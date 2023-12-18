https://ria.ru/20231218/ssha-1916382207.html

В США еще не согласовали вопросы по границе и помощи Украине, пишут СМИ

В США еще не согласовали вопросы по границе и помощи Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 18.12.2023

В США еще не согласовали вопросы по границе и помощи Украине, пишут СМИ

В сенате США до сих пор не согласованы значимые вопросы в рамках сделки по ужесточению миграционного законодательства в обмен на поддержку новой помощи Украине, РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T03:14

2023-12-18T03:14

2023-12-18T03:14

в мире

украина

сша

нато

митч макконнелл

чак шумер

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838424550_0:51:3072:1779_1920x0_80_0_0_78300868cb3b8afa01085b38d8a6b61e.jpg

ВАШИНГТОН, 18 дек - РИА Новости. В сенате США до сих пор не согласованы значимые вопросы в рамках сделки по ужесточению миграционного законодательства в обмен на поддержку новой помощи Украине, это снижает возможность достичь соглашения в оставшиеся дни 2023 года, сообщает газета Wall Street Journal. По данным издания, в воскресенье лидер республиканцев в верхней палате конгресса Митч Макконнелл вместе с сенатором Джеймсом Лэнкфордом, который возглавляет группу переговорщиков от Республиканской партии, направили письмо своим однопартийцам, в котором запросили позицию законодателей о возможности проведения голосования по сделке на предстоящей неделе. "С учетом наличия прогресса в переговорах по границе, все еще сохраняются значимые вопросы, над которыми ведется обсуждение и масса очень технической работы под подготовке (соглашения - ред.), которая займет время для нужного результата", - указано в письме. Также в воскресенье в офисе лидера демократов в сенате Чака Шумера прошли очередные переговоры между политическими оппонентами, в которых участвовал министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас. В рамках встречи участники пытались сформировать параметры предстоящего соглашения по ужесточению миграционного законодательства и защите границы. Стороны не комментировали ее итоги, но, как пишет газета, "шансы на одобрение сделки до конца года сократились". "Без наличия текста и достаточного времени на его изучение, результата не достичь", - говорилось также в письме Макконнелла и Лэнкфорда своим однопартийцам. Отмечается, что часть законодателей выражают скептицизм по поводу возможности решить вопрос до католического Рождества 25 декабря, в то время как другие республиканские сенаторы и вовсе заявили, что "окно на этот год уже закрылось", запросив у партийного руководства о необходимости запланировать встречу в январе. Ранее лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер сообщал, что американские сенаторы решили отложить каникулы, чтобы продолжить работу над дополнительными бюджетными ассигнованиями, в том числе на помощь Украине. Сенат, где доминируют демократы, решил собраться в понедельник для продолжения работы над сделкой, а ближайшие выходные посвятить консультациям с Белым домом, где будто бы наметился прогресс. Источник РИА Новости в Капитолии заявил, что палата представителей США не будет возвращаться с новогодних каникул раньше положенного срока для работы над запросом президента страны Джо Байдена по выделению средств на цели нацбезопасности, включая помощь Украине, даже если сенаторы в нерабочее время достигнут соглашения и поддержат его. Ранее республиканцы заблокировали в сенате рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды – всего 106 миллиардов долларов, из которых 61 миллиард предназначается Украине. В палате представителей также не спешат одобрять соответствующий проект. Утвердить запрос должны обе палаты конгресса. Республиканцы в обмен на уступки по законопроекту требуют изменений подходов к охране границы с Мексикой, в Белом доме предупредили, что осталось несколько недель, после чего возможности помощи Украине будут исчерпаны, гарантий дальнейшей поддержки нет. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20231218/ssha-1916376405.html

https://ria.ru/20231218/ssha-1916380653.html

https://ria.ru/20231217/pobeda-1916264508.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, нато, митч макконнелл, чак шумер