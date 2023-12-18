https://ria.ru/20231218/taynik-1916384144.html

В ДНР обнаружили тайник с секретной документацией СБУ

В ДНР обнаружили тайник с секретной документацией СБУ - РИА Новости, 18.12.2023

В ДНР обнаружили тайник с секретной документацией СБУ

Силовики нашли тайник с секретными документами СБУ в Волновахском районе ДНР, сообщило региональное управление ФСБ. РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T04:04

2023-12-18T04:04

2023-12-18T08:40

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

волновахский район

россия

служба безопасности украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_0:58:1595:955_1920x0_80_0_0_0990ece340922ea04a7c6b3dfb418568.jpg

ДОНЕЦК, 18 дек - РИА Новости. Силовики нашли тайник с секретными документами СБУ в Волновахском районе ДНР, сообщило региональное управление ФСБ. "В результате совместных мероприятий УФСБ России по Донецкой Народной Республике и органов военной контрразведки Тихоокеанского флота в Волновахском районе ДНР обнаружен тайник с секретной документацией СБУ", — сказали в ведомстве.Отмечается, что бумаги планировали эвакуировать перед началом спецоперации. При изучении документов удалось получить сведения о людях, в том числе причастных к работе украинских спецслужб.Сейчас проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий по проверке информации.

https://ria.ru/20231209/zhoga-1914751997.html

донецкая народная республика

волновахский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, волновахский район, россия, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность