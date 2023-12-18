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В Раде готовят закон, позволяющий поражать украинцев в правах - РИА Новости, 18.12.2023
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14:35 18.12.2023 (обновлено: 15:57 18.12.2023)
https://ria.ru/20231218/ukraina-1916505976.html
В Раде готовят закон, позволяющий поражать украинцев в правах
В Раде готовят закон, позволяющий поражать украинцев в правах - РИА Новости, 18.12.2023
В Раде готовят закон, позволяющий поражать украинцев в правах
Депутаты Верховной рады готовят законопроект, который позволит поражать в правах украинцев, уклоняющихся от мобилизации, сообщила в соцсети заместитель главы... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T14:35
2023-12-18T15:57
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Депутаты Верховной рады готовят законопроект, который позволит поражать в правах украинцев, уклоняющихся от мобилизации, сообщила в соцсети заместитель главы комитета по вопросам нацбезопасности Марьяна Безуглая, слова которой приводит "Страна.ua"."Концепт в том числе в том, что, если ты доброволец, тебя государство обслуживает, сервисный подход. Если нет, может применить принуждение. Если ты уклонист — ограничение прав", — написала она.Безуглая объяснила, что есть два способа попасть в армию — добровольно, что позволяет выбрать специализацию и место службы, или принудительно — через повестку.Как заявил накануне руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, эффективность принудительно мобилизованных в ВСУ практически нулевая. Тем не менее, добавил он, принудительная мобилизация продолжится.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны.Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие.За уклонение от военной службы во время мобилизации украинское законодательство предусматривает уголовную ответственность до пяти лет лишения свободы.
https://ria.ru/20231015/ukraina-1902887885.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
В Раде готовят закон, позволяющий поражать украинцев в правах

Депутат Рады Безуглая: украинских уклонистов поразят в правах

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкДепутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Депутаты Верховной рады готовят законопроект, который позволит поражать в правах украинцев, уклоняющихся от мобилизации, сообщила в соцсети заместитель главы комитета по вопросам нацбезопасности Марьяна Безуглая, слова которой приводит "Страна.ua".
"Концепт в том числе в том, что, если ты доброволец, тебя государство обслуживает, сервисный подход. Если нет, может применить принуждение. Если ты уклонист — ограничение прав", — написала она.
Безуглая объяснила, что есть два способа попасть в армию — добровольно, что позволяет выбрать специализацию и место службы, или принудительно — через повестку.
Как заявил накануне руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, эффективность принудительно мобилизованных в ВСУ практически нулевая. Тем не менее, добавил он, принудительная мобилизация продолжится.
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На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны.
Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие.
За уклонение от военной службы во время мобилизации украинское законодательство предусматривает уголовную ответственность до пяти лет лишения свободы.
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