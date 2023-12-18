https://ria.ru/20231218/spetsoperatsiya-1916390488.html
Защитники берега Каховского водохранилища проходят спецподготовку
Защитники берега Каховского водохранилища проходят спецподготовку - РИА Новости, 18.12.2023
Защитники берега Каховского водохранилища проходят спецподготовку
Мобилизованные бойцы мотострелкового подразделения ВС РФ, обороняющие берег Каховского водохранилища, проходят усиленную специальную физическую подготовку, об... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T07:43
2023-12-18T07:43
2023-12-18T07:43
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_0:190:2966:1858_1920x0_80_0_0_a3587379fbf0630c6cfa89c8586bd675.jpg
ЭНЕРГОДАР (Запорожская обл.), 18 дек - РИА Новости. Мобилизованные бойцы мотострелкового подразделения ВС РФ, обороняющие берег Каховского водохранилища, проходят усиленную специальную физическую подготовку, об этом РИА Новости рассказал мастер спорта по рукопашному бою, чемпион Европы и призер чемпионата мира по жиму лежа, командир мотострелкового батальона с позывным "Берсерк". Как убедился корреспондент РИА Новости, участники занятий развивают координацию, силу, гибкость и выносливость: упражняются в технике ударов и блокировок, тактике обороны и атаки, используют тренажеры и работают в парах. "Берсерк" лично проводит три занятия в неделю, чтобы обеспечить наилучшую подготовку своих бойцов. "Наша задача - обеспечить бойцам полный набор навыков, чтобы они были готовы к любым ситуациям на поле боя. В ходе возможного боевого столкновения придется столкнуться с элементами рукопашного боя... занятия проходят регулярно", - рассказал РИА Новости "Берсерк". Командир батальона ВС РФ уверен, что обучение рукопашному бою - неотъемлемая частью подготовки бойцов к выполнению боевых задач, благодаря постоянным занятиям те будут готовы в столкновении применить элементы такого боя. "Ребята готовы дать достойный отпор всегда", - добавил он.
https://ria.ru/20231218/spetsoperatsiya-1916387351.html
https://ria.ru/20231218/spetsoperatsiya-1916386295.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_770dab6ba4889ceaf498df35b01b1764.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Россия
Защитники берега Каховского водохранилища проходят спецподготовку
Защитники берега Каховского водохранилища проходят усиленную спецподготовку
ЭНЕРГОДАР (Запорожская обл.), 18 дек - РИА Новости. Мобилизованные бойцы мотострелкового подразделения ВС РФ, обороняющие берег Каховского водохранилища, проходят усиленную специальную физическую подготовку, об этом РИА Новости рассказал мастер спорта по рукопашному бою, чемпион Европы и призер чемпионата мира по жиму лежа, командир мотострелкового батальона с позывным "Берсерк".
Как убедился корреспондент РИА Новости, участники занятий развивают координацию, силу, гибкость и выносливость: упражняются в технике ударов и блокировок, тактике обороны и атаки, используют тренажеры и работают в парах. "Берсерк" лично проводит три занятия в неделю, чтобы обеспечить наилучшую подготовку своих бойцов.
Командир штурмовой группы рассказал о победах над ВСУ
"Наша задача - обеспечить бойцам полный набор навыков, чтобы они были готовы к любым ситуациям на поле боя. В ходе возможного боевого столкновения придется столкнуться с элементами рукопашного боя... занятия проходят регулярно", - рассказал РИА Новости "Берсерк".
Командир батальона ВС РФ
уверен, что обучение рукопашному бою - неотъемлемая частью подготовки бойцов к выполнению боевых задач, благодаря постоянным занятиям те будут готовы в столкновении применить элементы такого боя.
"Ребята готовы дать достойный отпор всегда", - добавил он.
РСЗО "Ураган" уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении