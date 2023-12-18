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Кирби признал двойные стандарты США в оценке конфликтов в Газе и на Украине - РИА Новости, 18.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:25 18.12.2023 (обновлено: 23:14 18.12.2023)
https://ria.ru/20231218/ssha-1916604222.html
Кирби признал двойные стандарты США в оценке конфликтов в Газе и на Украине
Кирби признал двойные стандарты США в оценке конфликтов в Газе и на Украине - РИА Новости, 18.12.2023
Кирби признал двойные стандарты США в оценке конфликтов в Газе и на Украине
США разделяют жертвы среди гражданского населения от ударов Израиля в секторе Газа и в конфликте на Украине, заявил координатор стратегических коммуникаций... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T22:25
2023-12-18T23:14
специальная военная операция на украине
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
вооруженные силы украины
хамас
джон кирби
израиль
украина
сергей лавров
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ВАШИНГТОН, 18 дек — РИА Новости. США разделяют жертвы среди гражданского населения от ударов Израиля в секторе Газа и в конфликте на Украине, заявил координатор стратегических коммуникаций совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. "Мы не видели доказательств, что Израиль целенаправленно уничтожает невинных людей. Я имею в виду, люди погибают, получают ранения, мы это признаем", — сказал он.При этом американский чиновник утверждает, что Россия якобы ставит такие цели и "в этом можно сравнить ее с тактиками ХАМАС". Израиль же, по его мнению, не ставит перед собой задачу мучить и насиловать мирных граждан.Ранее в понедельник глава МИД России Сергей Лавров в эфире программы "Большая игра" на Первом канале обвинил США в применении двойных стандартов. Так, Вашингтон призывает Тель-Авив использовать американское оружие точечно и в соответствии с правовыми нормами, а Украине дают самой определять цели, пояснил он.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения она взяла под контроль все населенные пункты у границы и стала наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции: войска фактически разделили анклав на южную и северную части.Число погибших в секторе Газа с начала ударов ЦАХАЛ превысило 18,7 тысячи, пострадали свыше 50 тысяч человек.
https://ria.ru/20231217/izrail-1916260053.html
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, вооруженные силы украины, хамас, джон кирби, израиль, украина, сергей лавров, в мире, сша, оон
Специальная военная операция на Украине, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Вооруженные силы Украины, ХАМАС, Джон Кирби, Израиль, Украина, Сергей Лавров, В мире, США, ООН
Кирби признал двойные стандарты США в оценке конфликтов в Газе и на Украине

Кирби: США разделяют жертвы от ударов Израиля по Газе и в конфликте на Украине

© AP Photo / Susan WalshДжон Кирби
Джон Кирби - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Джон Кирби. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 18 дек — РИА Новости. США разделяют жертвы среди гражданского населения от ударов Израиля в секторе Газа и в конфликте на Украине, заявил координатор стратегических коммуникаций совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
"Мы не видели доказательств, что Израиль целенаправленно уничтожает невинных людей. Я имею в виду, люди погибают, получают ранения, мы это признаем", — сказал он.
Израильские военные в Газе - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
Глава Генштаба Израиля взял на себя ответственность за гибель заложников
17 декабря, 04:19
При этом американский чиновник утверждает, что Россия якобы ставит такие цели и "в этом можно сравнить ее с тактиками ХАМАС".

Представитель Кремля Дмитрий Песков не раз заявлял, что российские войска во время боев с ВСУ никогда не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре на Украине.

Израиль же, по его мнению, не ставит перед собой задачу мучить и насиловать мирных граждан.
Ранее в понедельник глава МИД России Сергей Лавров в эфире программы "Большая игра" на Первом канале обвинил США в применении двойных стандартов. Так, Вашингтон призывает Тель-Авив использовать американское оружие точечно и в соответствии с правовыми нормами, а Украине дают самой определять цели, пояснил он.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Белом доме в США - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
"Украина уже победила", а Зеленский опять проиграл
14 декабря, 08:00

Конфликт между Израилем и ХАМАС

Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
Байден пытался спасти Нетаньяху, но премьер хочет лишить Израиль будущего
14 декабря, 08:00
В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения она взяла под контроль все населенные пункты у границы и стала наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции: войска фактически разделили анклав на южную и северную части.
Число погибших в секторе Газа с начала ударов ЦАХАЛ превысило 18,7 тысячи, пострадали свыше 50 тысяч человек.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
Слишком поздно: США надо остановить войну, но ничего не получится
5 декабря, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВооруженные силы УкраиныХАМАСДжон КирбиИзраильУкраинаСергей ЛавровВ миреСШАООН
 
 
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