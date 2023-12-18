https://ria.ru/20231218/tailand-1916426922.html

В Таиланде хотят закрыть магазины Duty Free

В Таиланде хотят закрыть магазины Duty Free - РИА Новости, 18.12.2023

В Таиланде хотят закрыть магазины Duty Free

Министерство финансов Таиланда предложит кабинету министров новые меры по приостановке работы магазинов беспошлинной торговли Duty Free в зонах прибытия всех... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T11:16

2023-12-18T11:16

2023-12-18T11:16

туризм

туризм

новости - туризм

туристы

таиланд

куда можно лететь

отдых на море

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/18/1905015307_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_bd90dd7c25b3fef8380cc3c76aea1522.jpg

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Министерство финансов Таиланда предложит кабинету министров новые меры по приостановке работы магазинов беспошлинной торговли Duty Free в зонах прибытия всех аэропортов, а также по снижению налогов на алкогольные напитки, сообщает тайская газета Nation. Постоянный секретарь министерства Лаварон Сангснит подчеркнул, что эти меры направлены на стимулирование туризма и внутренних расходов. "Когда мы приостановим действие магазинов беспошлинной торговли, это позволит тайским и иностранным туристам тратить деньги внутри страны, а не в Duty Free", - отметил Сангснит, добавив, что тайские магазины выиграют от этой меры. По словам секретаря минфина, тайский оператор магазинов беспошлинной торговли King Power готов принять эту меру в целях стимулирования туризма и экономики. Другой предложенной министерством инициативой будет снижение налогов на алкогольные напитки, включая вино."Мы должны дать туристам почувствовать, что приезд в Таиланд - это как приезд в рай, который включает в себя еду, проживание, путешествия и игры", - пояснил Сангснит. Он добавил, что министерство также стремится дать туристам доступ к спиртным напиткам местного производства. По данным Nation, источник в минфине сообщил, что эти меры будут предложены на рассмотрение кабмина во вторник, чтобы успеть справиться с наплывом туристов во время новогодних праздников. Ожидается, что изменения вступят в силу с 1 января будущего года.

https://ria.ru/20231216/tailand-1915947226.html

таиланд

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

туризм, новости - туризм, туристы, таиланд, куда можно лететь, отдых на море