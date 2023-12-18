https://ria.ru/20231218/svo-1916601205.html

Бойцов СВО не пустили в отель в Ростовской области из-за отсутствия номера

Бойцов СВО не пустили в отель в Ростовской области из-за отсутствия номера - РИА Новости, 18.12.2023

Бойцов СВО не пустили в отель в Ростовской области из-за отсутствия номера

Трех военнослужащих не пустили на ночлег в один из отелей Миллеровского района Ростовской области из-за отсутствия подходящей комнаты, сообщил глава... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T21:43

2023-12-18T21:43

2023-12-18T21:43

специальная военная операция на украине

миллеровский район

ростовская область

общество

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 дек - РИА Новости. Трех военнослужащих не пустили на ночлег в один из отелей Миллеровского района Ростовской области из-за отсутствия подходящей комнаты, сообщил глава администрации района Олег Коваленко. По его информации, в понедельник в сети появились публикации о том, что бойцов СВО не пустили на ночлег в один из отелей Миллеровского района. Номер гостиницы был забронирован женщиной, но прибывшие мужчины не смогли подтвердить бронь. В телефонном разговоре женщина пояснила, что мужчины подъехали по ее заявке, но сама она не приедет. "В заселении было отказано в связи с отсутствием подходящей комнаты для троих мужчин. Оплата была возвращена", - написал Коваленко в Telegram-канале.

https://ria.ru/20231218/svo-1916459967.html

https://ria.ru/20231208/krym-1914616272.html

миллеровский район

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миллеровский район, ростовская область, общество