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В Барнауле открыли "Сталин-центр" - РИА Новости, 18.12.2023
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16:43 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/stalin-1916542963.html
В Барнауле открыли "Сталин-центр"
В Барнауле открыли "Сталин-центр" - РИА Новости, 18.12.2023
В Барнауле открыли "Сталин-центр"
"Сталин-центр" открыли в Барнауле, сообщается на сайте партии "Коммунисты России". РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T16:43
2023-12-18T16:43
общество
барнаул
коммунисты россии
иосиф сталин (джугашвили)
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БАРНАУЛ, 18 дек - РИА Новости. "Сталин-центр" открыли в Барнауле, сообщается на сайте партии "Коммунисты России". "Сталин-центр" открыт в Барнауле при активном участии краевого отделения КПКР (коммунистической партии "Коммунисты России" - ред.). На церемонии открытия выступил руководитель отделения партии, депутат АКЗС (алтайское законодательное собрание - ред.) Сергей Матасов. В мероприятии приняли участие представители общественных организаций", - говорится в сообщении. Ключевой фигурой "Сталин-центра" стал памятник Сталину 30-х годов из мраморной крошки, который был закопан у жителей Алтая в огороде. Партийцы купили его по объявлению и восстановили. "Это одна из основ, вокруг которой будет создаваться экспозиция. Вообще "Сталин-центр" - это культурно-исторический проект, это площадка для обсуждения, это площадка для сохранения нашей истории, это площадка для сохранения памяти", - отметил на открытии Матасов. Также он подчеркнул, что подготовлены документы на создание общественной некоммерческой организации культурно-исторический центр "Сталин-центр". "Частичка Сталина живет в каждом из нас, особенно в тех, кто борется за справедливость, за лучшую жизнь", - отметил Матасов.
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общество, барнаул, коммунисты россии, иосиф сталин (джугашвили)
Общество, Барнаул, Коммунисты России, Иосиф Сталин (Джугашвили)
В Барнауле открыли "Сталин-центр"

"Коммунисты России": в Барнауле открылся "Сталин-центр"

© Фото : Коммунисты России"Сталин-центр" в Барнауле
Сталин-центр в Барнауле - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© Фото : Коммунисты России
"Сталин-центр" в Барнауле
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БАРНАУЛ, 18 дек - РИА Новости. "Сталин-центр" открыли в Барнауле, сообщается на сайте партии "Коммунисты России".
«
"Сталин-центр" открыт в Барнауле при активном участии краевого отделения КПКР (коммунистической партии "Коммунисты России" - ред.). На церемонии открытия выступил руководитель отделения партии, депутат АКЗС (алтайское законодательное собрание - ред.) Сергей Матасов. В мероприятии приняли участие представители общественных организаций", - говорится в сообщении.
Ключевой фигурой "Сталин-центра" стал памятник Сталину 30-х годов из мраморной крошки, который был закопан у жителей Алтая в огороде. Партийцы купили его по объявлению и восстановили.
"Это одна из основ, вокруг которой будет создаваться экспозиция. Вообще "Сталин-центр" - это культурно-исторический проект, это площадка для обсуждения, это площадка для сохранения нашей истории, это площадка для сохранения памяти", - отметил на открытии Матасов.
Также он подчеркнул, что подготовлены документы на создание общественной некоммерческой организации культурно-исторический центр "Сталин-центр".
"Частичка Сталина живет в каждом из нас, особенно в тех, кто борется за справедливость, за лучшую жизнь", - отметил Матасов.
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ОбществоБарнаулКоммунисты РоссииИосиф Сталин (Джугашвили)
 
 
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