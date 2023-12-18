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На Украине оштрафовали сервис PornHub - РИА Новости, 18.12.2023
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19:23 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/ukraina-1916582372.html
На Украине оштрафовали сервис PornHub
На Украине оштрафовали сервис PornHub - РИА Новости, 18.12.2023
На Украине оштрафовали сервис PornHub
Украина оштрафовала сервис порнографического контента PornHub за отказ регистрироваться в стране и платить налоги. Об этом в своем Telegram-канале сообщил... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T19:23
2023-12-18T19:23
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украина
даниил гетманцев
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верховная рада украины
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Украина оштрафовала сервис порнографического контента PornHub за отказ регистрироваться в стране и платить налоги. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат, глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев."Налоговая служба оштрафовала PornHub. К сожалению, не все плательщики, оперирующие сервисами для взрослых, одинаково ответственно относятся к налогообложению. Компания, управляющая сайтом PornHub, избегает регистрации, из-за чего на нее был наложен штраф в размере 5543 доллара", — написал он.В качестве "положительного" примера Гетманцев привел площадку в сфере индустрии для взрослых Onlyfans, которая уплатила в бюджет Украины более 940 тысяч долларов с начала года.Гетманцев добавил, что получаемые средства идут на нужды ВСУ, и заявил, что Украина занимает 14-е место по просмотрам PornHub.Летом 2023 года в Раде зарегистрировали законопроект о декриминализации порно, предполагающий пересмотр двух статей уголовного кодекса Украины - 301-й, которая касается ввоза, производства и распространения порнографии, а также 302-й, которая касается организации "мест разврата".
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в мире, украина, даниил гетманцев, pornhub, верховная рада украины, onlyfans
В мире, Украина, Даниил Гетманцев, PornHub, Верховная Рада Украины, OnlyFans
На Украине оштрафовали сервис PornHub

Депутат Гетманцев: Украина оштрафовала PornHub за неуплату налогов

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкМонумент Независимости Украины в Киеве
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Монумент Независимости Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Украина оштрафовала сервис порнографического контента PornHub за отказ регистрироваться в стране и платить налоги. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат, глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев.
"Налоговая служба оштрафовала PornHub. К сожалению, не все плательщики, оперирующие сервисами для взрослых, одинаково ответственно относятся к налогообложению. Компания, управляющая сайтом PornHub, избегает регистрации, из-за чего на нее был наложен штраф в размере 5543 доллара", — написал он.
В качестве "положительного" примера Гетманцев привел площадку в сфере индустрии для взрослых Onlyfans, которая уплатила в бюджет Украины более 940 тысяч долларов с начала года.
Гетманцев добавил, что получаемые средства идут на нужды ВСУ, и заявил, что Украина занимает 14-е место по просмотрам PornHub.
Летом 2023 года в Раде зарегистрировали законопроект о декриминализации порно, предполагающий пересмотр двух статей уголовного кодекса Украины - 301-й, которая касается ввоза, производства и распространения порнографии, а также 302-й, которая касается организации "мест разврата".
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