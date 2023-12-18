https://ria.ru/20231218/ssha-1916390076.html

В Белом доме рассказали, как машина врезалась в кортеж Байдена

В Белом доме рассказали, как машина врезалась в кортеж Байдена - РИА Новости, 18.12.2023

В Белом доме рассказали, как машина врезалась в кортеж Байдена

В США водитель автомобиля врезался в одну из машин в составе кортежа американского президента Джо Байдена в момент выхода главы государства из штаб-квартиры... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T07:42

2023-12-18T07:42

2023-12-18T10:33

в мире

сша

джо байден

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ВАШИНГТОН, 18 дек - РИА Новости. В США водитель автомобиля врезался в одну из машин в составе кортежа американского президента Джо Байдена в момент выхода главы государства из штаб-квартиры своей избирательной кампании в городе Уилмингтон в штате Дэлавер, передает пул журналистов Белого дома. "Президент и первая леди появились из штаб-квартиры (кампании - ред.) "Байден-Харрис 2024" в Уилмингтоне", - говорится в сообщении. Джилл Байден первой села в автомобиль кортежа, а выход Байдена был прерван в тот момент, когда "машина ударила внедорожник кортежа". "Раздался громкий хлопок, и президент стоял возле машины с удивленным выражением лица", - отмечает пресс-пул. Отмечается, что охрана президента сразу же окружила врезавшийся автомобиль, которым оказался седан с местными номерами, а также направила оружие на водителя, который оставался за рулем с поднятыми руками.

https://ria.ru/20231215/mask-1915934675.html

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в мире, сша, джо байден