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В Оренбуржье проверят сообщение об избиении школьника мигрантом
В Оренбуржье проверят сообщение об избиении школьника мигрантом - РИА Новости, 18.12.2023
В Оренбуржье проверят сообщение об избиении школьника мигрантом
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после распространения в соцсетях видео, где мигрант избивает школьника в Оренбургской области,... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T11:15
2023-12-18T11:15
2023-12-18T11:21
происшествия
александр бастрыкин
оренбургская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
бузулук
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УФА, 18 дек - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после распространения в соцсетях видео, где мигрант избивает школьника в Оренбургской области, говорится в сообщении ведомства. "В социальных медиа сообщается, что в городе Бузулуке Оренбургской области мигрант жестоко избил местного школьника. Глава ведомства поручил возбудить уголовное дело по факту противоправных действий мигранта", - говорится в сообщении. Областные следователи начали проверку. Ход расследования будет поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства, добавили в СК. Видео момента избиения взрослым мужчиной подростка появилось в социальных сетях. На кадрах мужчина схватил мальчика и ударяет коленом по его голове. Ребёнок пытается увернуться от ударов. Рядом ходят прохожие, никто не вмешивается в конфликт.
https://ria.ru/20231023/shkola-1904110863.html
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происшествия, александр бастрыкин, оренбургская область, следственный комитет россии (ск рф), россия, бузулук
Происшествия, Александр Бастрыкин, Оренбургская область, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Бузулук
В Оренбуржье проверят сообщение об избиении школьника мигрантом
СК в Оренбуржье начал проверку видео, на котором мигрант избивает школьника