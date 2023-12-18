https://ria.ru/20231218/sobaki-1916432423.html

В шести подмосковных библиотеках собаки помогают детям учиться читать

В шести подмосковных библиотеках собаки помогают детям учиться читать - РИА Новости, 18.12.2023

В шести подмосковных библиотеках собаки помогают детям учиться читать

В шести библиотеках Московской области специально обученные собаки-терапевты помогают детям справиться с психологическими барьерами при обучении чтению,... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T11:16

2023-12-18T11:16

2023-12-18T11:16

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. В шести библиотеках Московской области специально обученные собаки-терапевты помогают детям справиться с психологическими барьерами при обучении чтению, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона. Работа была инициирована в 2020 году, когда стартовал совместный проект Одинцовского библиотечно-информационного и методического центра и зоопсихолога Ники Могилевской "DogУрок". Занятие было направлено на помощь детям в преодолении стеснения или нежелания читать. В настоящее время такие акции проходят в шести библиотеках региона. Как отметили в пресс-службе, собаки, прошедшие специальную подготовку, готовы внимательно слушать читающего вслух ребенка, они не перебивают и не поправляют его и это позволяет детям раскрепоститься. Присутствие четвероногих друзей создает атмосферу уюта и доброжелательности, что придает дополнительный позитивный эффект процессу овладения навыком чтения. Так, в детской библиотеке "Буратино" Электростали собака Альма помогла ребятам прочитать трогательную историю крольчонка Ральфи. А в студии свободного чтения детской библиотеки микрорайона Рекинцо Солнечногорска ньюфаундленд Федор помогал ребятам осваивать навык чтения. Гостями библиотек бывают и собаки других специальностей. Их приводят хозяева на специальные тематические встречи с читателями. Библиотеки Балашихи сотрудничают с учебно-кинологическим центром "Собаки-помощники инвалидов". На совместных мероприятиях специалисты центра рассказывают о том, какую помощь их питомцы оказывают незрячим людям. На встрече с волонтерами молодежного центра "Новый Свет" в информационно культурном центре "ЦБС им. А. Белого" представитель кинологического центра Элина и ее воспитанница собака Астра показали ребятам элементы дрессировки, которые необходимы для того, чтобы сделать собаку надежным помощником незрячего человека. Астра выполнила все команды тренера, а после - с удовольствием познакомилась с юными волонтерами. Элина подробно рассказала детям о работе своего центра и показала видеоролики со своими воспитанниками. В библиотеке имени А. С. Горловского в Сергиевом Посаде кинологи и их подопечные поучаствовали в мероприятии, посвященном героическим подвигам собак во время Великой Отечественной войны. Для учащихся младших классов организовали час истории "Собаки на войне", на котором детям рассказали о героях Битвы за Москву.

московская область (подмосковье)

солнечногорск

балашиха

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

московская область (подмосковье), солнечногорск, балашиха