https://ria.ru/20231218/spetsoperatsiya-1916385374.html

Десантники "Ланцетами" уничтожили две украинские САУ в районе Андреевки

Десантники "Ланцетами" уничтожили две украинские САУ в районе Андреевки - РИА Новости, 18.12.2023

Десантники "Ланцетами" уничтожили две украинские САУ в районе Андреевки

Подразделения российских десантников при помощи "Ланцетов" уничтожили две замаскированные самоходные артиллерийские установки вооруженных сил Украины в районе... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T04:48

2023-12-18T04:48

2023-12-18T05:55

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безопасность

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воздушно-десантные войска россии

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Подразделения российских десантников при помощи "Ланцетов" уничтожили две замаскированные самоходные артиллерийские установки вооруженных сил Украины в районе Андреевки, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Расчетами разведывательных беспилотников российских десантников в районе Андреевки были обнаружены два замаскированных самоходных орудия и танк украинских формирований на огневой позиции, которые систематически вели огонь по нашим боевым порядкам, не давая успешно продвигаться нашим передовым подразделениям. Для их уничтожения было принято решение задействовать барражирующие боеприпасы "Ланцет" отдельного гвардейского соединения ВДВ с Дальнего Востока, входящего в состав Южной группировки войск", - говорится в сообщении. Уточняется, что запуск "Ланцетов" выполнили расчеты беспилотной авиации ВДВ. Операторы беспилотников прямым попаданием вывели из строя вражескую технику. Завершив боевую работу, расчеты оперативно свернулись и убыли в безопасный район.

https://ria.ru/20231218/spetsoperatsiya-1916384489.html

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безопасность, россия, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф