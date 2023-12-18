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Путин назвал культурную близость народов СНГ залогом развития отношений - РИА Новости, 18.12.2023
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11:28 18.12.2023 (обновлено: 11:34 18.12.2023)
https://ria.ru/20231218/sng-1916435534.html
Путин назвал культурную близость народов СНГ залогом развития отношений
Путин назвал культурную близость народов СНГ залогом развития отношений - РИА Новости, 18.12.2023
Путин назвал культурную близость народов СНГ залогом развития отношений
Культурная близость народов стран СНГ и история жизни в одном государстве являются залогом развития кооперационных связей, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T11:28
2023-12-18T11:34
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Культурная близость народов стран СНГ и история жизни в одном государстве являются залогом развития кооперационных связей, заявил президент РФ Владимир Путин."Рад приветствовать всех вас – участников заседания Совета глав правительств Содружества Независимых Государств. Нынешнее заседание посвящено действительно важной теме – развитию сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере. Ведь именно тесная культурная взаимосвязь и духовная близость наших народов, разветвлённые человеческие контакты и многовековая общая история жизни в одном государстве являются тем прочным фундаментом, на котором выстраиваются интеграционные процессы в рамках СНГ", - сказал он в видеоприветствии."Думаю, вы согласитесь, что нам в наследство достался поистине уникальный цивилизационный сплав традиций и обычаев, языков и литературы, искусства и народного творчества. И наша задача – максимально сохранить это общее многонациональное достояние и обогатить его новым содержанием", - добавил Путин.
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в мире, владимир путин, снг, россия
В мире, Владимир Путин, СНГ, Россия
Путин назвал культурную близость народов СНГ залогом развития отношений

Путин: культурная близость народов СНГ является залогом развития взаимоотношений

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Культурная близость народов стран СНГ и история жизни в одном государстве являются залогом развития кооперационных связей, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Рад приветствовать всех вас – участников заседания Совета глав правительств Содружества Независимых Государств. Нынешнее заседание посвящено действительно важной теме – развитию сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере. Ведь именно тесная культурная взаимосвязь и духовная близость наших народов, разветвлённые человеческие контакты и многовековая общая история жизни в одном государстве являются тем прочным фундаментом, на котором выстраиваются интеграционные процессы в рамках СНГ", - сказал он в видеоприветствии.
"Думаю, вы согласитесь, что нам в наследство достался поистине уникальный цивилизационный сплав традиций и обычаев, языков и литературы, искусства и народного творчества. И наша задача – максимально сохранить это общее многонациональное достояние и обогатить его новым содержанием", - добавил Путин.
Президент России Владимир Путин принял участие в неформальной встрече руководителей государств — участников СНГ - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
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Вчера, 11:32
 
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