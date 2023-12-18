https://ria.ru/20231218/ukraina-1916505976.html

В Раде готовят закон, позволяющий поражать украинцев в правах

В Раде готовят закон, позволяющий поражать украинцев в правах - РИА Новости, 18.12.2023

В Раде готовят закон, позволяющий поражать украинцев в правах

Депутаты Верховной рады готовят законопроект, который позволит поражать в правах украинцев, уклоняющихся от мобилизации, сообщила в соцсети заместитель главы... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T14:35

2023-12-18T14:35

2023-12-18T15:57

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Депутаты Верховной рады готовят законопроект, который позволит поражать в правах украинцев, уклоняющихся от мобилизации, сообщила в соцсети заместитель главы комитета по вопросам нацбезопасности Марьяна Безуглая, слова которой приводит "Страна.ua"."Концепт в том числе в том, что, если ты доброволец, тебя государство обслуживает, сервисный подход. Если нет, может применить принуждение. Если ты уклонист — ограничение прав", — написала она.Безуглая объяснила, что есть два способа попасть в армию — добровольно, что позволяет выбрать специализацию и место службы, или принудительно — через повестку.Как заявил накануне руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, эффективность принудительно мобилизованных в ВСУ практически нулевая. Тем не менее, добавил он, принудительная мобилизация продолжится.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны.Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие.За уклонение от военной службы во время мобилизации украинское законодательство предусматривает уголовную ответственность до пяти лет лишения свободы.

https://ria.ru/20231015/ukraina-1902887885.html

https://ria.ru/20231208/yazyk-1914631299.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины