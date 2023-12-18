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Турпоток из России на Кубу вырос за год на 85 процентов - РИА Новости, 18.12.2023
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Туризм
 
20:18 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/turpotok-1916590336.html
Турпоток из России на Кубу вырос за год на 85 процентов
Турпоток из России на Кубу вырос за год на 85 процентов - РИА Новости, 18.12.2023
Турпоток из России на Кубу вырос за год на 85 процентов
Число российских туристов на Кубе в первом полугодии 2023 года выросло на 85%, с учетом интереса туристических и авиакомпаний к возобновлению полетов на остров... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T20:18
2023-12-18T20:18
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ГАВАНА, 18 дек - РИА Новости. Число российских туристов на Кубе в первом полугодии 2023 года выросло на 85%, с учетом интереса туристических и авиакомпаний к возобновлению полетов на остров можно ожидать дальнейшего роста турпотока, рассказал РИА Новости торговый представитель РФ в Гаване Сергей Балдин. "Несмотря на последствия пандемии коронавируса и существующие антироссийские и антикубинские санкции, а также возникшее в связи с этим разрушение традиционных транспортно-логистических маршрутов, российские авиакомпании и туроператоры проявляют большой интерес к продолжению полетов на Кубу, что существенно скажется на увеличении туристических потоков. Так, по данным Росстата, число российских граждан, посетивших Кубу в качестве туристов в первом полугодии 2023 года, увеличилось на 85% и превысило 60 тысяч человек", - сказал Балдин. По словам торгового представителя, на Кубе давно ожидали возобновления прямого авиасообщения с Россией. В июле были запущены рейсы на курорт Варадеро из Москвы, на очереди перелет из Санкт-Петербурга на курорт Кайо-Коко а в конце декабря авиакомпания "Россия" начнёт полеты по маршруту Москва-Гавана. "Убежден, что регулярные авиарейсы между нашими столицами будут способствовать и повышению деловой активности партнеров по бизнесу, в частности, российских предпринимателей, которых на Кубе также ждут с их проектами и инвестициями для нужд кубинской экономики", - добавил Балдин. Другим важным фактором, способствующим увеличению турпотока и упрощению торговых операций, собеседник агентства назвал начало приема карт платежной системы "Мир" - сегодня ими можно расплатиться в большинстве валютных магазинов и ресторанах в Гаване, в туристическом секторе Варадеро и на островах провинций Сьего-де-Авила и Камагуэй.
https://ria.ru/20231109/kuba-1908385208.html
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новости - туризм, куба, россия, гавана
Туризм, Новости - Туризм, Куба, Россия, Гавана
Турпоток из России на Кубу вырос за год на 85 процентов

Торгпред в Гаване: турпоток из России на Кубу вырос за год на 85%

© iStock.com / Oleg ElkovКубинские женщины в традиционной одежде на улице Старой Гаваны
Кубинские женщины в традиционной одежде на улице Старой Гаваны - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© iStock.com / Oleg Elkov
Кубинские женщины в традиционной одежде на улице Старой Гаваны. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГАВАНА, 18 дек - РИА Новости. Число российских туристов на Кубе в первом полугодии 2023 года выросло на 85%, с учетом интереса туристических и авиакомпаний к возобновлению полетов на остров можно ожидать дальнейшего роста турпотока, рассказал РИА Новости торговый представитель РФ в Гаване Сергей Балдин.
"Несмотря на последствия пандемии коронавируса и существующие антироссийские и антикубинские санкции, а также возникшее в связи с этим разрушение традиционных транспортно-логистических маршрутов, российские авиакомпании и туроператоры проявляют большой интерес к продолжению полетов на Кубу, что существенно скажется на увеличении туристических потоков. Так, по данным Росстата, число российских граждан, посетивших Кубу в качестве туристов в первом полугодии 2023 года, увеличилось на 85% и превысило 60 тысяч человек", - сказал Балдин.
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По словам торгового представителя, на Кубе давно ожидали возобновления прямого авиасообщения с Россией. В июле были запущены рейсы на курорт Варадеро из Москвы, на очереди перелет из Санкт-Петербурга на курорт Кайо-Коко а в конце декабря авиакомпания "Россия" начнёт полеты по маршруту Москва-Гавана.
"Убежден, что регулярные авиарейсы между нашими столицами будут способствовать и повышению деловой активности партнеров по бизнесу, в частности, российских предпринимателей, которых на Кубе также ждут с их проектами и инвестициями для нужд кубинской экономики", - добавил Балдин.
Другим важным фактором, способствующим увеличению турпотока и упрощению торговых операций, собеседник агентства назвал начало приема карт платежной системы "Мир" - сегодня ими можно расплатиться в большинстве валютных магазинов и ресторанах в Гаване, в туристическом секторе Варадеро и на островах провинций Сьего-де-Авила и Камагуэй.
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