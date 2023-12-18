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Запад, говоря о переговорах, хочет дать Украине передышку, заявил Лавров - РИА Новости, 18.12.2023
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16:18 18.12.2023 (обновлено: 17:13 18.12.2023)
https://ria.ru/20231218/ukraina-1916534384.html
Запад, говоря о переговорах, хочет дать Украине передышку, заявил Лавров
Запад, говоря о переговорах, хочет дать Украине передышку, заявил Лавров - РИА Новости, 18.12.2023
Запад, говоря о переговорах, хочет дать Украине передышку, заявил Лавров
Лидеры западных стран, говоря о необходимости переговоров по Украине, по сути, предлагают паузу в боевых действиях, чтобы дать Киеву возможность перевести дух,... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T16:18
2023-12-18T17:13
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Лидеры западных стран, говоря о необходимости переговоров по Украине, по сути, предлагают паузу в боевых действиях, чтобы дать Киеву возможность перевести дух, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью программе "Большая игра" на Первом канале.Глава МИД напомнил, что в апреле встречался в Нью-Йорке с группой американских политологов, среди которых были в том числе президент Совета по международным отношениям Ричард Хаас и сотрудник Совета Чарльз Купчан."Когда был в Нью-Йорке на заседании, когда мы были председателями в Совете Безопасности ООН, я встречался с группой политологов, включая Ричарда Хааса, Чарльза Купчана. Почему-то все потом решили, что эта встреча была секретной, как будто использовался этот контакт в качестве канала. Ничего подобного: я регулярно встречался с политологами, когда бывал в Нью-Йорке, и на этот раз тоже попросил об этом — они согласились. Тогда мне Ричард Хаас и с ним человек пять-шесть высказывали такую идею: да, надо, наверное, замиряться сейчас, потому что ни одна сторона не может победить", — сказал Лавров.По его словам, собеседники "не стесняясь" говорили о необходимости заключить перемирие на некий согласованный период, так как Украине нужно время, чтобы пополнить запасы военной техники, ракет и прочей амуниции."Это было в апреле. Сейчас об этом открыто говорят западные лидеры, предлагая именно это. Причем четко оговаривая, что это не будет окончанием конфликта, а это будет паузой — примерно так же, как в качестве паузы нужны были Западу минские договоренности. &lt;...&gt; Та же самая тактика проскальзывает сейчас в разговорах, которые ведут наши западные коллеги, причем они ведут их не с нами, они ведут их публично", — отметил министр.Он подчеркнул, что изменение риторики не меняет сути западной политики, там по-прежнему считают Россию угрозой.Как заявлял Лавров на минувшей неделе, Россия никогда не уходила от переговоров, но чем дольше идут боевые действия, тем более сложными будут условия.Из-за отсутствия военных успехов Украине, чей бюджет полностью зависит от внешних поступлений, стало сложнее получать дотации Запада. Россия же открыта к переговорам: как заявил Владимир Путин, "или мы договоримся и согласуем определенные параметры, или &lt;…&gt; (будем. — Прим. ред.) решать силовым путем".
https://ria.ru/20231218/konflikt-1916329767.html
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украина, сергей лавров, оон, россия, в мире
Украина, Сергей Лавров, ООН, Россия, В мире
Запад, говоря о переговорах, хочет дать Украине передышку, заявил Лавров

Лавров: Запад, говоря о переговорах по Украине, хочет дать Киеву передышку

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Лидеры западных стран, говоря о необходимости переговоров по Украине, по сути, предлагают паузу в боевых действиях, чтобы дать Киеву возможность перевести дух, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью программе "Большая игра" на Первом канале.
Глава МИД напомнил, что в апреле встречался в Нью-Йорке с группой американских политологов, среди которых были в том числе президент Совета по международным отношениям Ричард Хаас и сотрудник Совета Чарльз Купчан.
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"Когда был в Нью-Йорке на заседании, когда мы были председателями в Совете Безопасности ООН, я встречался с группой политологов, включая Ричарда Хааса, Чарльза Купчана. Почему-то все потом решили, что эта встреча была секретной, как будто использовался этот контакт в качестве канала. Ничего подобного: я регулярно встречался с политологами, когда бывал в Нью-Йорке, и на этот раз тоже попросил об этом — они согласились. Тогда мне Ричард Хаас и с ним человек пять-шесть высказывали такую идею: да, надо, наверное, замиряться сейчас, потому что ни одна сторона не может победить", — сказал Лавров.
По его словам, собеседники "не стесняясь" говорили о необходимости заключить перемирие на некий согласованный период, так как Украине нужно время, чтобы пополнить запасы военной техники, ракет и прочей амуниции.
"Это было в апреле. Сейчас об этом открыто говорят западные лидеры, предлагая именно это. Причем четко оговаривая, что это не будет окончанием конфликта, а это будет паузой — примерно так же, как в качестве паузы нужны были Западу минские договоренности. <...> Та же самая тактика проскальзывает сейчас в разговорах, которые ведут наши западные коллеги, причем они ведут их не с нами, они ведут их публично", — отметил министр.
Он подчеркнул, что изменение риторики не меняет сути западной политики, там по-прежнему считают Россию угрозой.
Как заявлял Лавров на минувшей неделе, Россия никогда не уходила от переговоров, но чем дольше идут боевые действия, тем более сложными будут условия.
Из-за отсутствия военных успехов Украине, чей бюджет полностью зависит от внешних поступлений, стало сложнее получать дотации Запада. Россия же открыта к переговорам: как заявил Владимир Путин, "или мы договоримся и согласуем определенные параметры, или <…> (будем. — Прим. ред.) решать силовым путем".
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