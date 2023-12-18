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"Начали теснить". В США забили тревогу из-за удара России по ВСУ
"Начали теснить". В США забили тревогу из-за удара России по ВСУ - РИА Новости, 18.12.2023
"Начали теснить". В США забили тревогу из-за удара России по ВСУ
У ВСУ заканчиваются люди и оружие после провального контрнаступления и перехода инициативы на поле боя к России, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T01:11
2023-12-18T01:11
2023-12-18T01:11
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. У ВСУ заканчиваются люди и оружие после провального контрнаступления и перехода инициативы на поле боя к России, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала."Россия свела на нет весь наступательный потенциал Украины. А теперь они (российские военные. — Прим. ред.) начали их (ВСУ. — Прим. ред.) теснить. У Украины заканчиваются люди, танки, ракеты для ПВО. У нее на исходе артиллерийские снаряды. Продолжать (боевые действия. — Прим. ред.) просто уже некому", — сказал эксперт.Ранее Владимир Путин заявил, что у контрнаступления ВСУ нет результатов. Россия спокойно идет к достижению своих целей в спецоперации, подчеркнул президент, выразив уверенность, что все задачи будут выполнены.Провал Украины признавал даже главком ВСУ Валерий Залужный. В статье для журнала Economist он отметил, что украинские военные зашли в тупик. Генерал заявил, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.
https://ria.ru/20231218/unichtozhenie-1916377407.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Вооруженные силы Украины
"Начали теснить". В США забили тревогу из-за удара России по ВСУ
Офицер Дэвис: Россия начала наступление, а у ВСУ заканчиваются люди и оружие