https://ria.ru/20231218/smi-1916446499.html

СМИ увидели украинский след в деле о прослушке Залужного

СМИ увидели украинский след в деле о прослушке Залужного - РИА Новости, 18.12.2023

СМИ увидели украинский след в деле о прослушке Залужного

Украинские СМИ продолжают обсуждать, предположительно, имевшую место прослушку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, у которого, по данным зарубежных... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T12:05

2023-12-18T12:05

2023-12-18T12:05

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валерий залужный

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анна маляр

вооруженные силы украины

служба безопасности украины

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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Украинские СМИ продолжают обсуждать, предположительно, имевшую место прослушку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, у которого, по данным зарубежных изданий, конфликт с Владимиром Зеленским, - в частности, в понедельник в этом деле нашли намек на "украинский след". СБУ 17 декабря сообщила об обнаружении прослушивающего устройства в одном из помещений, которое мог использовать Залужный для работы, и заявила, что заведено уголовное дело. Издание "Украинская правда" при этом сообщало, что такие же устройства найдены и у его сотрудников. "Немного открою специфику работы на ответственных государственных должностях. Там нет презумпции доверия, как в браке. Поэтому работники специальных служб обязаны следить за тем, чтобы должностное лицо не причиняло вреда государственной безопасности. Например, на носителях государственной тайны есть серьезные ограничения даже по общению. Да, есть категория лиц, с которыми нельзя коммуницировать без официального разрешения и инструктажа. И работа на высоких должностях – это априори работа под постоянным наблюдением, потому что это вопрос государственной безопасности", - написала в понедельник в Telegram-канале бывшая замминистра обороны Украины Анна Маляр, комментируя сообщения о прослушке Залужного. При этом ранее она уже заявляла, что военная тайна на Украине уже не раз становилась публичной. Местные СМИ увидели в этом намек на "украинский след". "Маляр намекает, что прослушка в кабинете Залужного могла иметь украинское происхождение", - пишет издание "Страна.ua" в своем Telegram-канале. Ранее ряд украинских и западных СМИ писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. Одним из косвенных признаков конфликта между ними журналисты сочли недавнее заявление Залужного о тупике на фронте и невозможности "глубокого и красивого прорыва" украинских войск, от которого Зеленский постарался отмахнуться, заявив об усталости военных. "Страна.ua" со ссылкой на источник в украинских политических кругах утверждало, что Зеленский хочет провести выборы на Украине, но их не объявят, пока не будут получены гарантии неучастия Залужного.

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в мире, украина, валерий залужный, владимир зеленский, анна маляр, вооруженные силы украины, служба безопасности украины