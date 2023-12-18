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В Сочи рассказали о работе пляжей после шторма - РИА Новости, 18.12.2023
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Туризм
 
15:45 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/sochi-1916520220.html
В Сочи рассказали о работе пляжей после шторма
В Сочи рассказали о работе пляжей после шторма - РИА Новости, 18.12.2023
В Сочи рассказали о работе пляжей после шторма
Сочинские пляжи, которые планировалось открыть после штормов в середине декабря, пока остаются недоступными для отдыха и прогулок, на курорте в последние два... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T15:45
2023-12-18T15:45
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СОЧИ, 18 дек – РИА Новости. Сочинские пляжи, которые планировалось открыть после штормов в середине декабря, пока остаются недоступными для отдыха и прогулок, на курорте в последние два дня резко похолодало, идут дожди, передает корреспондент РИА Новости. Пляжи в Сочи закрыли 27 ноября в связи со штормовым предупреждением, объявленным из-за ливней. Позднее, когда непогода на время отступила, рабочие начали восстанавливать поврежденную в результате штормов инфраструктуру. Первым открыли популярный пляж "Маяк" в центре курорта, затем планировалось запустить в работу 11 пляжных территорий в Хостинском районе. Остальные пляжи, сообщала первый заместитель мэра Сочи Светлана Калинина, должны были заработать в середине декабря. Однако они еще закрыты. В понедельник в Сочи идет дождь, температура воздуха колеблется в пределах 5-7 градусов тепла, на некоторых пляжах Приморской набережной в Сочи сложен инвентарь, практически все пляжные зоны перевязаны сигнальными лентами, в зонах наиболее подверженных шторму установлены красные флаги – отдыхать близко у берега запрещено. Всего в Сочи летом работают 270 пляжей. Зимой некоторые из них оборудуют инвентарем, позволяющим отдыхать в холодное время года. На таких пляжах обычно проводят мастер-классы, занятия по йоге и скандинавской ходьбе, устанавливают детские зоны. Этой зимой в Сочи открыли 36 пляжей, из которых доступны пока только 12, остальные восстанавливают.
https://ria.ru/20231213/sochi-1915544780.html
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туризм, новости - туризм, туристы, сочи, пляжи, отдых в россии, отдых на море
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, туристы, Сочи, Пляжи, отдых в России, Отдых на море
В Сочи рассказали о работе пляжей после шторма

В Сочи из-за шторма зимние пляжи остаются закрытыми для отдыхающих

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкШторм в Сочи
Шторм в Сочи - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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СОЧИ, 18 дек – РИА Новости. Сочинские пляжи, которые планировалось открыть после штормов в середине декабря, пока остаются недоступными для отдыха и прогулок, на курорте в последние два дня резко похолодало, идут дожди, передает корреспондент РИА Новости.
Пляжи в Сочи закрыли 27 ноября в связи со штормовым предупреждением, объявленным из-за ливней. Позднее, когда непогода на время отступила, рабочие начали восстанавливать поврежденную в результате штормов инфраструктуру.
Первым открыли популярный пляж "Маяк" в центре курорта, затем планировалось запустить в работу 11 пляжных территорий в Хостинском районе. Остальные пляжи, сообщала первый заместитель мэра Сочи Светлана Калинина, должны были заработать в середине декабря. Однако они еще закрыты.
В понедельник в Сочи идет дождь, температура воздуха колеблется в пределах 5-7 градусов тепла, на некоторых пляжах Приморской набережной в Сочи сложен инвентарь, практически все пляжные зоны перевязаны сигнальными лентами, в зонах наиболее подверженных шторму установлены красные флаги – отдыхать близко у берега запрещено.
Всего в Сочи летом работают 270 пляжей. Зимой некоторые из них оборудуют инвентарем, позволяющим отдыхать в холодное время года. На таких пляжах обычно проводят мастер-классы, занятия по йоге и скандинавской ходьбе, устанавливают детские зоны. Этой зимой в Сочи открыли 36 пляжей, из которых доступны пока только 12, остальные восстанавливают.
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