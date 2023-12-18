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В ДНР обнаружили тайник с секретной документацией СБУ
В ДНР обнаружили тайник с секретной документацией СБУ - РИА Новости, 18.12.2023
В ДНР обнаружили тайник с секретной документацией СБУ
Силовики нашли тайник с секретными документами СБУ в Волновахском районе ДНР, сообщило региональное управление ФСБ. РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T04:04
2023-12-18T04:04
2023-12-18T08:40
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ДОНЕЦК, 18 дек - РИА Новости. Силовики нашли тайник с секретными документами СБУ в Волновахском районе ДНР, сообщило региональное управление ФСБ. "В результате совместных мероприятий УФСБ России по Донецкой Народной Республике и органов военной контрразведки Тихоокеанского флота в Волновахском районе ДНР обнаружен тайник с секретной документацией СБУ", — сказали в ведомстве.Отмечается, что бумаги планировали эвакуировать перед началом спецоперации. При изучении документов удалось получить сведения о людях, в том числе причастных к работе украинских спецслужб.Сейчас проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий по проверке информации.
https://ria.ru/20231209/zhoga-1914751997.html
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донецкая народная республика, волновахский район, россия, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Волновахский район, Россия, Служба безопасности Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
В ДНР обнаружили тайник с секретной документацией СБУ
ФСБ сообщила об обнаружении в ДНР тайника с секретной документацией СБУ