СМИ: в кабинете личного помощника Залужного нашли "жучок"
Прослушивающее устройство нашли в кабинете помощника главкома ВСУ Бушуева
На территории Министерства обороны Украины. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Прослушивающее устройство обнаружено в кабинете личного помощника главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Константина Бушуева, сообщает украинское издание "Цензор" со ссылкой на собственные источники в спецслужбах.
СБУ 17 декабря сообщила об обнаружении прослушивающего устройства в одном из помещений, которое мог использовать Залужный для работы, и заявила, что заведено уголовное дело. Издание "Украинская правда" при этом сообщало, что такие же устройства найдены и у его сотрудников.
"После обнаружения микрофона (у Залужного – ред.) был произведен осмотр и в других помещениях штаба. По данным источников, микрофон был также обнаружен в кабинете личного помощника Залужного Константина Бушуева. Служба безопасности проводит следственные действия. Весь персонал, который имел доступ к кабинетам штаба, проходит полиграф", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
Украинские СМИ ранее на фоне конфликта между главкомом ВСУ Валерием Залужным и Владимиром Зеленским нашли намек на украинский след в установке прослушивающего устройства в кабинете Залужного.
Ранее ряд украинских и западных СМИ писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. Одним из косвенных признаков конфликта между ними журналисты сочли недавнее заявление Залужного о тупике на фронте и невозможности "глубокого и красивого прорыва" украинских войск, от которого Зеленский постарался отмахнуться, заявив об усталости военных. "Страна.ua" со ссылкой на источник в украинских политических кругах утверждало, что Зеленский хочет провести выборы на Украине, но их не объявят, пока не будут получены гарантии неучастия Залужного.