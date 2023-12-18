https://ria.ru/20231218/smartfon-1916465345.html

В России представили "антишпионский" смартфон

В России представили "антишпионский" смартфон - РИА Новости, 18.12.2023

В России представили "антишпионский" смартфон

Научно-технический центр информационных технологий (НТЦ ИТ) "РОСА" представил "антишпионский" смартфон "Р-ФОН" с российской операционной системой (ОС) "РОСА... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T13:02

2023-12-18T13:02

2023-12-18T19:44

экономика

саранск

россия

технологии

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Научно-технический центр информационных технологий (НТЦ ИТ) "РОСА" представил "антишпионский" смартфон "Р-ФОН" с российской операционной системой (ОС) "РОСА Мобайл", компания уже начала принимать заказы для B2B-сегмента, также планируется выпуск на потребительский рынок, сообщила компания на презентации смартфона. "Представлен российский смартфон на собственной операционной системе. Устройство получило название "Р-ФОН", а операционная система — "РОСА Мобайл". Это совместный проект двух российских технологических компаний: АО "НТЦ ИТ РОСА" и АО "Рутек". <...> "Р-ФОН" станет доступен к заказу в 2024 году, а заявки на покупку стартуют 18 декабря. В среднесрочной перспективе смартфон на базе "РОСА Мобайл" станет доступен и на потребительском рынке", — сообщили там. В компании добавили, что в смартфоне доступно десять гигабайт облачного хранилища и 128 гигабайт внутренней памяти. В устройстве есть телефон, сообщения, настройки, браузер, галерея, часы, калькулятор и календарь. Отмечается, что гаджет оснащен "РОСА ID" — сервисом, объединяющим все мобильные продукты компании, магазином приложений "РОСА Маркет" и облачным сервисом для хранения документов, фото- и видеоконтента "РОСА Диск". "Новая ОС будет распространяться только на доверенных устройствах. Именно так можно гарантировать максимальную безопасность данных", — сообщил гендиректор НТЦ ИТ "РОСА" Олег Карпицкий, добавив, что устройство не будет поддерживать VPN-сервисы. Российский смартфон, который собирают в Саранске из импортных запчастей, имеет стекло Gorilla Glass 5, вес 189 граммов и толщину 7,96 миллиметров. Обладает процессором MediaTek helio G99, оперативной памятью в восемь гигабайт и встроенной — в 128 гигабайт. Смартфон оснащен камерой с 50 мегапикселями и светосильной диафрагмой F/1.8, а селфи-камера — 16 мегапикселями и диафрагмой F/2.5. Компания также рассказала, что в начале 2024 года представит сервис, который поможет перейти с привычных операционных систем на ОС "РОСА". Кроме того, в первом полугодии будут доступны аудио- и видеозвонки в мессенджере на базе отечественной ОС, сервис для оплаты приложений и полная поддержка приложений Android. Во втором полугодии следующего года в смартфон добавят собственный браузер, единое рабочее пространство и другие приложения. "Р-ФОН" — российский смартфон с ОС "РОСА Мобайл" для массового пользователя. В сентябре началось производство устройства в Саранске, выход на рынок ожидается в конце 2023 года. Ранее в разговоре с агентством представитель НТЦ ИТ "РОСА" рассказал, что цена на смартфон будет до 40 тысяч рублей, однако окончательная стоимость еще неизвестна.

https://ria.ru/20231113/megafon-1909029209.html

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экономика, саранск, россия, технологии