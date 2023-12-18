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Минобороны назвало потери ВСУ на двух направлениях - РИА Новости, 18.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:33 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/svo-1916505484.html
Минобороны назвало потери ВСУ на двух направлениях
Минобороны назвало потери ВСУ на двух направлениях - РИА Новости, 18.12.2023
Минобороны назвало потери ВСУ на двух направлениях
Войска Украины за сутки потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях около 280 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T14:33
2023-12-18T14:33
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях около 280 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили 10 атак штурмовых групп 21-й, 115-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Лиман 1-й и Терны Харьковской области."Потери ВСУ составили свыше 60 военнослужащих, танк Leopard-2 производства ФРГ, три боевые машины пехоты, два бронетранспортера, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке артиллерии отразили атаку 12-й бригады специального назначения нацгвардии Украины юго-восточнее населенного пункта Кузьмино ЛНР."Общие потери противника на данном направлении за сутки составили до 220 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, три бронетранспортера, пять автомобилей, а также самоходная артиллерийская установка Zuzana 2 производства Словакии", - уточнили в министерстве.
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Минобороны назвало потери ВСУ на двух направлениях

МО: ВСУ потеряли около 280 солдат на Купянском и Краснолиманском направлениях

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военные
Раненые украинские военные - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военные . Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях около 280 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
На Купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили 10 атак штурмовых групп 21-й, 115-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Лиман 1-й и Терны Харьковской области.
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"Потери ВСУ составили свыше 60 военнослужащих, танк Leopard-2 производства ФРГ, три боевые машины пехоты, два бронетранспортера, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сказали в ведомстве.
На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке артиллерии отразили атаку 12-й бригады специального назначения нацгвардии Украины юго-восточнее населенного пункта Кузьмино ЛНР.
"Общие потери противника на данном направлении за сутки составили до 220 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, три бронетранспортера, пять автомобилей, а также самоходная артиллерийская установка Zuzana 2 производства Словакии", - уточнили в министерстве.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
17 декабря, 15:59
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 17.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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