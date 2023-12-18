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Бойцов СВО не пустили в отель в Ростовской области из-за отсутствия номера - РИА Новости, 18.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
21:43 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/svo-1916601205.html
Бойцов СВО не пустили в отель в Ростовской области из-за отсутствия номера
Бойцов СВО не пустили в отель в Ростовской области из-за отсутствия номера - РИА Новости, 18.12.2023
Бойцов СВО не пустили в отель в Ростовской области из-за отсутствия номера
Трех военнослужащих не пустили на ночлег в один из отелей Миллеровского района Ростовской области из-за отсутствия подходящей комнаты, сообщил глава... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T21:43
2023-12-18T21:43
специальная военная операция на украине
миллеровский район
ростовская область
общество
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 дек - РИА Новости. Трех военнослужащих не пустили на ночлег в один из отелей Миллеровского района Ростовской области из-за отсутствия подходящей комнаты, сообщил глава администрации района Олег Коваленко. По его информации, в понедельник в сети появились публикации о том, что бойцов СВО не пустили на ночлег в один из отелей Миллеровского района. Номер гостиницы был забронирован женщиной, но прибывшие мужчины не смогли подтвердить бронь. В телефонном разговоре женщина пояснила, что мужчины подъехали по ее заявке, но сама она не приедет. "В заселении было отказано в связи с отсутствием подходящей комнаты для троих мужчин. Оплата была возвращена", - написал Коваленко в Telegram-канале.
https://ria.ru/20231218/svo-1916459967.html
https://ria.ru/20231208/krym-1914616272.html
миллеровский район
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миллеровский район, ростовская область, общество
Специальная военная операция на Украине, Миллеровский район, Ростовская область, Общество
Бойцов СВО не пустили в отель в Ростовской области из-за отсутствия номера

Коваленко: бойцов СВО не пустили в отель Ростовской области за неимением номера

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкВид на Ростов-на-Дону
Вид на Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 дек - РИА Новости. Трех военнослужащих не пустили на ночлег в один из отелей Миллеровского района Ростовской области из-за отсутствия подходящей комнаты, сообщил глава администрации района Олег Коваленко.
По его информации, в понедельник в сети появились публикации о том, что бойцов СВО не пустили на ночлег в один из отелей Миллеровского района.
Военнослужащий ВС России Роман Рудаков - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
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Номер гостиницы был забронирован женщиной, но прибывшие мужчины не смогли подтвердить бронь. В телефонном разговоре женщина пояснила, что мужчины подъехали по ее заявке, но сама она не приедет.
"В заселении было отказано в связи с отсутствием подходящей комнаты для троих мужчин. Оплата была возвращена", - написал Коваленко в Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеМиллеровский районРостовская областьОбщество
 
 
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