https://ria.ru/20231218/spch-1916393408.html

В СПЧ рассказали, какой должна быть миграционная политика в России

В СПЧ рассказали, какой должна быть миграционная политика в России - РИА Новости, 18.12.2023

В СПЧ рассказали, какой должна быть миграционная политика в России

Миграционная политика в России требует системного - экономического, социокультурного и правового - подхода, который может обеспечить создание специальной... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T08:37

2023-12-18T08:37

2023-12-18T08:37

общество

россия

кирилл кабанов

александр брод

владимир путин

мигранты

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Миграционная политика в России требует системного - экономического, социокультурного и правового - подхода, который может обеспечить создание специальной структуры, при этом такая политика должна ориентироваться на конкретные нужды государства, а работа с привлекаемыми в страну специалистами должна начинаться уже на их родине, заявили в беседе с РИА Новости члены Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ. Международный день мигранта отмечается 18 декабря. Изменение миграционной политики Президент РФ Владимир Путин коснулся ситуации с мигрантами в стране во время совещания СПЧ в начале декабря, согласившись с тем, что здесь должен соблюдаться этнокультурный баланс, и отметив, что "нужно такие трудовые ресурсы привлекать, которые отвечают интересам российской экономики", то есть "эти люди должны быть подготовлены с языковой точки зрения, с этнокультурной", должны знать российские традиции и уважать законы. По мнению члена СПЧ Кирилла Кабанова, в стране "надо полностью менять миграционную политику". "Мигрант должен приезжать для конкретной задачи, он должен приезжать под конкретного работодателя. Он должен работать по принципу: приехал, отработал, закончил контракт, уехал", - полагает он. Собеседник агентства напомнил слова главы государства о том, что нельзя допустить нарушения этнокультурного баланса, отметив, что "это основная задача, которая есть". "По поводу гражданства, естественно, нам нужны соотечественники, мы не можем принимать в России людей с другой идеологией", - заявил Кабанов. Его коллега по СПЧ Александр Брод считает, что к работе в России мигранты должны готовиться в том государстве, из которого приезжают. "Миграционная политика должна стать прозрачной, сугубо прагматичной, ориентированной на потребности российского рынка труда. Если региону требуется определенное количество строителей, работников ЖКХ, под эти вакансии рекрутинговые агентства и должны готовить специалистов. Обучать их языку, основам законодательства и культуры. Причем на территории той страны, из которой мигранты к нам приезжают", - отметил он. Члены СПЧ согласны с президентом и в том, что вопросами мигрантов должен заниматься специальный орган, отмечая, со своей стороны, что системный подход необходим для решения социальных вопросов приезжающих в страну. "Начиная со въезда в Россию все их действия по легализации, трудоустройству должны отражаться в компьютерной базе. Ответственность за мигрантов должны нести как работодатели, так и рекрутинговые агентства. Президент России справедливо отмечает, что должен появиться специальный орган, который решал бы вопросы миграционной политики комплексно. Важен блок социальных вопросов: жилье, медицинское обеспечение, подготовка детей мигрантов к обучению в школах. Пока системных подходов не видно", - сказал Брод. Жизнь и работа в России О подготовке детей мигрантов к российской школе высказался и Кабанов, отметив, что позиция СПЧ об этом уже доведена до сведения руководства страны. "Люди, которые приходят к нам учиться, должны знать русский язык. Поэтому нужны подготовительные классы. Когда мы говорим о детях с задержкой развития, мы почему-то этих детей готовим к тому, чтобы они пришли в нормальные классы. Здесь та же самая система… У нас задача – воспитывать высококлассных, высокообразованных граждан, а мы тормозим их образование", - заявил он. Кабанов добавил, что люди, приезжающие в Россию работать, не должны претендовать на получение гражданства, потому что их цель - заработок средств. "Если нам нужна рабочая сила - это не значит, что мы должны давать гражданство. Люди, которые приезжают работать, они должны работать. Они не должны привозить свои семьи", - заявил он. Важным вопросом миграционной политики является недопущение межкультурных, межнациональных конфликтов. Брод отметил, что часть готовых приехать в РФ отпугивает накаляемая некоторыми российскими политиками и публичными личностями мигрантофобия. "К сожалению, немало популизма, мигрантофобии, в том числе со стороны отдельных политиков и псевдоэкспертов. Такая риторика не служит стабильности и отпугивает потенциальных мигрантов. А потребность их на рынке труда велика: и в строительстве, и в аграрной секторе, и в ЖКХ. Потом нечего удивляться, почему у нас дворы непролазны от снежных сугробов, а на тротуарах в регионах гололед", - заявил он. Кабанов же обратил особое внимание, что решение вопросов экономики и получение прибыли никак не должно сказываться на традициях и канонах российского государства. "Президент и святейший патриарх правильно сказали: экономика экономикой, прибыль прибылью, но интересы государства, страны и наши каноны семьи – это самое главное", - добавил он.

https://ria.ru/20231218/migranty-1916391778.html

https://ria.ru/20231214/migranty-1915831772.html

https://ria.ru/20231215/putin-1916127758.html

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общество, россия, кирилл кабанов, александр брод, владимир путин, мигранты