https://ria.ru/20231218/sk-1916432177.html

В Оренбуржье проверят сообщение об избиении школьника мигрантом

В Оренбуржье проверят сообщение об избиении школьника мигрантом - РИА Новости, 18.12.2023

В Оренбуржье проверят сообщение об избиении школьника мигрантом

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после распространения в соцсетях видео, где мигрант избивает школьника в Оренбургской области,... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T11:15

2023-12-18T11:15

2023-12-18T11:21

происшествия

александр бастрыкин

оренбургская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

бузулук

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УФА, 18 дек - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после распространения в соцсетях видео, где мигрант избивает школьника в Оренбургской области, говорится в сообщении ведомства. "В социальных медиа сообщается, что в городе Бузулуке Оренбургской области мигрант жестоко избил местного школьника. Глава ведомства поручил возбудить уголовное дело по факту противоправных действий мигранта", - говорится в сообщении. Областные следователи начали проверку. Ход расследования будет поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства, добавили в СК. Видео момента избиения взрослым мужчиной подростка появилось в социальных сетях. На кадрах мужчина схватил мальчика и ударяет коленом по его голове. Ребёнок пытается увернуться от ударов. Рядом ходят прохожие, никто не вмешивается в конфликт.

https://ria.ru/20231023/shkola-1904110863.html

оренбургская область

россия

бузулук

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происшествия, александр бастрыкин, оренбургская область, следственный комитет россии (ск рф), россия, бузулук