https://ria.ru/20231218/stalin-1916542963.html

В Барнауле открыли "Сталин-центр"

В Барнауле открыли "Сталин-центр" - РИА Новости, 18.12.2023

В Барнауле открыли "Сталин-центр"

"Сталин-центр" открыли в Барнауле, сообщается на сайте партии "Коммунисты России". РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T16:43

2023-12-18T16:43

2023-12-18T16:43

общество

барнаул

коммунисты россии

иосиф сталин (джугашвили)

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БАРНАУЛ, 18 дек - РИА Новости. "Сталин-центр" открыли в Барнауле, сообщается на сайте партии "Коммунисты России". "Сталин-центр" открыт в Барнауле при активном участии краевого отделения КПКР (коммунистической партии "Коммунисты России" - ред.). На церемонии открытия выступил руководитель отделения партии, депутат АКЗС (алтайское законодательное собрание - ред.) Сергей Матасов. В мероприятии приняли участие представители общественных организаций", - говорится в сообщении. Ключевой фигурой "Сталин-центра" стал памятник Сталину 30-х годов из мраморной крошки, который был закопан у жителей Алтая в огороде. Партийцы купили его по объявлению и восстановили. "Это одна из основ, вокруг которой будет создаваться экспозиция. Вообще "Сталин-центр" - это культурно-исторический проект, это площадка для обсуждения, это площадка для сохранения нашей истории, это площадка для сохранения памяти", - отметил на открытии Матасов. Также он подчеркнул, что подготовлены документы на создание общественной некоммерческой организации культурно-исторический центр "Сталин-центр". "Частичка Сталина живет в каждом из нас, особенно в тех, кто борется за справедливость, за лучшую жизнь", - отметил Матасов.

https://ria.ru/20231117/sobchak-1910106540.html

барнаул

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общество, барнаул, коммунисты россии, иосиф сталин (джугашвили)