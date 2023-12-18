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"Эффект домино". В Киеве испугались внезапного шага ближайшего союзника - РИА Новости, 18.12.2023
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06:51 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/soyuznik-1916388727.html
"Эффект домино". В Киеве испугались внезапного шага ближайшего союзника
"Эффект домино". В Киеве испугались внезапного шага ближайшего союзника - РИА Новости, 18.12.2023
"Эффект домино". В Киеве испугались внезапного шага ближайшего союзника
Отсутствие конкретных планов о выделении помощи Киеву со стороны Лондона создает проблемы для ВСУ, заявил в интервью Welt советник президента Украины Владимира... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T06:51
2023-12-18T06:51
в мире
украина
вооруженные силы украины
великобритания
владимир зеленский
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Отсутствие конкретных планов о выделении помощи Киеву со стороны Лондона создает проблемы для ВСУ, заявил в интервью Welt советник президента Украины Владимира Зеленского, пожелавший остаться анонимным.&quot;В Киеве беспокоятся из-за того, что Лондон до сих пор не обнародовал официальный бюджет военной помощи на следующий год. Для ВСУ это значит, что у них нет возможности планировать свои действия в долгосрочной перспективе и заранее осуществлять закупку боеприпасов и оружия. Это, в свою очередь, может сказаться на ходе боевых действий&quot;, — сказал советник Зеленского.В материале говорится, что в кулуарах британского правительства уже ходят слухи о нехватке "финансовой свободы маневра". Дальнейшие события могут развиваться согласно "эффекту домино", отмечается в статье.Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231218/oruzhie-1916387822.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, великобритания, владимир зеленский
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Великобритания, Владимир Зеленский
"Эффект домино". В Киеве испугались внезапного шага ближайшего союзника

Советник Зеленского: отсутствие помощи Британии негативно скажется на ВСУ

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Отсутствие конкретных планов о выделении помощи Киеву со стороны Лондона создает проблемы для ВСУ, заявил в интервью Welt советник президента Украины Владимира Зеленского, пожелавший остаться анонимным.
«

"В Киеве беспокоятся из-за того, что Лондон до сих пор не обнародовал официальный бюджет военной помощи на следующий год. Для ВСУ это значит, что у них нет возможности планировать свои действия в долгосрочной перспективе и заранее осуществлять закупку боеприпасов и оружия. Это, в свою очередь, может сказаться на ходе боевых действий", — сказал советник Зеленского.

В материале говорится, что в кулуарах британского правительства уже ходят слухи о нехватке "финансовой свободы маневра". Дальнейшие события могут развиваться согласно "эффекту домино", отмечается в статье.
Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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