https://ria.ru/20231218/svetofor-1916557315.html

В Подмосковье за неделю скорректировали работу 14 светофоров

В Подмосковье за неделю скорректировали работу 14 светофоров - РИА Новости, 18.12.2023

В Подмосковье за неделю скорректировали работу 14 светофоров

За минувшую неделю специалисты Центра безопасности дорожного движения Московской области перенастроили и модернизировали 14 светофорных объектов, сообщает... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T17:30

2023-12-18T17:30

2023-12-18T17:30

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. За минувшую неделю специалисты Центра безопасности дорожного движения Московской области перенастроили и модернизировали 14 светофорных объектов, сообщает пресс-служба Минтранса региона. Работы в рамках оптимизации движения и ликвидации пробок были проведены в восьми муниципалитетах: Серпухове, Люберцах, Мытищах, Балашихе, Луховицах, Истре, Красногорске, Наро-Фоминском. Как отметили в пресс-службе, в Серпухове скорректировали режим работы трех светофоров на перекрестках: увеличили время проезда с улицы Коншиных на Оборонную, разделили потоки и дали свободный поворот с проезда Мишина на улицу Советскую. Кроме того, был добавлен утренний и вечерний режимы работы в связи с увеличением проезда по Кременковскому шоссе на пересечении с Оболенским шоссе в городе Протвино. В Наро-Фоминске на пересечении улиц Магистральной и Домостроительной увеличили время проезда по улице Магистральной. А в Люберцах уменьшили время проезда по Зенинскому шоссе в сторону столицы на светофоре на пересечении шоссе с улицей Барыкина и М-12. В Балашихе на пересечении улиц Крупешина и Советской изменили утренний режим работы светофора, где уменьшили время заезда с улицы Крупешина на Советскую и увеличили время заезда с улицы Советской на Крупешина. В Истре был модернизирован и скорректирован режим работы двух светофоров: на дороге у садового центра в деревне Трусово уменьшили время работы пешеходного перехода, а в селе Павловская Слобода на пересечении улиц Ленина и Октябрьской демонтировали поворотные стрелки. В Красногорске после мониторинга были скорректированы суточные режимы работы светофоров на двух пересечениях Волоколамского шоссе с улицей Жуковского и улицей Комсомольской. В Мытищах из-за демонтажа поворотных стрелок на пересечении улицы Мира и Новомытищинского проспекта специалисты скорректировали режимы работы на двух пересечениях улицы Мира с улицами Летной и Матросова. А в Луховицах на пересечении улицы Пушкина и проезда Строителей объединили две пешеходные фазы в одну – ранее на перекрестке одна фаза работала постоянно, а другая с помощью пешеходной кнопки, теперь же пешеходы переходят дорогу быстрее без кнопки. В пресс-службе уточнили, что с начала 2023 года свыше 180 светофоров оснастили пешеходными кнопками, а более чем на 130 светофорах появились право- и левоповоротные секции. Кроме того, продолжается регулярный мониторинг перекрестков, где были внесены изменения в режим работы светофорных объектов.

https://ria.ru/20231218/rentgen-1916548513.html

https://ria.ru/20231218/poliklinika-1916536043.html

https://ria.ru/20231218/detsad-1916532985.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)