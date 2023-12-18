https://ria.ru/20231218/tv-1916608519.html

Основатель Pink Floyd рассказал о последствиях выступлений на российском ТВ

Основатель Pink Floyd рассказал о последствиях выступлений на российском ТВ - РИА Новости, 18.12.2023

Основатель Pink Floyd рассказал о последствиях выступлений на российском ТВ

Выступления на российском телевидении ставят под угрозу другие проекты западных знаменитостей, подобное положение дел является абсурдным, сообщил сооснователь... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T23:16

2023-12-18T23:16

2023-12-18T23:16

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Выступления на российском телевидении ставят под угрозу другие проекты западных знаменитостей, подобное положение дел является абсурдным, сообщил сооснователь группы Pink Floyd Роджер Уотерс. "Люди мне говорили, как же так? Ты будешь выступать на российском телевидении, да ты потом вообще нигде не сможешь выступать, что же ты делаешь! Я считаю все это абсурдным", - рассказал Уотерс в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1". Музыкант поблагодарил ведущих программы за предложение переехать в Россию и отметил, что рад получить возможность обратиться к россиянам. "Русские наши друзья, все наши друзья, нужно отойти от пропаганды тех, кто разжигает войну. Война - это выгодное дело, они (разжигатели - ред.) работают на чью-то выгоду, пытаются кого-то обогатить, на войне наживаются огромные миллионы. Это все ужасно. Поэтому я так рад, что могу выступить на российском телевидении и высказать свою точку зрения", - добавил исполнитель. Ранее Уотерс на заседании Совбеза ООН в феврале 2023 года заявил, что не считает неспровоцированной российскую операцию на Украине и осудил провокаторов. Он также призвал президента США Джо Байдена, президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского договориться о прекращении огня на Украине сегодня. Кроме того, исполнитель выступил против поставок западных вооружений Киеву. На своей странице в соцсетях он опубликовал письмо супруге Зеленского Елене, в котором раскритиковал "подливание масла в огонь" со стороны западных стран в ситуации с Украиной. Зеленская ответила на письмо, но посоветовала обращаться в поисках мира не к ней.

https://ria.ru/20231114/uoters-1909382094.html

https://ria.ru/20231214/ukraina-1915642193.html

https://ria.ru/20231213/zelenskiy_i_bayden-1915409727.html

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оон, pink floyd, украина, россия, джо байден, сша, общество