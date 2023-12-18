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Путин назвал культурную близость народов СНГ залогом развития отношений

Путин назвал культурную близость народов СНГ залогом развития отношений - РИА Новости, 18.12.2023

Путин назвал культурную близость народов СНГ залогом развития отношений

Культурная близость народов стран СНГ и история жизни в одном государстве являются залогом развития кооперационных связей, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T11:28

2023-12-18T11:28

2023-12-18T11:34

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Культурная близость народов стран СНГ и история жизни в одном государстве являются залогом развития кооперационных связей, заявил президент РФ Владимир Путин."Рад приветствовать всех вас – участников заседания Совета глав правительств Содружества Независимых Государств. Нынешнее заседание посвящено действительно важной теме – развитию сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере. Ведь именно тесная культурная взаимосвязь и духовная близость наших народов, разветвлённые человеческие контакты и многовековая общая история жизни в одном государстве являются тем прочным фундаментом, на котором выстраиваются интеграционные процессы в рамках СНГ", - сказал он в видеоприветствии."Думаю, вы согласитесь, что нам в наследство достался поистине уникальный цивилизационный сплав традиций и обычаев, языков и литературы, искусства и народного творчества. И наша задача – максимально сохранить это общее многонациональное достояние и обогатить его новым содержанием", - добавил Путин.

https://ria.ru/20231218/sng-1916436814.html

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в мире, владимир путин, снг, россия