https://ria.ru/20231218/spetsoperatsiya-1916390488.html

Защитники берега Каховского водохранилища проходят спецподготовку

Защитники берега Каховского водохранилища проходят спецподготовку - РИА Новости, 18.12.2023

Защитники берега Каховского водохранилища проходят спецподготовку

Мобилизованные бойцы мотострелкового подразделения ВС РФ, обороняющие берег Каховского водохранилища, проходят усиленную специальную физическую подготовку, об... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T07:43

2023-12-18T07:43

2023-12-18T07:43

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ЭНЕРГОДАР (Запорожская обл.), 18 дек - РИА Новости. Мобилизованные бойцы мотострелкового подразделения ВС РФ, обороняющие берег Каховского водохранилища, проходят усиленную специальную физическую подготовку, об этом РИА Новости рассказал мастер спорта по рукопашному бою, чемпион Европы и призер чемпионата мира по жиму лежа, командир мотострелкового батальона с позывным "Берсерк". Как убедился корреспондент РИА Новости, участники занятий развивают координацию, силу, гибкость и выносливость: упражняются в технике ударов и блокировок, тактике обороны и атаки, используют тренажеры и работают в парах. "Берсерк" лично проводит три занятия в неделю, чтобы обеспечить наилучшую подготовку своих бойцов. "Наша задача - обеспечить бойцам полный набор навыков, чтобы они были готовы к любым ситуациям на поле боя. В ходе возможного боевого столкновения придется столкнуться с элементами рукопашного боя... занятия проходят регулярно", - рассказал РИА Новости "Берсерк". Командир батальона ВС РФ уверен, что обучение рукопашному бою - неотъемлемая частью подготовки бойцов к выполнению боевых задач, благодаря постоянным занятиям те будут готовы в столкновении применить элементы такого боя. "Ребята готовы дать достойный отпор всегда", - добавил он.

https://ria.ru/20231218/spetsoperatsiya-1916387351.html

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безопасность, вооруженные силы рф, россия