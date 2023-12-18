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СМИ: в кабинете личного помощника Залужного нашли "жучок" - РИА Новости, 18.12.2023
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12:32 18.12.2023 (обновлено: 16:06 18.12.2023)
https://ria.ru/20231218/ukraina-1916453375.html
СМИ: в кабинете личного помощника Залужного нашли "жучок"
СМИ: в кабинете личного помощника Залужного нашли "жучок" - РИА Новости, 18.12.2023
СМИ: в кабинете личного помощника Залужного нашли "жучок"
Прослушивающее устройство обнаружено в кабинете личного помощника главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Константина Бушуева, сообщает украинское издание... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T12:32
2023-12-18T16:06
специальная военная операция на украине
в мире
украина
валерий залужный
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Прослушивающее устройство обнаружено в кабинете личного помощника главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Константина Бушуева, сообщает украинское издание "Цензор" со ссылкой на собственные источники в спецслужбах.СБУ 17 декабря сообщила об обнаружении прослушивающего устройства в одном из помещений, которое мог использовать Залужный для работы, и заявила, что заведено уголовное дело. Издание "Украинская правда" при этом сообщало, что такие же устройства найдены и у его сотрудников. "После обнаружения микрофона (у Залужного – ред.) был произведен осмотр и в других помещениях штаба. По данным источников, микрофон был также обнаружен в кабинете личного помощника Залужного Константина Бушуева. Служба безопасности проводит следственные действия. Весь персонал, который имел доступ к кабинетам штаба, проходит полиграф", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. Украинские СМИ ранее на фоне конфликта между главкомом ВСУ Валерием Залужным и Владимиром Зеленским нашли намек на украинский след в установке прослушивающего устройства в кабинете Залужного. Ранее ряд украинских и западных СМИ писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. Одним из косвенных признаков конфликта между ними журналисты сочли недавнее заявление Залужного о тупике на фронте и невозможности "глубокого и красивого прорыва" украинских войск, от которого Зеленский постарался отмахнуться, заявив об усталости военных. "Страна.ua" со ссылкой на источник в украинских политических кругах утверждало, что Зеленский хочет провести выборы на Украине, но их не объявят, пока не будут получены гарантии неучастия Залужного.
https://ria.ru/20231213/zaluzhnyy-1915351268.html
https://ria.ru/20231216/zelenskiy-1916248202.html
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4.7
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в мире, украина, валерий залужный, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: в кабинете личного помощника Залужного нашли "жучок"

Прослушивающее устройство нашли в кабинете помощника главкома ВСУ Бушуева

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкНа территории Министерства обороны Украины
На территории Министерства обороны Украины - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Стрингер
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На территории Министерства обороны Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Прослушивающее устройство обнаружено в кабинете личного помощника главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Константина Бушуева, сообщает украинское издание "Цензор" со ссылкой на собственные источники в спецслужбах.
СБУ 17 декабря сообщила об обнаружении прослушивающего устройства в одном из помещений, которое мог использовать Залужный для работы, и заявила, что заведено уголовное дело. Издание "Украинская правда" при этом сообщало, что такие же устройства найдены и у его сотрудников.
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"После обнаружения микрофона (у Залужного – ред.) был произведен осмотр и в других помещениях штаба. По данным источников, микрофон был также обнаружен в кабинете личного помощника Залужного Константина Бушуева. Служба безопасности проводит следственные действия. Весь персонал, который имел доступ к кабинетам штаба, проходит полиграф", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
Украинские СМИ ранее на фоне конфликта между главкомом ВСУ Валерием Залужным и Владимиром Зеленским нашли намек на украинский след в установке прослушивающего устройства в кабинете Залужного.
Ранее ряд украинских и западных СМИ писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. Одним из косвенных признаков конфликта между ними журналисты сочли недавнее заявление Залужного о тупике на фронте и невозможности "глубокого и красивого прорыва" украинских войск, от которого Зеленский постарался отмахнуться, заявив об усталости военных. "Страна.ua" со ссылкой на источник в украинских политических кругах утверждало, что Зеленский хочет провести выборы на Украине, но их не объявят, пока не будут получены гарантии неучастия Залужного.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВалерий ЗалужныйВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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