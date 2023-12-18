https://ria.ru/20231218/ukraina-1916603950.html

Немецкий журналист заметил шокирующие изменения на Украине

Немецкий журналист заметил шокирующие изменения на Украине - РИА Новости, 18.12.2023

Немецкий журналист заметил шокирующие изменения на Украине

Ситуация на Украине накаляется, написал в социальной сети X немецкий журналист Юлиан Репке, разместив в посте новость о нахождении у главнокомандующего ВСУ... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T22:24

2023-12-18T22:24

2023-12-18T22:24

в мире

украина

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Ситуация на Украине накаляется, написал в социальной сети X немецкий журналист Юлиан Репке, разместив в посте новость о нахождении у главнокомандующего ВСУ Залужного прослушки, а также результаты опроса общественного мнения, по результатам которого президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяют лишь 62% опрошенных, а Залужному – 88%."На Украине все бурлит, и довольно сильно", — написал он.Ранее в понедельник Залужный подтвердил, что прослушивающее устройство было найдено в одном из его кабинетов, который он планировал использовать для работы в тот же день. Он расценил этот инцидент как "войну" против себя.Украинские журналисты на фоне напряженных отношений между главкомом ВСУ и Владимиром Зеленским увидели намек на украинский след в этой ситуации. Ранее СМИ писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.

https://ria.ru/20231205/proval-1913980008.html

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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины