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"Начали теснить". В США забили тревогу из-за удара России по ВСУ - РИА Новости, 18.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:11 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/udar-1916378298.html
"Начали теснить". В США забили тревогу из-за удара России по ВСУ
"Начали теснить". В США забили тревогу из-за удара России по ВСУ - РИА Новости, 18.12.2023
"Начали теснить". В США забили тревогу из-за удара России по ВСУ
У ВСУ заканчиваются люди и оружие после провального контрнаступления и перехода инициативы на поле боя к России, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T01:11
2023-12-18T01:11
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. У ВСУ заканчиваются люди и оружие после провального контрнаступления и перехода инициативы на поле боя к России, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала."Россия свела на нет весь наступательный потенциал Украины. А теперь они (российские военные. — Прим. ред.) начали их (ВСУ. — Прим. ред.) теснить. У Украины заканчиваются люди, танки, ракеты для ПВО. У нее на исходе артиллерийские снаряды. Продолжать (боевые действия. — Прим. ред.) просто уже некому", — сказал эксперт.Ранее Владимир Путин заявил, что у контрнаступления ВСУ нет результатов. Россия спокойно идет к достижению своих целей в спецоперации, подчеркнул президент, выразив уверенность, что все задачи будут выполнены.Провал Украины признавал даже главком ВСУ Валерий Залужный. В статье для журнала Economist он отметил, что украинские военные зашли в тупик. Генерал заявил, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.
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в мире, украина, россия, сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Вооруженные силы Украины
"Начали теснить". В США забили тревогу из-за удара России по ВСУ

Офицер Дэвис: Россия начала наступление, а у ВСУ заканчиваются люди и оружие

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные эвакуируют раненого
Украинские военные эвакуируют раненого - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные эвакуируют раненого. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. У ВСУ заканчиваются люди и оружие после провального контрнаступления и перехода инициативы на поле боя к России, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала.
«
"Россия свела на нет весь наступательный потенциал Украины. А теперь они (российские военные. — Прим. ред.) начали их (ВСУ. — Прим. ред.) теснить. У Украины заканчиваются люди, танки, ракеты для ПВО. У нее на исходе артиллерийские снаряды. Продолжать (боевые действия. — Прим. ред.) просто уже некому", — сказал эксперт.
Ранее Владимир Путин заявил, что у контрнаступления ВСУ нет результатов. Россия спокойно идет к достижению своих целей в спецоперации, подчеркнул президент, выразив уверенность, что все задачи будут выполнены.
Провал Украины признавал даже главком ВСУ Валерий Залужный. В статье для журнала Economist он отметил, что украинские военные зашли в тупик. Генерал заявил, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАВооруженные силы Украины
 
 
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