https://ria.ru/20231218/udar-1916450501.html

Эксперт считает, что запущенная КНДР ракета "предназначалась" для США

Эксперт считает, что запущенная КНДР ракета "предназначалась" для США - РИА Новости, 18.12.2023

Эксперт считает, что запущенная КНДР ракета "предназначалась" для США

Очередной пуск межконтинентальной баллистической ракеты КНДР говорит о наращивании возможностей КНДР по нанесению превентивного удара по США, Вашингтон это... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T12:23

2023-12-18T12:23

2023-12-18T12:23

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Очередной пуск межконтинентальной баллистической ракеты КНДР говорит о наращивании возможностей КНДР по нанесению превентивного удара по США, Вашингтон это понимает, поэтому в последнее время старается не идти на провокации против Пхеньяна, заявил РИА Новости в понедельник известный военный эксперт Алексей Леонков. Ранее японское информагентство Киодо опубликовало информацию со ссылкой на министра обороны страны Синго Миякэ, что дальность полета запущенной ночью северокорейской ракеты при обычной траектории составила бы 15 тысяч километров - это покрывает всю территорию США. Высота полета северокорейской МБР превышала шесть тысяч километров. Снаряд упал за пределами исключительной экономической зоны Японии. Пуск баллистической ракеты по навесной траектории состоялся в 02.24 мск. "Данная МБР, исходя из своих технических характеристик, никак не могла бы угрожать Японии. Эта ракета "предназначалась" для тех, кто находится по ту сторону Тихого океана, то есть США. Американцы это прекрасно понимают, и поэтому последнее время ведут себя по отношению к Пхеньяну очень сдержанно", - сказал Леонков. Эксперт напомнил, что в Пхеньяне неоднократно заявляли о готовности нанести по Штатам превентивный ядерный удар при любой попытке Вашингтона эскалировать ситуацию на корейском полуострове. Леонков отметил, что уровень развития северокорейской ядерной программы сегодня не известен никому ввиду закрытости страны и выходе КНДР из всех международных ограничительных обязательств в военной сфере. При этом собеседник агентства отметил, что Северная Корея обладает всеми возможностями самостоятельно наращивать свой ядерный потенциал, в том числе урановыми рудниками, обогатительными заводами и научными кадрами. США осознают угрозу По мнению Леонкова, США серьезно оценивают угрозу превентивного удара КНДР, этим в том числе объясняются планы по выделению в 2024 году 1,5 миллиарда долларов на усиление ПВО-ПРО острова Гуам. При этом время полета северокорейской ракеты в 73 минуты говорит о том, что подлетное время до цели остается слишком большим, и успех потенциального удара КНДР по территории Соединенных Штатов зависит от количества таких МБР и пусковых установок у Пхеньяна, которое сегодня доподлинно не знает никто за пределами Северной Кореи. "Все упирается в то, сколько межконтинентальных баллистических ракет реально есть у КНДР, США об этом точно сказать не могут, могут только догадываться. Ракеты у Пхеньяна не шахтного базирования – все они запускаются с подвижных железнодорожных комплексов и автомобильных шасси, теоретически у Севера есть несколько десятков точек запуска ракет по США", - отметил Леонков. До этого пуск межконтинентальной баллистической ракеты КНДР провела 12 июля. Всего было проведено 15 пусков МБР, из них три в 2017 году, семь - в 2022 и пять в текущем. Время полета в этот раз стало вторым по продолжительности после пуска новой межконтинентальной твердотопливной ракеты 12 июля 2023 года (тогда длительность была 75 минут, высота - 6650 километров).

https://ria.ru/20231214/tramp-1915660356.html

https://ria.ru/20231217/sanktsii-1916266007.html

https://ria.ru/20231202/kndr-1913356895.html

https://ria.ru/20231128/kndr-1912254708.html

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в мире, сша, пхеньян, алексей леонков