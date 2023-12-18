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Ивановские десантники взяли опорный пункт ВСУ у Артемовска - РИА Новости, 18.12.2023
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04:07 18.12.2023
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Ивановские десантники взяли опорный пункт ВСУ у Артемовска
Ивановские десантники взяли опорный пункт ВСУ у Артемовска - РИА Новости, 18.12.2023
Ивановские десантники взяли опорный пункт ВСУ у Артемовска
Подразделения Ивановских десантников штурмом овладели укрепленным опорным пунктом ВСУ к северо-западу от Артемовска в ДНР, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T04:07
2023-12-18T04:07
специальная военная операция на украине
безопасность
артемовск
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Подразделения Ивановских десантников штурмом овладели укрепленным опорным пунктом ВСУ к северо-западу от Артемовска в ДНР, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "На Донецком направлении штурмовые подразделения ивановских десантников из состава Южной группировки войск при поддержке огня артиллерии продолжили улучшение положения по переднему краю и штурмом овладели укрепленным опорным пунктом к северо-западу от Артемовска. В ходе разведывательных действий и доразведки позиций ВСУ с воздуха десантники вскрыли систему обороны и основные огневые средства противника. В результате контрбатарейной борьбы артиллерия группировки подавила огневые позиции артиллерии ВСУ и уничтожила вскрытые пункты управления", - говорится в сообщении. Уточняется, что десантники, деморализовав противника точными ударами по пунктам управления и подавив огневые средства, с нескольких направлений и под прикрытием бронегруппы на БМД-2К-АУ пошли на штурм. Операторы БПЛА с воздуха сопровождали штурмующие подразделения и предупреждали о вновь вскрытых огневых средствах ВСУ. Вскрытые огневые средства сразу уничтожались расчетами FPV-дронов и огнем бронегруппы. "В дальнейшем штурмовые группы, используя весь арсенал стрелкового вооружения, ручные осколочные гранаты, штурмом овладели опорным пунктом. Противник бежал, бросив раненых и убитых. Часть боевиков сложила оружие и сдалась в плен", - отметили в военном ведомстве.
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артемовск
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безопасность, артемовск, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Артемовск, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Ивановские десантники взяли опорный пункт ВСУ у Артемовска

МО: ивановские десантники взяли "опорник" ВСУ к северо-западу от Артемовска

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкБМД
БМД - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Подразделения Ивановских десантников штурмом овладели укрепленным опорным пунктом ВСУ к северо-западу от Артемовска в ДНР, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
«
"На Донецком направлении штурмовые подразделения ивановских десантников из состава Южной группировки войск при поддержке огня артиллерии продолжили улучшение положения по переднему краю и штурмом овладели укрепленным опорным пунктом к северо-западу от Артемовска. В ходе разведывательных действий и доразведки позиций ВСУ с воздуха десантники вскрыли систему обороны и основные огневые средства противника. В результате контрбатарейной борьбы артиллерия группировки подавила огневые позиции артиллерии ВСУ и уничтожила вскрытые пункты управления", - говорится в сообщении.
Уточняется, что десантники, деморализовав противника точными ударами по пунктам управления и подавив огневые средства, с нескольких направлений и под прикрытием бронегруппы на БМД-2К-АУ пошли на штурм. Операторы БПЛА с воздуха сопровождали штурмующие подразделения и предупреждали о вновь вскрытых огневых средствах ВСУ. Вскрытые огневые средства сразу уничтожались расчетами FPV-дронов и огнем бронегруппы.
"В дальнейшем штурмовые группы, используя весь арсенал стрелкового вооружения, ручные осколочные гранаты, штурмом овладели опорным пунктом. Противник бежал, бросив раненых и убитых. Часть боевиков сложила оружие и сдалась в плен", - отметили в военном ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАртемовскРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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