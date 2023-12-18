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Десантники "Ланцетами" уничтожили две украинские САУ в районе Андреевки - РИА Новости, 18.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:48 18.12.2023 (обновлено: 05:55 18.12.2023)
https://ria.ru/20231218/spetsoperatsiya-1916385374.html
Десантники "Ланцетами" уничтожили две украинские САУ в районе Андреевки
Десантники "Ланцетами" уничтожили две украинские САУ в районе Андреевки - РИА Новости, 18.12.2023
Десантники "Ланцетами" уничтожили две украинские САУ в районе Андреевки
Подразделения российских десантников при помощи "Ланцетов" уничтожили две замаскированные самоходные артиллерийские установки вооруженных сил Украины в районе... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T04:48
2023-12-18T05:55
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Подразделения российских десантников при помощи "Ланцетов" уничтожили две замаскированные самоходные артиллерийские установки вооруженных сил Украины в районе Андреевки, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Расчетами разведывательных беспилотников российских десантников в районе Андреевки были обнаружены два замаскированных самоходных орудия и танк украинских формирований на огневой позиции, которые систематически вели огонь по нашим боевым порядкам, не давая успешно продвигаться нашим передовым подразделениям. Для их уничтожения было принято решение задействовать барражирующие боеприпасы "Ланцет" отдельного гвардейского соединения ВДВ с Дальнего Востока, входящего в состав Южной группировки войск", - говорится в сообщении. Уточняется, что запуск "Ланцетов" выполнили расчеты беспилотной авиации ВДВ. Операторы беспилотников прямым попаданием вывели из строя вражескую технику. Завершив боевую работу, расчеты оперативно свернулись и убыли в безопасный район.
https://ria.ru/20231218/spetsoperatsiya-1916384489.html
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безопасность, россия, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Десантники "Ланцетами" уничтожили две украинские САУ в районе Андреевки

МО: десантники "Ланцетами" уничтожили две украинские САУ в районе Андреевки

© РИА Новости / Андрей КоцОператор дрона за работой
Оператор дрона за работой - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Андрей Коц
Оператор дрона за работой. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Подразделения российских десантников при помощи "Ланцетов" уничтожили две замаскированные самоходные артиллерийские установки вооруженных сил Украины в районе Андреевки, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Расчетами разведывательных беспилотников российских десантников в районе Андреевки были обнаружены два замаскированных самоходных орудия и танк украинских формирований на огневой позиции, которые систематически вели огонь по нашим боевым порядкам, не давая успешно продвигаться нашим передовым подразделениям. Для их уничтожения было принято решение задействовать барражирующие боеприпасы "Ланцет" отдельного гвардейского соединения ВДВ с Дальнего Востока, входящего в состав Южной группировки войск", - говорится в сообщении.
БМД - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
Ивановские десантники взяли опорный пункт ВСУ у Артемовска
Вчера, 04:07
Уточняется, что запуск "Ланцетов" выполнили расчеты беспилотной авиации ВДВ. Операторы беспилотников прямым попаданием вывели из строя вражескую технику. Завершив боевую работу, расчеты оперативно свернулись и убыли в безопасный район.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВоздушно-десантные войска РоссииВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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