"Эффект домино". В Киеве испугались внезапного шага ближайшего союзника
Советник Зеленского: отсутствие помощи Британии негативно скажется на ВСУ
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Отсутствие конкретных планов о выделении помощи Киеву со стороны Лондона создает проблемы для ВСУ, заявил в интервью Welt советник президента Украины Владимира Зеленского, пожелавший остаться анонимным.
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"В Киеве беспокоятся из-за того, что Лондон до сих пор не обнародовал официальный бюджет военной помощи на следующий год. Для ВСУ это значит, что у них нет возможности планировать свои действия в долгосрочной перспективе и заранее осуществлять закупку боеприпасов и оружия. Это, в свою очередь, может сказаться на ходе боевых действий", — сказал советник Зеленского.
В материале говорится, что в кулуарах британского правительства уже ходят слухи о нехватке "финансовой свободы маневра". Дальнейшие события могут развиваться согласно "эффекту домино", отмечается в статье.
Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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