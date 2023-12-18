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Рогов заявил, что украинский план "Б" закончится бегством
Рогов заявил, что украинский план "Б" закончится бегством - РИА Новости, 18.12.2023
Рогов заявил, что украинский план "Б" закончится бегством
Украинский план "Б" на случай прекращения помощи со стороны западных стран завершится бегством представителей киевской власти и банкротством Украины, заявил РИА РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T17:59
2023-12-18T17:59
2023-12-18T17:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости. Украинский план "Б" на случай прекращения помощи со стороны западных стран завершится бегством представителей киевской власти и банкротством Украины, заявил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов. Ранее советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко заявил украинским СМИ, что у Украины, в случае прекращения западного финансирования, есть план "Б", связанный с внутренними заимствованиями. "Так называемый украинский план "Б" закончится для преступной команды Зеленского бегством из страны и банкротством обескровленной и разграбленной ими же Украины", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, фактически план "Б", где "Б" - это "бежать", подразумевает продолжение киевским режимом "войны с собственным народом за счет этого же народа". "Зеленский и его подельники идут до конца в деле уничтожения живущих на южнорусских пока еще подконтрольных им землях по формуле войны до последнего украинца, прекрасно понимая, что украинцы и есть русские", - подчеркнул Рогов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, владимир рогов, украина, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Владимир Рогов, Украина, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Рогов заявил, что украинский план "Б" закончится бегством
Рогов: киевский план "Б" закончится бегством и банкротством Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости. Украинский план "Б" на случай прекращения помощи со стороны западных стран завершится бегством представителей киевской власти и банкротством Украины, заявил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов.
Ранее советник Владимира Зеленского
по экономическим вопросам Олег Устенко
заявил украинским СМИ, что у Украины, в случае прекращения западного финансирования, есть план "Б", связанный с внутренними заимствованиями.
"Так называемый украинский план "Б" закончится для преступной команды Зеленского бегством из страны и банкротством обескровленной и разграбленной ими же Украины", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, фактически план "Б", где "Б" - это "бежать", подразумевает продолжение киевским режимом "войны с собственным народом за счет этого же народа".
"Зеленский и его подельники идут до конца в деле уничтожения живущих на южнорусских пока еще подконтрольных им землях по формуле войны до последнего украинца, прекрасно понимая, что украинцы и есть русские", - подчеркнул Рогов.
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