https://ria.ru/20231218/tailand-1916426922.html
В Таиланде хотят закрыть магазины Duty Free
В Таиланде хотят закрыть магазины Duty Free - РИА Новости, 18.12.2023
В Таиланде хотят закрыть магазины Duty Free
Министерство финансов Таиланда предложит кабинету министров новые меры по приостановке работы магазинов беспошлинной торговли Duty Free в зонах прибытия всех... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T11:16
2023-12-18T11:16
2023-12-18T11:16
туризм
туризм
новости - туризм
туристы
таиланд
куда можно лететь
отдых на море
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/18/1905015307_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_bd90dd7c25b3fef8380cc3c76aea1522.jpg
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Министерство финансов Таиланда предложит кабинету министров новые меры по приостановке работы магазинов беспошлинной торговли Duty Free в зонах прибытия всех аэропортов, а также по снижению налогов на алкогольные напитки, сообщает тайская газета Nation. Постоянный секретарь министерства Лаварон Сангснит подчеркнул, что эти меры направлены на стимулирование туризма и внутренних расходов. "Когда мы приостановим действие магазинов беспошлинной торговли, это позволит тайским и иностранным туристам тратить деньги внутри страны, а не в Duty Free", - отметил Сангснит, добавив, что тайские магазины выиграют от этой меры. По словам секретаря минфина, тайский оператор магазинов беспошлинной торговли King Power готов принять эту меру в целях стимулирования туризма и экономики. Другой предложенной министерством инициативой будет снижение налогов на алкогольные напитки, включая вино."Мы должны дать туристам почувствовать, что приезд в Таиланд - это как приезд в рай, который включает в себя еду, проживание, путешествия и игры", - пояснил Сангснит. Он добавил, что министерство также стремится дать туристам доступ к спиртным напиткам местного производства. По данным Nation, источник в минфине сообщил, что эти меры будут предложены на рассмотрение кабмина во вторник, чтобы успеть справиться с наплывом туристов во время новогодних праздников. Ожидается, что изменения вступят в силу с 1 января будущего года.
https://ria.ru/20231216/tailand-1915947226.html
таиланд
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/18/1905015307_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_2a0e10190691eedcb886ef44c913a631.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, туристы, таиланд, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Таиланд, куда можно лететь, Отдых на море
В Таиланде хотят закрыть магазины Duty Free
В Таиланде предложили закрыть магазины Duty Free и снизить налоги на алкоголь
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Министерство финансов Таиланда предложит кабинету министров новые меры по приостановке работы магазинов беспошлинной торговли Duty Free в зонах прибытия всех аэропортов, а также по снижению налогов на алкогольные напитки, сообщает тайская газета Nation.
Постоянный секретарь министерства Лаварон Сангснит подчеркнул, что эти меры направлены на стимулирование туризма и внутренних расходов.
"Когда мы приостановим действие магазинов беспошлинной торговли, это позволит тайским и иностранным туристам тратить деньги внутри страны, а не в Duty Free", - отметил Сангснит, добавив, что тайские магазины выиграют от этой меры.
По словам секретаря минфина, тайский оператор магазинов беспошлинной торговли King Power готов принять эту меру в целях стимулирования туризма и экономики.
Другой предложенной министерством инициативой будет снижение налогов на алкогольные напитки, включая вино.
"Мы должны дать туристам почувствовать, что приезд в Таиланд - это как приезд в рай, который включает в себя еду, проживание, путешествия и игры", - пояснил Сангснит. Он добавил, что министерство также стремится дать туристам доступ к спиртным напиткам местного производства.
По данным Nation, источник в минфине сообщил, что эти меры будут предложены на рассмотрение кабмина во вторник, чтобы успеть справиться с наплывом туристов во время новогодних праздников. Ожидается, что изменения вступят в силу с 1 января будущего года.
В Таиланде продлили время работы ночных клубов