https://ria.ru/20231218/tseny-1916592203.html
В России могут принять проект о регулировании цен на продукты, включая яйца
В России могут принять проект о регулировании цен на продукты, включая яйца - РИА Новости, 18.12.2023
В России могут принять проект о регулировании цен на продукты, включая яйца
Законопроект о регулировании цен на товары при их росте более чем на 30% в течение 60 дней могут принять в России уже в ближайшее время, перечень таких товаров... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T20:27
2023-12-18T20:27
2023-12-18T20:27
экономика
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Законопроект о регулировании цен на товары при их росте более чем на 30% в течение 60 дней могут принять в России уже в ближайшее время, перечень таких товаров определит правительство, в него могут войти яйца, сообщил журналистам глава ФАС Максим Шаскольский. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России внесла в кабмин законопроект, в котором предлагается запретить крупным компаниям устанавливать экономически необоснованные цены на продукты в случаях, когда стоимость товаров выросла на 30% в течение 60 дней без видимых причин, ограничение должно действовать до конца 2024 года, писала в начале декабря газета "Известия". "Думаю, что в ближайшее время... Уже практически все согласовали", - ответил глава ФАС на вопрос, когда именно может быть принят этот законопроект. Он пояснил, что это будет "резервный механизм", и чтобы его запустить, "нужно будет провести анализ, Минэкономразвития даст заключение о том, что есть такая ситуация, только тогда он задействует". "Никакого риска, что этот механизм сам по себе будет работать и наносить ущерб хозяйствующим субъектам, нет", - подчеркнул глава службы. Комментируя, на какие именно категории товаров такой механизм сможет распространяться, Шаскольский заявил: "Перечень определит правительство, наверное, было бы в отношении яйца возможно". Ранее в ФАС заявляли, что разработанный службой законопроект позволяет оперативно пресекать недобросовестное поведение отдельных компаний, но эти изменения будут носить временный характер. Ведомство будет оценивать действия компаний на предмет необоснованного повышения цен, и в случае выявления - выдавать предупреждение. При этом территориальные управления ФАС смогут реагировать на повышение цен только по поручению центрального аппарата ведомства.
https://ria.ru/20231217/tseny-1916312164.html
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экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
В России могут принять проект о регулировании цен на продукты, включая яйца
ФАС: в РФ могут принять проект о регулировании цен на яйца при росте на 30%
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Законопроект о регулировании цен на товары при их росте более чем на 30% в течение 60 дней могут принять в России уже в ближайшее время, перечень таких товаров определит правительство, в него могут войти яйца, сообщил журналистам глава ФАС Максим Шаскольский.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России внесла в кабмин законопроект, в котором предлагается запретить крупным компаниям устанавливать экономически необоснованные цены на продукты в случаях, когда стоимость товаров выросла на 30% в течение 60 дней без видимых причин, ограничение должно действовать до конца 2024 года, писала в начале декабря газета "Известия".
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"Думаю, что в ближайшее время... Уже практически все согласовали", - ответил глава ФАС на вопрос, когда именно может быть принят этот законопроект.
Он пояснил, что это будет "резервный механизм", и чтобы его запустить, "нужно будет провести анализ, Минэкономразвития
даст заключение о том, что есть такая ситуация, только тогда он задействует". "Никакого риска, что этот механизм сам по себе будет работать и наносить ущерб хозяйствующим субъектам, нет", - подчеркнул глава службы.
Комментируя, на какие именно категории товаров такой механизм сможет распространяться, Шаскольский заявил: "Перечень определит правительство, наверное, было бы в отношении яйца возможно".
Ранее в ФАС заявляли, что разработанный службой законопроект позволяет оперативно пресекать недобросовестное поведение отдельных компаний, но эти изменения будут носить временный характер. Ведомство будет оценивать действия компаний на предмет необоснованного повышения цен, и в случае выявления - выдавать предупреждение. При этом территориальные управления ФАС смогут реагировать на повышение цен только по поручению центрального аппарата ведомства.
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