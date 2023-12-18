https://ria.ru/20231218/sng-1916435534.html
Путин назвал культурную близость народов СНГ залогом развития отношений
Путин назвал культурную близость народов СНГ залогом развития отношений - РИА Новости, 18.12.2023
Путин назвал культурную близость народов СНГ залогом развития отношений
Культурная близость народов стран СНГ и история жизни в одном государстве являются залогом развития кооперационных связей, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T11:28
2023-12-18T11:28
2023-12-18T11:34
в мире
владимир путин
снг
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/11/1916333474_0:81:2048:1233_1920x0_80_0_0_fb2944449c2b445cd1cca8ed4405c7b2.jpg
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Культурная близость народов стран СНГ и история жизни в одном государстве являются залогом развития кооперационных связей, заявил президент РФ Владимир Путин."Рад приветствовать всех вас – участников заседания Совета глав правительств Содружества Независимых Государств. Нынешнее заседание посвящено действительно важной теме – развитию сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере. Ведь именно тесная культурная взаимосвязь и духовная близость наших народов, разветвлённые человеческие контакты и многовековая общая история жизни в одном государстве являются тем прочным фундаментом, на котором выстраиваются интеграционные процессы в рамках СНГ", - сказал он в видеоприветствии."Думаю, вы согласитесь, что нам в наследство достался поистине уникальный цивилизационный сплав традиций и обычаев, языков и литературы, искусства и народного творчества. И наша задача – максимально сохранить это общее многонациональное достояние и обогатить его новым содержанием", - добавил Путин.
https://ria.ru/20231218/sng-1916436814.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/11/1916333474_0:64:2048:1600_1920x0_80_0_0_55dd67900d1176be42f10c7da281b5be.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, снг, россия
В мире, Владимир Путин, СНГ, Россия
Путин назвал культурную близость народов СНГ залогом развития отношений
Путин: культурная близость народов СНГ является залогом развития взаимоотношений