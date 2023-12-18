https://ria.ru/20231218/spetsoperatsiya-1916384489.html

Ивановские десантники взяли опорный пункт ВСУ у Артемовска

Ивановские десантники взяли опорный пункт ВСУ у Артемовска - РИА Новости, 18.12.2023

Ивановские десантники взяли опорный пункт ВСУ у Артемовска

Подразделения Ивановских десантников штурмом овладели укрепленным опорным пунктом ВСУ к северо-западу от Артемовска в ДНР, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T04:07

2023-12-18T04:07

2023-12-18T04:07

специальная военная операция на украине

безопасность

артемовск

россия

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вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Подразделения Ивановских десантников штурмом овладели укрепленным опорным пунктом ВСУ к северо-западу от Артемовска в ДНР, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "На Донецком направлении штурмовые подразделения ивановских десантников из состава Южной группировки войск при поддержке огня артиллерии продолжили улучшение положения по переднему краю и штурмом овладели укрепленным опорным пунктом к северо-западу от Артемовска. В ходе разведывательных действий и доразведки позиций ВСУ с воздуха десантники вскрыли систему обороны и основные огневые средства противника. В результате контрбатарейной борьбы артиллерия группировки подавила огневые позиции артиллерии ВСУ и уничтожила вскрытые пункты управления", - говорится в сообщении. Уточняется, что десантники, деморализовав противника точными ударами по пунктам управления и подавив огневые средства, с нескольких направлений и под прикрытием бронегруппы на БМД-2К-АУ пошли на штурм. Операторы БПЛА с воздуха сопровождали штурмующие подразделения и предупреждали о вновь вскрытых огневых средствах ВСУ. Вскрытые огневые средства сразу уничтожались расчетами FPV-дронов и огнем бронегруппы. "В дальнейшем штурмовые группы, используя весь арсенал стрелкового вооружения, ручные осколочные гранаты, штурмом овладели опорным пунктом. Противник бежал, бросив раненых и убитых. Часть боевиков сложила оружие и сдалась в плен", - отметили в военном ведомстве.

https://ria.ru/20231218/spetsoperatsiya-1916383893.html

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безопасность, артемовск, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф