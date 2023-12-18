https://ria.ru/20231218/spetsoperatsiya-1916384489.html
Ивановские десантники взяли опорный пункт ВСУ у Артемовска
Ивановские десантники взяли опорный пункт ВСУ у Артемовска - РИА Новости, 18.12.2023
Ивановские десантники взяли опорный пункт ВСУ у Артемовска
Подразделения Ивановских десантников штурмом овладели укрепленным опорным пунктом ВСУ к северо-западу от Артемовска в ДНР, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T04:07
2023-12-18T04:07
2023-12-18T04:07
специальная военная операция на украине
безопасность
артемовск
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/06/1766769954_0:2:848:479_1920x0_80_0_0_1b1cc97d17adf4c5284705ef59b9897b.jpg
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Подразделения Ивановских десантников штурмом овладели укрепленным опорным пунктом ВСУ к северо-западу от Артемовска в ДНР, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "На Донецком направлении штурмовые подразделения ивановских десантников из состава Южной группировки войск при поддержке огня артиллерии продолжили улучшение положения по переднему краю и штурмом овладели укрепленным опорным пунктом к северо-западу от Артемовска. В ходе разведывательных действий и доразведки позиций ВСУ с воздуха десантники вскрыли систему обороны и основные огневые средства противника. В результате контрбатарейной борьбы артиллерия группировки подавила огневые позиции артиллерии ВСУ и уничтожила вскрытые пункты управления", - говорится в сообщении. Уточняется, что десантники, деморализовав противника точными ударами по пунктам управления и подавив огневые средства, с нескольких направлений и под прикрытием бронегруппы на БМД-2К-АУ пошли на штурм. Операторы БПЛА с воздуха сопровождали штурмующие подразделения и предупреждали о вновь вскрытых огневых средствах ВСУ. Вскрытые огневые средства сразу уничтожались расчетами FPV-дронов и огнем бронегруппы. "В дальнейшем штурмовые группы, используя весь арсенал стрелкового вооружения, ручные осколочные гранаты, штурмом овладели опорным пунктом. Противник бежал, бросив раненых и убитых. Часть боевиков сложила оружие и сдалась в плен", - отметили в военном ведомстве.
https://ria.ru/20231218/spetsoperatsiya-1916383893.html
артемовск
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/06/1766769954_104:0:744:480_1920x0_80_0_0_37060d76096efbebc0d470df3df55eaf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, артемовск, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Артемовск, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Ивановские десантники взяли опорный пункт ВСУ у Артемовска
МО: ивановские десантники взяли "опорник" ВСУ к северо-западу от Артемовска
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Подразделения Ивановских десантников штурмом овладели укрепленным опорным пунктом ВСУ к северо-западу от Артемовска в ДНР, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
«
"На Донецком направлении штурмовые подразделения ивановских десантников из состава Южной группировки войск при поддержке огня артиллерии продолжили улучшение положения по переднему краю и штурмом овладели укрепленным опорным пунктом к северо-западу от Артемовска. В ходе разведывательных действий и доразведки позиций ВСУ с воздуха десантники вскрыли систему обороны и основные огневые средства противника. В результате контрбатарейной борьбы артиллерия группировки подавила огневые позиции артиллерии ВСУ и уничтожила вскрытые пункты управления", - говорится в сообщении.
Уточняется, что десантники, деморализовав противника точными ударами по пунктам управления и подавив огневые средства, с нескольких направлений и под прикрытием бронегруппы на БМД-2К-АУ пошли на штурм. Операторы БПЛА с воздуха сопровождали штурмующие подразделения и предупреждали о вновь вскрытых огневых средствах ВСУ. Вскрытые огневые средства сразу уничтожались расчетами FPV-дронов и огнем бронегруппы.
"В дальнейшем штурмовые группы, используя весь арсенал стрелкового вооружения, ручные осколочные гранаты, штурмом овладели опорным пунктом. Противник бежал, бросив раненых и убитых. Часть боевиков сложила оружие и сдалась в плен", - отметили в военном ведомстве.
БМП-3 ЗВО уничтожили технику и живую силу ВСУ на Купянском направлении