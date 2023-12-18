https://ria.ru/20231218/soyuznik-1916388727.html

"Эффект домино". В Киеве испугались внезапного шага ближайшего союзника

"Эффект домино". В Киеве испугались внезапного шага ближайшего союзника - РИА Новости, 18.12.2023

"Эффект домино". В Киеве испугались внезапного шага ближайшего союзника

Отсутствие конкретных планов о выделении помощи Киеву со стороны Лондона создает проблемы для ВСУ, заявил в интервью Welt советник президента Украины Владимира... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T06:51

2023-12-18T06:51

2023-12-18T06:51

в мире

украина

вооруженные силы украины

великобритания

владимир зеленский

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Отсутствие конкретных планов о выделении помощи Киеву со стороны Лондона создает проблемы для ВСУ, заявил в интервью Welt советник президента Украины Владимира Зеленского, пожелавший остаться анонимным."В Киеве беспокоятся из-за того, что Лондон до сих пор не обнародовал официальный бюджет военной помощи на следующий год. Для ВСУ это значит, что у них нет возможности планировать свои действия в долгосрочной перспективе и заранее осуществлять закупку боеприпасов и оружия. Это, в свою очередь, может сказаться на ходе боевых действий", — сказал советник Зеленского.В материале говорится, что в кулуарах британского правительства уже ходят слухи о нехватке "финансовой свободы маневра". Дальнейшие события могут развиваться согласно "эффекту домино", отмечается в статье.Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20231218/oruzhie-1916387822.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, вооруженные силы украины, великобритания, владимир зеленский