https://ria.ru/20231218/svo-1916505484.html

Минобороны назвало потери ВСУ на двух направлениях

Минобороны назвало потери ВСУ на двух направлениях - РИА Новости, 18.12.2023

Минобороны назвало потери ВСУ на двух направлениях

Войска Украины за сутки потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях около 280 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T14:33

2023-12-18T14:33

2023-12-18T14:33

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях около 280 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили 10 атак штурмовых групп 21-й, 115-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Лиман 1-й и Терны Харьковской области."Потери ВСУ составили свыше 60 военнослужащих, танк Leopard-2 производства ФРГ, три боевые машины пехоты, два бронетранспортера, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке артиллерии отразили атаку 12-й бригады специального назначения нацгвардии Украины юго-восточнее населенного пункта Кузьмино ЛНР."Общие потери противника на данном направлении за сутки составили до 220 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, три бронетранспортера, пять автомобилей, а также самоходная артиллерийская установка Zuzana 2 производства Словакии", - уточнили в министерстве.

https://ria.ru/20231130/svo-1912357375.html

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россия, вооруженные силы украины