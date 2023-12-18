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В Тынде начали проверку из-за видео с добирающимся домой ползком инвалидом - РИА Новости, 18.12.2023
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08:48 18.12.2023 (обновлено: 09:12 18.12.2023)
https://ria.ru/20231218/sk-1916394067.html
В Тынде начали проверку из-за видео с добирающимся домой ползком инвалидом
В Тынде начали проверку из-за видео с добирающимся домой ползком инвалидом - РИА Новости, 18.12.2023
В Тынде начали проверку из-за видео с добирающимся домой ползком инвалидом
Доследственная проверка началась в Тынде после публикации в местном Telegram-канале видео, на котором якобы парень-инвалид вынужден "ползком" добираться по... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T08:48
2023-12-18T09:12
происшествия
тында
амурская область
следственный комитет россии (ск рф)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 дек - РИА Новости. Доследственная проверка началась в Тынде после публикации в местном Telegram-канале видео, на котором якобы парень-инвалид вынужден "ползком" добираться по теплотрассе до дома, сообщает следственное управление СК по Амурской области в Telegram. Ранее в местном Telegram-канале "Вечерняя Тында" было опубликовано видео, в котором женщина за кадром представляется матерью ребенка-инвалида, она снимает на видео мальчика, который в темноте идет к ней навстречу, в какой-то момент он становится на колени и продолжает движение. Женщина утверждает, что он "каждый день вот так &lt;...&gt; ползет по мосту" на кружки, а под ним "доски шевелятся". "В городе Тында организовано проведение доследственной проверки по публикации в социальных сетях Амурской области о непринятии органами местного самоуправления мер по восстановлению мостового перехода, соединяющего микрорайон Беленький с основной частью города Тынды. Публикация сопровождается видео, на котором 22-летний молодой человек добирается до места назначения по теплотрассе", - говорится в сообщении СУСК. Ранее в понедельник прокуратура Тынды начала проверку по сведениям, изложенным в публикации, сообщили РИА Новости в ведомстве. "Прокурор Амурской области поручил провести проверку по сведениям, изложенным в публикации. Проверка проводится Тындинской городской прокуратурой. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - сообщили РИА Новости в ведомстве.Комментарием областного правительства РИА Новости пока не располагает. В августе 2022 года РИА Новости сообщало, что в городе Тында и Тындинском округе из-за ливней введен режим ЧС. В Тынде смыло два моста. Были отрезаны микрорайон Таежный и Беленький. Спустя несколько дней действующий тогда мэр Тынды Марина Михайлова сообщила, что компания "Мостоотряд-43" готова в рекордный срок построить новые мосты за 104 миллиона рублей, местные власти обратились за выделением средств к губернатору области. 18 мая 2023 года администрация города Тында сообщала, что состоялась рабочая встреча с представителями компании "Мост", осуществляющей подготовку проектно-сметной документации на строительство мостов - взамен разрушенных в 2022 году в результате наводнения. По данным властей, строительство планировали начать в июне. "Проектно-сметная документация на возведение гидросооружений в ближайшее время будет направлена на государственную экспертизу", - отмечалось в сообщении.
https://ria.ru/20231217/prokuratura-1916289392.html
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происшествия, тында, амурская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Тында, Амурская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Тынде начали проверку из-за видео с добирающимся домой ползком инвалидом

СК: в Тынде начали проверку из-за видео с добирающимся домой ползком инвалидом

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 дек - РИА Новости. Доследственная проверка началась в Тынде после публикации в местном Telegram-канале видео, на котором якобы парень-инвалид вынужден "ползком" добираться по теплотрассе до дома, сообщает следственное управление СК по Амурской области в Telegram.
Ранее в местном Telegram-канале "Вечерняя Тында" было опубликовано видео, в котором женщина за кадром представляется матерью ребенка-инвалида, она снимает на видео мальчика, который в темноте идет к ней навстречу, в какой-то момент он становится на колени и продолжает движение. Женщина утверждает, что он "каждый день вот так <...> ползет по мосту" на кружки, а под ним "доски шевелятся".
«
"В городе Тында организовано проведение доследственной проверки по публикации в социальных сетях Амурской области о непринятии органами местного самоуправления мер по восстановлению мостового перехода, соединяющего микрорайон Беленький с основной частью города Тынды. Публикация сопровождается видео, на котором 22-летний молодой человек добирается до места назначения по теплотрассе", - говорится в сообщении СУСК.
Ранее в понедельник прокуратура Тынды начала проверку по сведениям, изложенным в публикации, сообщили РИА Новости в ведомстве.
"Прокурор Амурской области поручил провести проверку по сведениям, изложенным в публикации. Проверка проводится Тындинской городской прокуратурой. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - сообщили РИА Новости в ведомстве.
Комментарием областного правительства РИА Новости пока не располагает.
В августе 2022 года РИА Новости сообщало, что в городе Тында и Тындинском округе из-за ливней введен режим ЧС. В Тынде смыло два моста. Были отрезаны микрорайон Таежный и Беленький. Спустя несколько дней действующий тогда мэр Тынды Марина Михайлова сообщила, что компания "Мостоотряд-43" готова в рекордный срок построить новые мосты за 104 миллиона рублей, местные власти обратились за выделением средств к губернатору области.
18 мая 2023 года администрация города Тында сообщала, что состоялась рабочая встреча с представителями компании "Мост", осуществляющей подготовку проектно-сметной документации на строительство мостов - взамен разрушенных в 2022 году в результате наводнения. По данным властей, строительство планировали начать в июне. "Проектно-сметная документация на возведение гидросооружений в ближайшее время будет направлена на государственную экспертизу", - отмечалось в сообщении.
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ПроисшествияТындаАмурская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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