https://ria.ru/20231218/ukraina-1916413008.html
На Западе обратились к Зеленскому с неожиданной просьбой
На Западе обратились к Зеленскому с неожиданной просьбой - РИА Новости, 18.12.2023
На Западе обратились к Зеленскому с неожиданной просьбой
Президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо поделиться властью с оппозицией в преддверии выборов 2024 года, пишет Politico. РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T10:31
2023-12-18T10:31
2023-12-18T17:05
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо поделиться властью с оппозицией в преддверии выборов 2024 года, пишет Politico. "Все изменилось, когда контрнаступление Украины в 2023 году застопорилось. Огромные потери военных на фоне скудных успехов и вялотекущей позиционной войны подорвали общественное доверие к президенту и его команде", — говорится в публикации. Издание обращает внимание на атмосферу напряженности в стране из-за конфликта между Зеленским и военным командованием. По этой причине президенту Украины пора подумать о создании правительства национального единства на широкой основе, отмечается в статье."Вопрос лишь в том, достаточно ли Зеленский гибок, чтобы преодолеть презрение к большинству лидеров оппозиции и изменить стиль управления, перейдя от централизованного принятия решений к более широкому достижению консенсуса", — заключает Politico. Как писало издание "Страна.ua" со ссылкой на опрос социологической группы "Рейтинг", главком ВСУ Валерий Залужный опережает Зеленского в рейтинге доверия на десять пунктов. В последнее время украинские СМИ все чаще сообщают о нарастающей конфронтации между Зеленским и Залужным. Много шума наделало интервью главнокомандующего журналу The Economist, в котором он заявил, что ВСУ зашли в тупик. Это высказывание вызвало резкую критику главы государства, который поспешил его опровергнуть.Кроме того, еще в прошлом году местные издания предупреждали, что Зеленский хочет убрать Залужного с должности главкома и поставить его во главе Минобороны, поскольку видит в нем конкурента на президентских выборах.Сам глава киевского режима в интервью британскому таблоиду The Sun называл попытки военных заниматься политикой большой ошибкой. СМИ посчитали это прямым выпадом в сторону Залужного и фактическим признанием конфликта между ними.
https://ria.ru/20231218/vengriya-1916403061.html
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РИА Новости
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в мире, украина, вооруженные силы украины, владимир зеленский, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, США
На Западе обратились к Зеленскому с неожиданной просьбой
Politico: Зеленского призвали поделиться властью с оппозицией перед выборами
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости.
Президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо поделиться властью с оппозицией в преддверии выборов 2024 года, пишет Politico
.
"Все изменилось, когда контрнаступление Украины в 2023 году застопорилось. Огромные потери военных на фоне скудных успехов и вялотекущей позиционной войны подорвали общественное доверие к президенту и его команде", — говорится в публикации.
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Издание обращает внимание на атмосферу напряженности в стране из-за конфликта между Зеленским и военным командованием.
По этой причине президенту Украины пора подумать о создании правительства национального единства на широкой основе, отмечается в статье.
"Вопрос лишь в том, достаточно ли Зеленский гибок, чтобы преодолеть презрение к большинству лидеров оппозиции и изменить стиль управления, перейдя от централизованного принятия решений к более широкому достижению консенсуса", — заключает Politico.
Как писало издание "Страна.ua" со ссылкой на опрос социологической группы "Рейтинг", главком ВСУ Валерий Залужный опережает Зеленского в рейтинге доверия на десять пунктов.
В последнее время украинские СМИ все чаще сообщают о нарастающей конфронтации между Зеленским и Залужным. Много шума наделало интервью главнокомандующего журналу The Economist, в котором он заявил, что ВСУ зашли в тупик. Это высказывание вызвало резкую критику главы государства, который поспешил его опровергнуть.
Кроме того, еще в прошлом году местные издания предупреждали, что Зеленский хочет убрать Залужного с должности главкома и поставить его во главе Минобороны, поскольку видит в нем конкурента на президентских выборах.
Сам глава киевского режима в интервью британскому таблоиду The Sun называл попытки военных заниматься политикой большой ошибкой. СМИ посчитали это прямым выпадом в сторону Залужного и фактическим признанием конфликта между ними.
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