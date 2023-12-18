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В Митино сын открыл стрельбу по бойфренду матери после ее жалобы - РИА Новости, 18.12.2023
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13:51 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/sk-1916486789.html
В Митино сын открыл стрельбу по бойфренду матери после ее жалобы
В Митино сын открыл стрельбу по бойфренду матери после ее жалобы - РИА Новости, 18.12.2023
В Митино сын открыл стрельбу по бойфренду матери после ее жалобы
Стрельба на северо-западе Москвы произошла после того, как мать рассказала сыну о ссоре с любовником, подросток выстрелил в мужчину семь раз из похищенного у... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T13:51
2023-12-18T13:51
происшествия
россия
митино
москва
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Стрельба на северо-западе Москвы произошла после того, как мать рассказала сыну о ссоре с любовником, подросток выстрелил в мужчину семь раз из похищенного у родственника оружия, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова. Ранее в пресс-службе столичного главка МВД РФ рассказали, что инцидент со стрельбой травматического пистолета произошел у дома №9 по Пятницкому шоссе (район Митино), подозреваемого быстро задержали, пострадавшего госпитализировали. По данным следствия, 17 декабря женщина поссорилась с сожителем, тоже выходцем из Азербайджана, а затем рассказала об этом 17-летнему сыну. Юноша украл у родственника травматическое оружие и не менее семи раз выстрелил в голову и тело сожителю матери. Пострадавший госпитализирован. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)", - сказала Иванова. Кроме того, против собственника оружия возбуждено уголовное дело за "небрежное хранение огнестрельного оружия".
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происшествия, россия, митино, москва, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Митино, Москва, Юлия Иванова, Следственный комитет России (СК РФ)
В Митино сын открыл стрельбу по бойфренду матери после ее жалобы

СК: сын семь раз выстрелил в любовника матери в Митино после ее жалобы на него

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Стрельба на северо-западе Москвы произошла после того, как мать рассказала сыну о ссоре с любовником, подросток выстрелил в мужчину семь раз из похищенного у родственника оружия, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
Ранее в пресс-службе столичного главка МВД РФ рассказали, что инцидент со стрельбой травматического пистолета произошел у дома №9 по Пятницкому шоссе (район Митино), подозреваемого быстро задержали, пострадавшего госпитализировали.
По данным следствия, 17 декабря женщина поссорилась с сожителем, тоже выходцем из Азербайджана, а затем рассказала об этом 17-летнему сыну. Юноша украл у родственника травматическое оружие и не менее семи раз выстрелил в голову и тело сожителю матери. Пострадавший госпитализирован.
«
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)", - сказала Иванова.
Кроме того, против собственника оружия возбуждено уголовное дело за "небрежное хранение огнестрельного оружия".
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ПроисшествияРоссияМитиноМоскваЮлия ИвановаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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