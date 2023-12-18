https://ria.ru/20231218/udar-1916378298.html

"Начали теснить". В США забили тревогу из-за удара России по ВСУ

"Начали теснить". В США забили тревогу из-за удара России по ВСУ - РИА Новости, 18.12.2023

"Начали теснить". В США забили тревогу из-за удара России по ВСУ

У ВСУ заканчиваются люди и оружие после провального контрнаступления и перехода инициативы на поле боя к России, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T01:11

2023-12-18T01:11

2023-12-18T01:11

специальная военная операция на украине

в мире

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. У ВСУ заканчиваются люди и оружие после провального контрнаступления и перехода инициативы на поле боя к России, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала."Россия свела на нет весь наступательный потенциал Украины. А теперь они (российские военные. — Прим. ред.) начали их (ВСУ. — Прим. ред.) теснить. У Украины заканчиваются люди, танки, ракеты для ПВО. У нее на исходе артиллерийские снаряды. Продолжать (боевые действия. — Прим. ред.) просто уже некому", — сказал эксперт.Ранее Владимир Путин заявил, что у контрнаступления ВСУ нет результатов. Россия спокойно идет к достижению своих целей в спецоперации, подчеркнул президент, выразив уверенность, что все задачи будут выполнены.Провал Украины признавал даже главком ВСУ Валерий Залужный. В статье для журнала Economist он отметил, что украинские военные зашли в тупик. Генерал заявил, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам.

https://ria.ru/20231218/unichtozhenie-1916377407.html

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, россия, сша, вооруженные силы украины