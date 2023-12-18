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США временно закрыли железнодорожные мосты на границе с Мексикой - РИА Новости, 18.12.2023
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13:10 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/ssha-1916467404.html
США временно закрыли железнодорожные мосты на границе с Мексикой
США временно закрыли железнодорожные мосты на границе с Мексикой - РИА Новости, 18.12.2023
США временно закрыли железнодорожные мосты на границе с Мексикой
Таможенно-пограничная служба США заявила в воскресенье о закрытии двух железнодорожных мостов между американским штатом Техас и Мексикой после увеличения... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T13:10
2023-12-18T13:10
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Таможенно-пограничная служба США заявила в воскресенье о закрытии двух железнодорожных мостов между американским штатом Техас и Мексикой после увеличения потоков нелегальных мигрантов, ввозимых через Мексику на поезде. "Начиная с 18 декабря 2023 года в 8 утра по местному времени подразделение Таможенно-пограничной службы США по деятельности на местах временно приостановит работу международных пограничных железнодорожных мостов в Игл-Пасс и Эль-Пасо, Техас, чтобы перенаправить сотрудников оказывать поддержку Пограничному патрулю США в задержании мигрантов", - говорится в заявлении службы. Согласно заявлению ведомства, за последние недели Таможенно-пограничная служба США вводила подобные временные ограничения, закрывая пограничные переходы в городе Люквилл в штате Аризона, пешеходную дорогу в городе Сан-Диего и пограничный пункт для транспортных средств в городе Игл-Пасс. Ранее сообщалось, что число нелегальных пересечений границы США и Мексики достигло рекордного уровня. При этом миграционный вопрос стал причиной разногласий между демократами и республиканцами при рассмотрении проекта о новой помощи Киеву, запрос на которую должны одобрить обе палаты Конгресса. Республиканцы выступили в Конгрессе против выделения средств для Украины, пока администрация не изменит подходы к защите южных границ США.
https://ria.ru/20230504/migranty-1869546177.html
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в мире, сша, мексика, техас
В мире, США, Мексика, Техас
США временно закрыли железнодорожные мосты на границе с Мексикой

США временно перекрыли границу с Мексикой из-за увеличения потоков мигрантов

© AP Photo / Christian ChavezМигранты переправляются через реку Рио-Браво на границе США с Мексикой
Мигранты переправляются через реку Рио-Браво на границе США с Мексикой - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© AP Photo / Christian Chavez
Мигранты переправляются через реку Рио-Браво на границе США с Мексикой. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Таможенно-пограничная служба США заявила в воскресенье о закрытии двух железнодорожных мостов между американским штатом Техас и Мексикой после увеличения потоков нелегальных мигрантов, ввозимых через Мексику на поезде.
«
"Начиная с 18 декабря 2023 года в 8 утра по местному времени подразделение Таможенно-пограничной службы США по деятельности на местах временно приостановит работу международных пограничных железнодорожных мостов в Игл-Пасс и Эль-Пасо, Техас, чтобы перенаправить сотрудников оказывать поддержку Пограничному патрулю США в задержании мигрантов", - говорится в заявлении службы.
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Согласно заявлению ведомства, за последние недели Таможенно-пограничная служба США вводила подобные временные ограничения, закрывая пограничные переходы в городе Люквилл в штате Аризона, пешеходную дорогу в городе Сан-Диего и пограничный пункт для транспортных средств в городе Игл-Пасс.
Ранее сообщалось, что число нелегальных пересечений границы США и Мексики достигло рекордного уровня. При этом миграционный вопрос стал причиной разногласий между демократами и республиканцами при рассмотрении проекта о новой помощи Киеву, запрос на которую должны одобрить обе палаты Конгресса. Республиканцы выступили в Конгрессе против выделения средств для Украины, пока администрация не изменит подходы к защите южных границ США.
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