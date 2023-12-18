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Конгрессмен назвал условие для принятия сделки по Украине и границе - РИА Новости, 18.12.2023
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00:45 18.12.2023 (обновлено: 01:25 18.12.2023)
https://ria.ru/20231218/ssha-1916376405.html
Конгрессмен назвал условие для принятия сделки по Украине и границе
Конгрессмен назвал условие для принятия сделки по Украине и границе - РИА Новости, 18.12.2023
Конгрессмен назвал условие для принятия сделки по Украине и границе
Конгрессмен-республиканец от штата Техас Тони Гонсалес заявил телеканалу CBS News, что палате представителей США придется "подсластить сделку", чтобы продвинуть РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T00:45
2023-12-18T01:25
в мире
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Конгрессмен-республиканец от штата Техас Тони Гонсалес заявил телеканалу CBS News, что палате представителей США придется "подсластить сделку", чтобы продвинуть законопроект по ужесточению миграционного законодательства в обмен на выделение помощи Украине. "Сенат сильно отличается от Палаты представителей. Сенат ожидает битва за то, чтобы набрать 60 голосов. Палату представителей ожидает своя битва за то, чтобы набрать 218 голосов... Мы можем это сделать. Но мы должны подсластить сделку", - заявил он. Гонсалес объяснил, что "подсластить" означает объявить картели террористическими организациями и привлечь контрабандистов к ответственности. "Это несколько вещей, которые, по моему мнению, помогут палате представителей получить 218 голосов", - добавил конгрессмен. Накануне сенатор-республиканец Линдси Грэм заявлял, что Сенату не удастся достичь соглашения с администрацией президента страны Джо Байдена раньше 2024 года. Ранее республиканцы заблокировали в сенате рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды – всего 106 миллиардов долларов, из которых 61 миллиард предназначается Украине. В палате представителей также не спешат одобрять соответствующий проект. Утвердить запрос должны обе палаты конгресса. Республиканцы в обмен на уступки по законопроекту требуют изменений подходов к охране границы с Мексикой, в Белом доме предупредили, что осталось несколько недель, после чего возможности помощи Украине будут исчерпаны, гарантий дальнейшей поддержки нет. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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в мире, украина, сша, нато
В мире, Украина, США, НАТО
Конгрессмен назвал условие для принятия сделки по Украине и границе

Гонсалес: палате представителей нужно "подсластить" сделку по Украине и границе

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Конгрессмен-республиканец от штата Техас Тони Гонсалес заявил телеканалу CBS News, что палате представителей США придется "подсластить сделку", чтобы продвинуть законопроект по ужесточению миграционного законодательства в обмен на выделение помощи Украине.
«
"Сенат сильно отличается от Палаты представителей. Сенат ожидает битва за то, чтобы набрать 60 голосов. Палату представителей ожидает своя битва за то, чтобы набрать 218 голосов... Мы можем это сделать. Но мы должны подсластить сделку", - заявил он.
Гонсалес объяснил, что "подсластить" означает объявить картели террористическими организациями и привлечь контрабандистов к ответственности.
"Это несколько вещей, которые, по моему мнению, помогут палате представителей получить 218 голосов", - добавил конгрессмен.
Накануне сенатор-республиканец Линдси Грэм заявлял, что Сенату не удастся достичь соглашения с администрацией президента страны Джо Байдена раньше 2024 года.
Ранее республиканцы заблокировали в сенате рассмотрение запроса Белого дома о средствах для Украины, Израиля и на другие нужды – всего 106 миллиардов долларов, из которых 61 миллиард предназначается Украине. В палате представителей также не спешат одобрять соответствующий проект. Утвердить запрос должны обе палаты конгресса. Республиканцы в обмен на уступки по законопроекту требуют изменений подходов к охране границы с Мексикой, в Белом доме предупредили, что осталось несколько недель, после чего возможности помощи Украине будут исчерпаны, гарантий дальнейшей поддержки нет.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
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