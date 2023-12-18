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СМИ: союзники предлагают Украине заморозить конфликт и объявить о победе - РИА Новости, 18.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:05 18.12.2023 (обновлено: 17:16 18.12.2023)
https://ria.ru/20231218/ukraina-1916531198.html
СМИ: союзники предлагают Украине заморозить конфликт и объявить о победе
СМИ: союзники предлагают Украине заморозить конфликт и объявить о победе - РИА Новости, 18.12.2023
СМИ: союзники предлагают Украине заморозить конфликт и объявить о победе
Некоторые из самых активных союзников Украины обсуждают, что киевским властям следует согласиться на "заморозку конфликта" и выставить это в качестве своей... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T16:05
2023-12-18T17:16
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Некоторые из самых активных союзников Украины обсуждают, что киевским властям следует согласиться на "заморозку конфликта" и выставить это в качестве своей победы, пишет газета Financial Times со ссылкой на бывшего американского чиновника. "Нам нужно вывернуть изложение и заявить, что Путин проиграл", — сказал собеседник издания. Колумнист Гидеон Рахман отметил, что накануне Нового года Украина испытывает недостаток и в боеприпасах, и в финансах, и в дипломатической поддержке. Помимо этого, у Киева и его западных союзников уже нет "теории победы" на следующий год, на фоне чего западная помощь, вероятно, продолжит сокращаться. В последнее время западные СМИ все чаще признают, что Запад начал уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. Так, The Wall Street Journal в начале декабря написала со ссылкой на западных дипломатов и военных стратегов, что ВСУ, скорее всего, не смогут организовать следующее крупное контрнаступление до 2025 года. Бывший командующий войсками НАТО в Европе, отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис, в свою очередь, предсказал два сценария развития конфликта. По его мнению, весной Украина не сможет начать внезапное для России контрнаступление, а при худшем раскладе это будет отступление. У телеканала CNN также два сценария: без помощи Запада ВСУ в лучшем случае смогут продержаться несколько месяцев, а при негативном развитии событий — потерпеть поражение или значительно отступить уже к лету.
https://ria.ru/20231116/zamorozka-1909733309.html
https://ria.ru/20231218/konflikt-1916329767.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: союзники предлагают Украине заморозить конфликт и объявить о победе

FT: Украине предлагают пойти на заморозку конфликта и выдать это за победу

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Некоторые из самых активных союзников Украины обсуждают, что киевским властям следует согласиться на "заморозку конфликта" и выставить это в качестве своей победы, пишет газета Financial Times со ссылкой на бывшего американского чиновника.
"Нам нужно вывернуть изложение и заявить, что Путин проиграл", — сказал собеседник издания.
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16 ноября, 06:14
Колумнист Гидеон Рахман отметил, что накануне Нового года Украина испытывает недостаток и в боеприпасах, и в финансах, и в дипломатической поддержке. Помимо этого, у Киева и его западных союзников уже нет "теории победы" на следующий год, на фоне чего западная помощь, вероятно, продолжит сокращаться.
В последнее время западные СМИ все чаще признают, что Запад начал уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. Так, The Wall Street Journal в начале декабря написала со ссылкой на западных дипломатов и военных стратегов, что ВСУ, скорее всего, не смогут организовать следующее крупное контрнаступление до 2025 года.
Бывший командующий войсками НАТО в Европе, отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис, в свою очередь, предсказал два сценария развития конфликта. По его мнению, весной Украина не сможет начать внезапное для России контрнаступление, а при худшем раскладе это будет отступление. У телеканала CNN также два сценария: без помощи Запада ВСУ в лучшем случае смогут продержаться несколько месяцев, а при негативном развитии событий — потерпеть поражение или значительно отступить уже к лету.
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