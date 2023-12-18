https://ria.ru/20231218/ssha-1916604222.html

Кирби признал двойные стандарты США в оценке конфликтов в Газе и на Украине

Кирби признал двойные стандарты США в оценке конфликтов в Газе и на Украине - РИА Новости, 18.12.2023

Кирби признал двойные стандарты США в оценке конфликтов в Газе и на Украине

США разделяют жертвы среди гражданского населения от ударов Израиля в секторе Газа и в конфликте на Украине, заявил координатор стратегических коммуникаций... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T22:25

2023-12-18T22:25

2023-12-18T23:14

специальная военная операция на украине

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

вооруженные силы украины

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ВАШИНГТОН, 18 дек — РИА Новости. США разделяют жертвы среди гражданского населения от ударов Израиля в секторе Газа и в конфликте на Украине, заявил координатор стратегических коммуникаций совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. "Мы не видели доказательств, что Израиль целенаправленно уничтожает невинных людей. Я имею в виду, люди погибают, получают ранения, мы это признаем", — сказал он.При этом американский чиновник утверждает, что Россия якобы ставит такие цели и "в этом можно сравнить ее с тактиками ХАМАС". Израиль же, по его мнению, не ставит перед собой задачу мучить и насиловать мирных граждан.Ранее в понедельник глава МИД России Сергей Лавров в эфире программы "Большая игра" на Первом канале обвинил США в применении двойных стандартов. Так, Вашингтон призывает Тель-Авив использовать американское оружие точечно и в соответствии с правовыми нормами, а Украине дают самой определять цели, пояснил он.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения она взяла под контроль все населенные пункты у границы и стала наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции: войска фактически разделили анклав на южную и северную части.Число погибших в секторе Газа с начала ударов ЦАХАЛ превысило 18,7 тысячи, пострадали свыше 50 тысяч человек.

https://ria.ru/20231217/izrail-1916260053.html

https://ria.ru/20231214/ukraina-1915642193.html

https://ria.ru/20231214/izrail-1915637221.html

https://ria.ru/20231205/bayden-1913736697.html

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, вооруженные силы украины, хамас, джон кирби, израиль, украина, сергей лавров, в мире, сша, оон