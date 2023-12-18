https://ria.ru/20231218/shkoly-1916504703.html
СМИ: более десяти международных школ в Испании получили сообщения о бомбах
СМИ: более десяти международных школ в Испании получили сообщения о бомбах - РИА Новости, 18.12.2023
СМИ: более десяти международных школ в Испании получили сообщения о бомбах
По меньшей мере 18 международных школ в Испании за последние несколько часов получили электронные письма с предупреждением о заложенных бомбах в их помещениях,... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T14:32
2023-12-18T14:32
2023-12-18T14:32
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МАДРИД, 18 дек - РИА Новости. По меньшей мере 18 международных школ в Испании за последние несколько часов получили электронные письма с предупреждением о заложенных бомбах в их помещениях, передает в понедельник газета Mundo с ссылкой на источники. По информации издания, пострадавшие школы находятся по всей стране. Они расположены в таких испанских городах, как Понтеведра, Сарагоса, Реус, Таррагона, Вильяреаль и Кастельон, а также на острове Тенерифе. Источники из руководства Французского лицея Мольера в Сарагосе сообщили газете, что в воскресенье им поступило электронное письмо, в котором пользователь утверждал, что разместил "взрывчатку в школе". При этом, в этом сообщении не были скрыты другие адресаты, поэтому было видно, что такое же письмо было отправлено еще в 17 международных школ. Несколько дней назад, 15 декабря, угроза взрыва также поступила во Французский лицей в Пальме и лицей Эль-Кампельо в Аликанте.
https://ria.ru/20231215/ispaniya-1916070927.html
https://ria.ru/20231204/ispaniya-1913690509.html
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в мире, испания
СМИ: более десяти международных школ в Испании получили сообщения о бомбах
Mundo: более десяти международных школ в Испании получили сообщения о бомбах