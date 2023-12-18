https://ria.ru/20231218/stalin-1916542963.html
В Барнауле открыли "Сталин-центр"
В Барнауле открыли "Сталин-центр" - РИА Новости, 18.12.2023
В Барнауле открыли "Сталин-центр"
"Сталин-центр" открыли в Барнауле, сообщается на сайте партии "Коммунисты России". РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T16:43
2023-12-18T16:43
2023-12-18T16:43
общество
барнаул
коммунисты россии
иосиф сталин (джугашвили)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916540900_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_fb2003ce96474a48c8fa5530cb77081d.jpg
БАРНАУЛ, 18 дек - РИА Новости. "Сталин-центр" открыли в Барнауле, сообщается на сайте партии "Коммунисты России". "Сталин-центр" открыт в Барнауле при активном участии краевого отделения КПКР (коммунистической партии "Коммунисты России" - ред.). На церемонии открытия выступил руководитель отделения партии, депутат АКЗС (алтайское законодательное собрание - ред.) Сергей Матасов. В мероприятии приняли участие представители общественных организаций", - говорится в сообщении. Ключевой фигурой "Сталин-центра" стал памятник Сталину 30-х годов из мраморной крошки, который был закопан у жителей Алтая в огороде. Партийцы купили его по объявлению и восстановили. "Это одна из основ, вокруг которой будет создаваться экспозиция. Вообще "Сталин-центр" - это культурно-исторический проект, это площадка для обсуждения, это площадка для сохранения нашей истории, это площадка для сохранения памяти", - отметил на открытии Матасов. Также он подчеркнул, что подготовлены документы на создание общественной некоммерческой организации культурно-исторический центр "Сталин-центр". "Частичка Сталина живет в каждом из нас, особенно в тех, кто борется за справедливость, за лучшую жизнь", - отметил Матасов.
https://ria.ru/20231117/sobchak-1910106540.html
барнаул
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916540900_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_40317de7421debe6cee643844afb9e82.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, барнаул, коммунисты россии, иосиф сталин (джугашвили)
Общество, Барнаул, Коммунисты России, Иосиф Сталин (Джугашвили)
В Барнауле открыли "Сталин-центр"
"Коммунисты России": в Барнауле открылся "Сталин-центр"
БАРНАУЛ, 18 дек - РИА Новости.
"Сталин-центр" открыли в Барнауле, сообщается на сайте партии "Коммунисты России
".
«
"Сталин-центр" открыт в Барнауле при активном участии краевого отделения КПКР (коммунистической партии "Коммунисты России" - ред.). На церемонии открытия выступил руководитель отделения партии, депутат АКЗС (алтайское законодательное собрание - ред.) Сергей Матасов. В мероприятии приняли участие представители общественных организаций", - говорится в сообщении.
Ключевой фигурой "Сталин-центра" стал памятник Сталину 30-х годов из мраморной крошки, который был закопан у жителей Алтая в огороде. Партийцы купили его по объявлению и восстановили.
"Это одна из основ, вокруг которой будет создаваться экспозиция. Вообще "Сталин-центр" - это культурно-исторический проект, это площадка для обсуждения, это площадка для сохранения нашей истории, это площадка для сохранения памяти", - отметил на открытии Матасов.
Также он подчеркнул, что подготовлены документы на создание общественной некоммерческой организации культурно-исторический центр "Сталин-центр".
"Частичка Сталина живет в каждом из нас, особенно в тех, кто борется за справедливость, за лучшую жизнь", - отметил Матасов.
Собчак на новом видео удивила подписчиков костюмом Сталина