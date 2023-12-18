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В Белом доме рассказали, как машина врезалась в кортеж Байдена - РИА Новости, 18.12.2023
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07:42 18.12.2023 (обновлено: 10:33 18.12.2023)
https://ria.ru/20231218/ssha-1916390076.html
В Белом доме рассказали, как машина врезалась в кортеж Байдена
В Белом доме рассказали, как машина врезалась в кортеж Байдена - РИА Новости, 18.12.2023
В Белом доме рассказали, как машина врезалась в кортеж Байдена
В США водитель автомобиля врезался в одну из машин в составе кортежа американского президента Джо Байдена в момент выхода главы государства из штаб-квартиры... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T07:42
2023-12-18T10:33
в мире
сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 18 дек - РИА Новости. В США водитель автомобиля врезался в одну из машин в составе кортежа американского президента Джо Байдена в момент выхода главы государства из штаб-квартиры своей избирательной кампании в городе Уилмингтон в штате Дэлавер, передает пул журналистов Белого дома. "Президент и первая леди появились из штаб-квартиры (кампании - ред.) "Байден-Харрис 2024" в Уилмингтоне", - говорится в сообщении. Джилл Байден первой села в автомобиль кортежа, а выход Байдена был прерван в тот момент, когда "машина ударила внедорожник кортежа". "Раздался громкий хлопок, и президент стоял возле машины с удивленным выражением лица", - отмечает пресс-пул. Отмечается, что охрана президента сразу же окружила врезавшийся автомобиль, которым оказался седан с местными номерами, а также направила оружие на водителя, который оставался за рулем с поднятыми руками.
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в мире, сша, джо байден
В мире, США, Джо Байден
В Белом доме рассказали, как машина врезалась в кортеж Байдена

Белый дома: машина врезалась в кортеж Байдена при выходе президента из штаба

© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDSНа месте ДТП с участием автомобиля из кортежа президента США Джо Байдена
На месте ДТП с участием автомобиля из кортежа президента США Джо Байдена - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 18 дек - РИА Новости. В США водитель автомобиля врезался в одну из машин в составе кортежа американского президента Джо Байдена в момент выхода главы государства из штаб-квартиры своей избирательной кампании в городе Уилмингтон в штате Дэлавер, передает пул журналистов Белого дома.
"Президент и первая леди появились из штаб-квартиры (кампании - ред.) "Байден-Харрис 2024" в Уилмингтоне", - говорится в сообщении.
Джилл Байден первой села в автомобиль кортежа, а выход Байдена был прерван в тот момент, когда "машина ударила внедорожник кортежа".
"Раздался громкий хлопок, и президент стоял возле машины с удивленным выражением лица", - отмечает пресс-пул.
Отмечается, что охрана президента сразу же окружила врезавшийся автомобиль, которым оказался седан с местными номерами, а также направила оружие на водителя, который оставался за рулем с поднятыми руками.
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В миреСШАДжо Байден
 
 
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