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Рогов заявил, что украинский план "Б" закончится бегством

Рогов заявил, что украинский план "Б" закончится бегством - РИА Новости, 18.12.2023

Рогов заявил, что украинский план "Б" закончится бегством

Украинский план "Б" на случай прекращения помощи со стороны западных стран завершится бегством представителей киевской власти и банкротством Украины, заявил РИА РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T17:59

2023-12-18T17:59

2023-12-18T17:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости. Украинский план "Б" на случай прекращения помощи со стороны западных стран завершится бегством представителей киевской власти и банкротством Украины, заявил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов. Ранее советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко заявил украинским СМИ, что у Украины, в случае прекращения западного финансирования, есть план "Б", связанный с внутренними заимствованиями. "Так называемый украинский план "Б" закончится для преступной команды Зеленского бегством из страны и банкротством обескровленной и разграбленной ими же Украины", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, фактически план "Б", где "Б" - это "бежать", подразумевает продолжение киевским режимом "войны с собственным народом за счет этого же народа". "Зеленский и его подельники идут до конца в деле уничтожения живущих на южнорусских пока еще подконтрольных им землях по формуле войны до последнего украинца, прекрасно понимая, что украинцы и есть русские", - подчеркнул Рогов.

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Кирилл Волков

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