы на Украине: созданный в марте совет теперь может изучать контент всех местных СМИ перед публикацией, запрещать то, что ему кажется угрозой для нации, и выпускать обязательные директивы."Большинство из этих ограничительных законов было предложено задолго до 2022 года. Но с начала российского вторжения их выполнение было ускорено, чтобы активизировать то, что националисты любят называть новой постколониальной эрой украинской истории. Такой переход, скорее всего, станет длинным, дорогостоящим и опасным процессом", — резюмировал специалист.После госпереворота 2014 года киевские власти начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией и русским языком. В 2019-м Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, украинское руководство на протяжении многих лет проводило курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, но международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.
https://ria.ru/20231107/taksist-1907949587.html
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в мире, украина, россия, верховная рада украины, сергей лавров
В мире, Украина, Россия, Верховная Рада Украины, Специальная военная операция на Украине, Сергей Лавров
Американский журнал указал на ущемление прав русскоязычных на Украине

FP: на Украине ущемляют свободу печати и преследуют русскоязычное население

© AP Photo / Felipe DanaНочной Киев
Ночной Киев - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© AP Photo / Felipe Dana
Ночной Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. На Украине ущемляют свободу вероисповедания и печати, а также преследуют русскоязычное население, написал профессор политологии Род-Айлендского университета Николай Петро в статье под заголовком "У Украины проблемы с гражданскими правами" для журнала Foreign Policy.
По словам автора, в постсоветской республике русских не считают коренным населением страны или даже национальным меньшинством, поэтому они не могут рассчитывать на защиту своего культурного наследия или языка, что противоречит десятой статье конституции страны.
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За последнее время процент украинцев, которые называют себя и русских одним народом, резко упал. При этом выросло число тех, кто наблюдает систематическую дискриминацию в отношении русскоговорящих на Украине, отметил профессор, сославшись на проведенные опросы.
"Напряженность, окружающая права меньшинств, будет только усугубляться дальше после окончания конфликта", — указал он.
С начала конфликта свобода вероисповедания на Украине "приняла крутой оборот" для связанных, даже символически, с Россией групп. Так, УПЦ, которую в Киеве рассматривают как "агента российского влияния", приняла на себя самый серьезный удар в этом преследовании, подчеркнул политолог.
Похожую тенденцию Петро увидел и в ситуации со свободой прессы на Украине: созданный в марте совет теперь может изучать контент всех местных СМИ перед публикацией, запрещать то, что ему кажется угрозой для нации, и выпускать обязательные директивы.
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"Большинство из этих ограничительных законов было предложено задолго до 2022 года. Но с начала российского вторжения их выполнение было ускорено, чтобы активизировать то, что националисты любят называть новой постколониальной эрой украинской истории. Такой переход, скорее всего, станет длинным, дорогостоящим и опасным процессом", — резюмировал специалист.
После госпереворота 2014 года киевские власти начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией и русским языком. В 2019-м Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.
Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, украинское руководство на протяжении многих лет проводило курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, но международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.
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