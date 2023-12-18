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В ДНР обнаружили тайник с секретной документацией СБУ - РИА Новости, 18.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:04 18.12.2023 (обновлено: 08:40 18.12.2023)
https://ria.ru/20231218/taynik-1916384144.html
В ДНР обнаружили тайник с секретной документацией СБУ
В ДНР обнаружили тайник с секретной документацией СБУ - РИА Новости, 18.12.2023
В ДНР обнаружили тайник с секретной документацией СБУ
Силовики нашли тайник с секретными документами СБУ в Волновахском районе ДНР, сообщило региональное управление ФСБ. РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T04:04
2023-12-18T08:40
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
волновахский район
россия
служба безопасности украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
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ДОНЕЦК, 18 дек - РИА Новости. Силовики нашли тайник с секретными документами СБУ в Волновахском районе ДНР, сообщило региональное управление ФСБ. "В результате совместных мероприятий УФСБ России по Донецкой Народной Республике и органов военной контрразведки Тихоокеанского флота в Волновахском районе ДНР обнаружен тайник с секретной документацией СБУ", — сказали в ведомстве.Отмечается, что бумаги планировали эвакуировать перед началом спецоперации. При изучении документов удалось получить сведения о людях, в том числе причастных к работе украинских спецслужб.Сейчас проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий по проверке информации.
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донецкая народная республика
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донецкая народная республика, волновахский район, россия, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Волновахский район, Россия, Служба безопасности Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
В ДНР обнаружили тайник с секретной документацией СБУ

ФСБ сообщила об обнаружении в ДНР тайника с секретной документацией СБУ

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
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Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 дек - РИА Новости. Силовики нашли тайник с секретными документами СБУ в Волновахском районе ДНР, сообщило региональное управление ФСБ.
"В результате совместных мероприятий УФСБ России по Донецкой Народной Республике и органов военной контрразведки Тихоокеанского флота в Волновахском районе ДНР обнаружен тайник с секретной документацией СБУ", — сказали в ведомстве.
Отмечается, что бумаги планировали эвакуировать перед началом спецоперации. При изучении документов удалось получить сведения о людях, в том числе причастных к работе украинских спецслужб.
Сейчас проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий по проверке информации.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВолновахский районРоссияСлужба безопасности УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Безопасность
 
 
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