https://ria.ru/20231218/tynda-1916476580.html
Мэр Тынды отреагировал на видео с инвалидом, ползущим домой по теплотрассе
Мэр Тынды отреагировал на видео с инвалидом, ползущим домой по теплотрассе - РИА Новости, 18.12.2023
Мэр Тынды отреагировал на видео с инвалидом, ползущим домой по теплотрассе
Мэр Тынды в Амурской области Сергей Гуляев, комментируя в Telegram-канале ситуацию с видеороликом, где инвалид добирается домой по теплотрассе, заявил, что... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T13:28
2023-12-18T13:28
2023-12-18T13:28
тында
амурская область
общество
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 дек – РИА Новости. Мэр Тынды в Амурской области Сергей Гуляев, комментируя в Telegram-канале ситуацию с видеороликом, где инвалид добирается домой по теплотрассе, заявил, что автобусное сообщение с этим микрорайоном есть, проект нового моста взамен разрушенного проходит главгосэкспертизу. "Микрорайон Беленький не отрезан от основной части города. Сегодня у жителей есть возможность выезжать в город и обратно, используя общественный транспорт. Ежедневно курсирует 3 автобуса, один из них школьный, который перевозит учащихся и делает 7 рейсов в день. Люди могут добраться до всех социально значимых объектов", - сообщил глава города. Как пояснил мэр, местные жители привыкли добираться по более короткому пути – по мосту, который в 2022 году был поврежден паводком. Проведены проектно-изыскательские работы на строительство двух мостов. "До февраля документация проходит государственную экспертизу. Затем будет заключен госконтракт на строительство мостов. В 2024 году начнется стройка", - сказал Гуляев. Ранее в местном Telegram-канале "Вечерняя Тында", посвященном жизни города, появилось видео, на котором якобы парень-инвалид вынужден "ползком" добираться по теплотрассе до дома. В понедельник прокуратура Тынды начала проверку по сведениям, изложенным в публикации. Доследственную проверку организовало и региональное СУСК РФ. В августе 2022 года в Тынде в результате ливней смыло два моста, были отрезаны микрорайон Таежный и Беленький. В мэрии тогда сообщали, что компания "Мостоотряд-43" готова построить новые мосты за 104 миллиона рублей, местные власти обратились за выделением средств к губернатору. 18 мая 2023 года администрация города Тында сообщала, что компания "Мост" готовит проектно-сметную документацию на строительство мостов взамен разрушенных в 2022 году в результате наводнения. По данным властей, строительство планировали начать в июне.
https://ria.ru/20230828/invalid-1892693598.html
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тында, амурская область, общество
Тында, Амурская область, Общество
Мэр Тынды отреагировал на видео с инвалидом, ползущим домой по теплотрассе
Мэр Тынды Гуляев: для жителей микрорайона с разрушенным мостом ходят автобусы
БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 дек – РИА Новости.
Мэр Тынды в Амурской области Сергей Гуляев, комментируя в Telegram-канале
ситуацию с видеороликом, где инвалид добирается домой по теплотрассе, заявил, что автобусное сообщение с этим микрорайоном есть, проект нового моста взамен разрушенного проходит главгосэкспертизу.
"Микрорайон Беленький не отрезан от основной части города. Сегодня у жителей есть возможность выезжать в город и обратно, используя общественный транспорт. Ежедневно курсирует 3 автобуса, один из них школьный, который перевозит учащихся и делает 7 рейсов в день. Люди могут добраться до всех социально значимых объектов", - сообщил глава города.
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Как пояснил мэр, местные жители привыкли добираться по более короткому пути – по мосту, который в 2022 году был поврежден паводком. Проведены проектно-изыскательские работы на строительство двух мостов. "До февраля документация проходит государственную экспертизу. Затем будет заключен госконтракт на строительство мостов. В 2024 году начнется стройка", - сказал Гуляев.
Ранее в местном Telegram-канале
"Вечерняя Тында", посвященном жизни города, появилось видео, на котором якобы парень-инвалид вынужден "ползком" добираться по теплотрассе до дома. В понедельник прокуратура Тынды начала проверку по сведениям, изложенным в публикации. Доследственную проверку организовало и региональное СУСК РФ.
В августе 2022 года в Тынде в результате ливней смыло два моста, были отрезаны микрорайон Таежный и Беленький. В мэрии тогда сообщали, что компания "Мостоотряд-43" готова построить новые мосты за 104 миллиона рублей, местные власти обратились за выделением средств к губернатору. 18 мая 2023 года администрация города Тында сообщала, что компания "Мост" готовит проектно-сметную документацию на строительство мостов взамен разрушенных в 2022 году в результате наводнения. По данным властей, строительство планировали начать в июне.
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