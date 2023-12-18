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Двум жителям Кубани, которым не хватило денег на диверсию, дали от 6,6 года - РИА Новости, 18.12.2023
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15:15 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/sud-1916517005.html
Двум жителям Кубани, которым не хватило денег на диверсию, дали от 6,6 года
Двум жителям Кубани, которым не хватило денег на диверсию, дали от 6,6 года - РИА Новости, 18.12.2023
Двум жителям Кубани, которым не хватило денег на диверсию, дали от 6,6 года
Суд назначил от 6,5 лет лишения свободы двум мужчинам, которые, получив от некоего пользователя Telegram задание сжечь релейные шкафы на железнодорожных путях... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T15:15
2023-12-18T15:15
происшествия
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краснодарский край
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КРАСНОДАР, 18 дек - РИА Новости. Суд назначил от 6,5 лет лишения свободы двум мужчинам, которые, получив от некоего пользователя Telegram задание сжечь релейные шкафы на железнодорожных путях Краснодара, сперва решили ограбить знакомого, чтобы купить монтировку и бензин, сообщили в объединённой пресс-службе судов Краснодарского края. Отмечается, что Александр Андреев и Петр Воскобойник в феврале получили в Telegram предложение от неустановленного лица поджечь два релейных шкафа ОАО "РЖД", расположенных в краснодарском поселке Лорис. За каждый поврежденный объект им обещали по 10 000 рублей. Молодые люди, получив указания и географические координаты объектов, утром 3 февраля поехали в СНТ "Дружба", чтобы ограбить человека и на эти деньги купить монтировку для вскрытия релейных шкафов, бензин и моторное масло для поджога. Их задержали сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. Было заведено уголовное дело по части 1 статьи 30, части 1 статьи 281 УК РФ (Приготовление к совершению поджога, направленного на повреждение объектов транспортной инфраструктуры в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности РФ), добавляют в пресс-службе. "Краснодарский краевой суд огласил приговор… Воскобойнику назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет 2 месяца, Андрееву - 6 лет 6 месяцев. Первые 2 года назначенного наказания им предстоит отбывать в тюрьме, а оставшуюся часть - в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Приговор в законную силу не вступил.
https://ria.ru/20231211/priznaniya-1915066314.html
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происшествия, россия, краснодарский край, краснодар, ржд
Происшествия, Россия, Краснодарский край, Краснодар, РЖД
Двум жителям Кубани, которым не хватило денег на диверсию, дали от 6,6 года

Двум жителям Кубани, которым не хватило денег на диверсию, дали 6,6 и 7,2 года

© iStock.com / AndreyPopovСудья держит в руках документы
Судья держит в руках документы - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© iStock.com / AndreyPopov
Судья держит в руках документы. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 18 дек - РИА Новости. Суд назначил от 6,5 лет лишения свободы двум мужчинам, которые, получив от некоего пользователя Telegram задание сжечь релейные шкафы на железнодорожных путях Краснодара, сперва решили ограбить знакомого, чтобы купить монтировку и бензин, сообщили в объединённой пресс-службе судов Краснодарского края.
Отмечается, что Александр Андреев и Петр Воскобойник в феврале получили в Telegram предложение от неустановленного лица поджечь два релейных шкафа ОАО "РЖД", расположенных в краснодарском поселке Лорис. За каждый поврежденный объект им обещали по 10 000 рублей. Молодые люди, получив указания и географические координаты объектов, утром 3 февраля поехали в СНТ "Дружба", чтобы ограбить человека и на эти деньги купить монтировку для вскрытия релейных шкафов, бензин и моторное масло для поджога.
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Их задержали сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. Было заведено уголовное дело по части 1 статьи 30, части 1 статьи 281 УК РФ (Приготовление к совершению поджога, направленного на повреждение объектов транспортной инфраструктуры в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности РФ), добавляют в пресс-службе.
«
"Краснодарский краевой суд огласил приговор… Воскобойнику назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет 2 месяца, Андрееву - 6 лет 6 месяцев. Первые 2 года назначенного наказания им предстоит отбывать в тюрьме, а оставшуюся часть - в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Приговор в законную силу не вступил.
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