https://ria.ru/20231218/turpotok-1916590336.html

Турпоток из России на Кубу вырос за год на 85 процентов

Турпоток из России на Кубу вырос за год на 85 процентов - РИА Новости, 18.12.2023

Турпоток из России на Кубу вырос за год на 85 процентов

Число российских туристов на Кубе в первом полугодии 2023 года выросло на 85%, с учетом интереса туристических и авиакомпаний к возобновлению полетов на остров... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T20:18

2023-12-18T20:18

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ГАВАНА, 18 дек - РИА Новости. Число российских туристов на Кубе в первом полугодии 2023 года выросло на 85%, с учетом интереса туристических и авиакомпаний к возобновлению полетов на остров можно ожидать дальнейшего роста турпотока, рассказал РИА Новости торговый представитель РФ в Гаване Сергей Балдин. "Несмотря на последствия пандемии коронавируса и существующие антироссийские и антикубинские санкции, а также возникшее в связи с этим разрушение традиционных транспортно-логистических маршрутов, российские авиакомпании и туроператоры проявляют большой интерес к продолжению полетов на Кубу, что существенно скажется на увеличении туристических потоков. Так, по данным Росстата, число российских граждан, посетивших Кубу в качестве туристов в первом полугодии 2023 года, увеличилось на 85% и превысило 60 тысяч человек", - сказал Балдин. По словам торгового представителя, на Кубе давно ожидали возобновления прямого авиасообщения с Россией. В июле были запущены рейсы на курорт Варадеро из Москвы, на очереди перелет из Санкт-Петербурга на курорт Кайо-Коко а в конце декабря авиакомпания "Россия" начнёт полеты по маршруту Москва-Гавана. "Убежден, что регулярные авиарейсы между нашими столицами будут способствовать и повышению деловой активности партнеров по бизнесу, в частности, российских предпринимателей, которых на Кубе также ждут с их проектами и инвестициями для нужд кубинской экономики", - добавил Балдин. Другим важным фактором, способствующим увеличению турпотока и упрощению торговых операций, собеседник агентства назвал начало приема карт платежной системы "Мир" - сегодня ими можно расплатиться в большинстве валютных магазинов и ресторанах в Гаване, в туристическом секторе Варадеро и на островах провинций Сьего-де-Авила и Камагуэй.

https://ria.ru/20231109/kuba-1908385208.html

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